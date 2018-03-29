Aday maday

Bilmiyorum, Temel Karamollaoğlu Sivaslı mı? Orada Belediye Başkanlığı yapmıştı. Herhalde Sivaslıdır...

O olmazsa, Sivaslı Abdüllatif Şener var. Joker gibi aday, her yere uyar.

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Bir isim daha var ama söylemem, o bir assolist... Daha yukarıları varken, İstanbul’da ne işi var? Onu pamuklar içinde muhafaza ediyoruz.

Övünmek gibi olmasın, ben de Sivaslıyım ha... Suşehri doğumlu... İster misiniz Kılıçdaroğlu beni aday göstersin? İşte o zaman yandı İstanbul.

Her tarafı yıkar geçerim. Sonra da yanlış istimlak’tan doğru darağacına.

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Bir şey söyleyeyim mi?

Bu İstanbul şehrine bir kadın belediye başkanı lazım azizim. Gaziantep’deki Fatma Şahin tarzında bir atom karınca.

Hem otoriter, hem müşfik.

Partizanlık yapmayan... Hatır gönül tanımayan... Adaletçi, sosyal ve demokrat.

Artık erkekleri aşmış İstanbul’daki belediyecilik.

Bir kadın elinin değmesi şart.

Not 1:

İstanbul mezarlıklarında yer kalmamış. Bitmek üzere.

Yani diyor ki yetkililer:

- Vatandaş!.. Elini çabuk tut.

Not 2:

Sahibi meçhul bir iddiaya göre ölülere de oy kullandıracaklar.

Vallaha bir bakarsınız, doğmamış olanlara da oy kullandırırlar.

Belki ittifak bile kurdururlar.