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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Aday m’aday

2 Ocak 2018

Gündem belli.

2018’de, muhakkak ki 2019’u konuşacağız. Derler ya “önümüzdeki maçlara bakacağız.” Tam öyle işte...

Gören duyan da hep ileriyi düşünen insanlar olduğumuzu zanneder.

Derdimiz büyük:

-Kılıçdaroğlu aday olacak mı, olmayacak mı?

Bütün mesele bu.

***

Aday olmayacağını bile bile hayalet bir aday’a bu derece endeksli bir siyaset, hepimizi rehin almıştır.

-Olacak mı, olmayacak mı?

Bu muhabbet, kendisinin de hoşuna gidiyor ki, kesip atmıyor.“Olabilir de, olmayabilir de” türünden yaklaşımlar, sanki kendi iradesinin üstündeymiş gibi, kararı, “yetkili kurullara” bırakıyor... Alâ.

Beri tarafta ise bir kadın çıkıyor, “100 bin imza toplayıp aday olacağım” diyor.

Fark burada.

***

Bunu hiç uzatmayalım.

2018’i yine laklak’la geçirmeyelim.

Ben size şimdiden söyleyeyim:

-Kılıçdaroğlu aday olmaz.

Neden olmaz?

Nedenlerini şimdi yazsam, sütunumun kalan kısmına sığmaz. Elbet başka bir gün yazacağım. “Neden olmaz” diye de başlık atacağım.

Ama bugünlük şu kadarını söyleyeyim:

- Aday olmaz, çünkü dürüstlük timsali bir siyasetçidir. Eğer aday olursa, kendisiyle ters düşer.

-Anladınız siz.

Ama yine de birgün yazacağım.

Anlamayanlar için...

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