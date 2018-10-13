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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Ad bulamadım

13 Ekim 2018

Rahip Brunson dedi ki:

-PKK savaşçılarıyla tanışmıyorum.

Mahkemenin ne düşündüğüne karışmam. Ben sadece şu “PKKsavaşçıları” lafına takıldım.

Neymiş?

-PKKsavaşçıları.

Biraz gayret etse diyecek ki:

- Özgürlük savaşçıları.

Ya da: Gerillalar.

***

Titizlikle seçilmiş bir kelime bu:

-“Savaşçılar.”

Tıpkı ne gibi?

-“Hendek kazan arkadaşlar” gibi.

Halbuki bizde kediye “kedi” derler.

“Terörist” demek varken, bu arkadaş, niçin “savaşçılar” dedi acaba?

- Nezaket için mi?

- İltifat için mi?

- Taltif için mi?

- Yoksa takdir için mi?

***

Gerçi, PKK’lıların ellerinde Amerikan silahları var...

Gerçi, PKK kamplarında Amerikan Bayrakları dalgalanıyor. Ve daha dün, 300 TIR mühimmat yolladılar.

Ama vatanı bile olmayan bu kiralık teröristlere “savaşçılar” denmez.

Neyin savaşçıları bunlar?

***

Kaldı ki, Papaz efendiye “sen PKK savaşçılarıyla tanışır mısın?” diye soran kim? Çapulcularla ne işi olacak? Şahsi merakım sadece şuydu:

-PKK sosyetesiyle tanışır mıydı?

Buyrun.

Başka sorum yok.

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