- PKK savaşçılarıyla tanışmıyorum.
Mahkemenin ne düşündüğüne karışmam. Ben sadece şu “PKK savaşçıları” lafına takıldım.
Neymiş?
- PKK savaşçıları.
Biraz gayret etse diyecek ki:
- Özgürlük savaşçıları.
Ya da: Gerillalar.
***
Titizlikle seçilmiş bir kelime bu:
- “Savaşçılar.”
Tıpkı ne gibi?
- “Hendek kazan arkadaşlar” gibi.
Halbuki bizde kediye “kedi” derler.
“Terörist” demek varken, bu arkadaş, niçin “savaşçılar” dedi acaba?
- Nezaket için mi?
- İltifat için mi?
- Taltif için mi?
- Yoksa takdir için mi?
***
Gerçi, PKK’lıların ellerinde Amerikan silahları var...
Gerçi, PKK kamplarında Amerikan Bayrakları dalgalanıyor. Ve daha dün, 300 TIR mühimmat yolladılar.
Ama vatanı bile olmayan bu kiralık teröristlere “savaşçılar” denmez.
Neyin savaşçıları bunlar?
***
Kaldı ki, Papaz efendiye “sen PKK savaşçılarıyla tanışır mısın?” diye soran kim? Çapulcularla ne işi olacak? Şahsi merakım sadece şuydu:
- PKK sosyetesiyle tanışır mıydı?
Buyrun.
Başka sorum yok.
Ad bulamadım
Rahip Brunson dedi ki:
- PKK savaşçılarıyla tanışmıyorum.
Mahkemenin ne düşündüğüne karışmam. Ben sadece şu “PKK savaşçıları” lafına takıldım.
Neymiş?
- PKK savaşçıları.
Biraz gayret etse diyecek ki:
- Özgürlük savaşçıları.
Ya da: Gerillalar.
***
Titizlikle seçilmiş bir kelime bu:
- “Savaşçılar.”
Tıpkı ne gibi?
- “Hendek kazan arkadaşlar” gibi.
Halbuki bizde kediye “kedi” derler.
“Terörist” demek varken, bu arkadaş, niçin “savaşçılar” dedi acaba?
- Nezaket için mi?
- İltifat için mi?
- Taltif için mi?
- Yoksa takdir için mi?
***
Gerçi, PKK’lıların ellerinde Amerikan silahları var...
Gerçi, PKK kamplarında Amerikan Bayrakları dalgalanıyor. Ve daha dün, 300 TIR mühimmat yolladılar.
Ama vatanı bile olmayan bu kiralık teröristlere “savaşçılar” denmez.
Neyin savaşçıları bunlar?
***
Kaldı ki, Papaz efendiye “sen PKK savaşçılarıyla tanışır mısın?” diye soran kim? Çapulcularla ne işi olacak? Şahsi merakım sadece şuydu:
- PKK sosyetesiyle tanışır mıydı?
Buyrun.
Başka sorum yok.