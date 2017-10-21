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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Açık ve net

21 Ekim 2017

Rakka’dan gelen Öcalan’lı fotoğraflar, sanmayın ki ABD’yi mahçup edecek.

Böyle bir derdi yok ki ABD’nin.

Gizlisi saklısı yok ki.

Terör örgütünü alenen destekliyor.

***

Biz hâlâ ABD’yi bilmem kaçıncı defa suçüstü yakaladık diye çetele tutmaktayız.

Umurunda mı?

Yoldaş PYD’yle övünüyor o... Görmüyor musunuz? Terörist konvoylarında Amerikan bayrakları dalgalanıyor.

***

Aynı ABD, burada tutuklu olan konsolos çalışanı için:

- Türkiye bize hâlâ bir kanıt sunmadı diyebiliyor.

Artık işi iyice pişkinliğe vurmuş.

Yahu sen kim oluyorsun da kanıt istiyorsun. Kanıt, mahkeme içindir? Dur bakalım, yargı süreci bitmedi ki.

Bitsin, elbet öğreneceksin.

***

Kanıta çok meraklıysan, FETÖ için sana gönderilen binlerce belgeye baktın mı hiç? Hayır. Dosyaların kapağını bile açmadın.

Taa Kristof Kolomb’tan beri görülmemiş bir pişkinlik bu.

.........

Not: Gelelim Avusturya’ya: Viyana Havaalanı’nda, Türk yolculara hangi muamele yapıldıysa, yarın öbürgün Atatürk Havalimanı’ndaki Avusturyalı yolculara da aynı muamele lütfen.

Ne eksik, ne fazla.

 

MURAT YETKİN

Hem hafızamı tazeledim, hem yeni bilgilere ulaştım.

Murat’ın kitabı:

“MERAKLISIİÇİN ENTRİKALARKİTABI”

Meraklısı değilseniz bile, sürüklenip gidiyorsunuz. Hayretler içerisinde okuduğum olaylar, dünya siyasetinin günah müzesi gibi.

Lütfen okuyun.

Murat Yetkin’in kitapta kullandığı dil de Yaşayan Türkçe’nin çok güzel bir örneği.

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