Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>50+1 meselesi
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

50+1 meselesi

5 Kasım 2017

Eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi, iki değil de tek tur olsaydı, 2019 cepte keklikti... Zaten farkındaysanız, Erdoğan, bu işi yine ilk turda bitirmek istiyor. Zira ikinci tur daima netamelidir.

Bakın Fransa’ya...

Emmanuel Macron, ilk turda yüzde 25 gibi sınırlı bir oy almıştı ama ikinci turda yüzde 65 oy aldı. Niye? Sırf öbürü seçilemesin diye.

***

Bu bakımdan Erdoğan, parti içindeki yenilenme hareketi dahil, her türlü onarım için çalışıyor ve tedbir olarak taze bir başlangıç’a hazırlanıyor.

İşi garantiye almak istiyor.

Gayet doğal.

***

Gerçi MHP’yle ittifak yapmak da bir tür sigorta sayılır ama Bahçeli’nin buna yanaşıp yanaşmayacağı belli olur mu? Yanaşsa bile 2+1 her zaman 3 eder mi?

Anladığım kadarıyla Erdoğan, tek başına ama en sağlam yola gitmek niyetinde...

***

Unutmayalım.

Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi diye iki gerçek daha var. Hassas aritmetiği etkileyebilecekleri gibi, siyasal ağırlıklarıyla da sonucu belirleyebilirler.

Büyük Birlik Partisi Erdoğan’a yakın duruyor. Saadet ise biraz uzakta.

Erdoğan, yedek kuvvet olarak bu iki partiyi yanına çekip alabilirse, işi daha kolaylaşacaktır. Meselenin psikolojik yanı da caba.

Öbür tarafa gelince.

Onu da konuşacağız.

Tabii CHP adayının açıklanmasından sonra...

 

NOT:

Merak Akşener “İyilik ve sevgi dilini getireceğiz” diyor.

Bu çok mühim.

Çünkü siyasi yelpazedeki en büyük boşluk orada.

X
﻿
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri