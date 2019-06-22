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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

4 yıl ara

22 Haziran 2019

Bitti... Geçmiş olsun.

 

4 yıl seçim yok.

Yarın İstanbul’un yeni Belediye Başkanını da seçeceksiniz. Ondan sonra herkes işine.

***

Bu 4 yıllık ara, bize çok iyi gelecek.

Siyaset biraz durulacak.

Medya biraz sakinleşecek.

Adliye biraz nefes alacak, oh.

Maliye, belediye, sıhhıye, itfaiye ne varsa, bütün kurumlar topu durdurup, belki yeni yeni düzenlemelere gidecek.

Ekonomi ve dış politika eminim ki birlikte yürüyüp yeni yeni ufuklar arayacak.

Velhasıl bu 4 yıl, sisteme adaptasyon ve düzene çekidüzen açısından

epey işimize yarayacak.

***

En mühimi de bu 4 yıl, kafamız dinlenecek.

Hiç değilse yalan’a son verilecek. Son verilmese bile bari ara verilecek.

İhtimaldir ki ve inşallah:

Utanma duygusu geri gelecek.

 

Namus sözüymüş

Seçim dönemini kaparken, küçük bir hatırlatma:

.........

- Belediyelerden tek işçi bile çıkarılmayacakmış...mış.

- Eğer çıkarılırsa, o işçi gelsin beni bulsunmuş...muş. (Nerede ve nasıl bulacaksa)

- Benim adım Kemalmiş...miş.

E hani, ne oldu Kemal?

31 Mart’tan beri yüzlerce işçi seni arıyor.

 

Not:

Öcalan ne diyor:

- HDP tarafsız kalsın.

E Demirtaş ne diyor:

- Öcalan’ın heykelini dikeceğiz.

Bu durumda ben ne diyeyim ki?

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