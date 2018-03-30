365 gün kaldı

Seneye tam da bugün/yarın seçim var.

Yerel seçim... 30 Mart 2019.

Fakat belediye başkan adayları hâlâ belli değil.

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Farkındasınızdır.

Kemal Kılıçdaroğlu, müthiş muhalefet yapıyor. Vitesi, gittikçe yükseltiyor.

Vaktiyle derlerdi ki:

- Demirel’in muhalefetinden Allah korusun.

Kılıçdaroğlu, Demirel’i de geçti.

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Lakin Demirel, netice alırdı.

Kılıçdaroğlu netice alamıyor. 8 yıldır, durduğu yerde sayıyor. Bir arpa boyu yol gidemedi.

Nasıl olur?

Adalet yürüyüşü dahil, denenmiş bütün yöntemlere imzasını attığı halde, rakamlar ortada. Neden acaba? Bilimsel olarak incelenmesi gereken bir konu.

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Aslında zor bir işi başarmaktadır.

Kendisini yüzde 24-26 bandına kilitleyip, rakip partiye de yüzde 50’den fazla yol vermeyerek, muazzam bir istikrar sergiliyor. Aynı oranı 8 yıldır muhafaza edebilmek, her babayiğidin harcı değildir.

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Her neyse.

Biz önümüze bakalım.

Yerel seçimlerde esecek olan rüzgar, şüphesiz genel seçimlere de yansıyacak... İş bu kadar ciddiyken, başkan adaylarının hâlâ belirlenmemiş olması hayrettir.

Bu bir taktik mi?

Eğer öyleyse, aday adayları Kılıçdaroğlu’na rağmen mi ortaya çıkıyorlar? Mahmut Tanal ve Hamzaçebi şaşırtmaca mı veriyorlar?

Allah Allah... Gürsel Tekin niçin geride duruyor? Anlamak mümkün değil.

Tek izahı var.

Acaba bir Truva Atı hazırlığı mı?