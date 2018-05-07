301 meselesi

Meclis’in önemi kalmayacağını iddia edenler, süratle o iddiadan vazgeçtiler.

İyi yaptılar.

Meclis önemsiz olabilir mi?

Partili Cumhurbaşkanlarının rahat çalışabilmeleri, meclisle uyum içinde olmalarına bağlı.

Aksi halde sık sık kriz çıkar.

Yani tek adam’ın astığı astık kestiği kestik değildir. O palavradır.

***

Adı Millet İttifakı olan dörtlü ittifak, önce meclis çoğunluğunu elde etmeyi hedefliyor.

Niye?

Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybederse, mecliste mevzilensin diye.

Bu sebeple ringte ilk yumruğu o atmak istiyor. Muhalefetin planı bu.

***

Salt çoğunluk 301.

Kaybettiğin takdirde bunun telafisi yok.

Çünkü 2’inci tur yok.

- Meclis seçimi tek raunt.

Unutmayın ki meclis çoğunluğunu elde eden blok, - Cumhurbaşkanlığı seçimi 2’nci tur’a kaldıysa - psikolojik üstünlük de sağlayacak.

Ve meclisteki zafer, 2’inci turdaki Cumhurbaşkanlığı seçimini de etkileyecek.

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Demek ki meclis mühim.

Mühim olduğu için de, milletvekili adaylarında mutlaka yüksek vasıf gerekecek.

Fena mı?

Not:

Aday tercihinde Kemal Kılıçdaroğlu “Kavgacı olmayan biri” diye eşkal vermiş ve demişti ki:

- Kavgayı bana bırakın.

Evelallah Muharrem İnce, kavganın daniskasını bilir, kavgacılıkta Kılıçdaroğlu’nu hiç aratmaz. Onu ikiye katlar.