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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

29 Ekim

29 Ekim 2017

Cumhuriyet 94...

Gururla kutluyoruz.

Onu bize armağan edenleri, başta Atatürk olmak üzere, saygıyla anıyoruz.

Sonsuza kadar yaşatacağız.

“Adımız andımızdır”

 

PazarKahvesi

Kimilerinin içine bir şüphe düştü:

-Büyükada sanıklarının tahliyesinde şike mi var?

Ayıp bir soru ama yine de cevapsız kalmasın:

- Almanya Eski Başbakanı Gerhard Schröder’in ricası, şimdiki Başbakan Merkel’in hatırından daha mı kıymetli?

***

Kaldı ki...

Nasıl şike bu?

Biz birşeyler veriyoruz ama karşılığında hiçbir şey almıyoruz.

Almadığımız gibi bir de suçlanıyoruz.

Yani, adamları içeride tutsan kabahat, bıraksan kabahat... Çünkü maksat, yargıyı karalamak.

***

Kusura bakmayın ama size bir şey söyleyeceğim.

-Keşke şike yapmış olsak.

Suçluları veya şüphelileri hep takas etsek...

Al gülüm, ver gülüm.

Bu da bir tür devlet politikasıdır. Çirkin de olsa öyledir.

Ama o da yok.

Nedir o zaman?

***

Schröder saygın bir devlet adamıdır. Arabuluculuk yapacağı bir sürü hayati konu varken, üçbeş kişinin tahliyesi için ricacı olmaz. Bunun, bizi rencide edeceğini de bilir. Esasen ricayla tahliye nerde görülmüş?

İnsaftan vazgeçtik.

Biraz mantık lütfen.

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