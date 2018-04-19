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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

24 Haziran

19 Nisan 2018

26 Ağustos önerisi taa nerede kaldı?

Dün daha büyük bir sürpriz geldi:

-24 Haziran.

Seçim kararı bekliyorduk ama Ağustos’tan ileri bir tarih düşünüyorduk. Eylül gibi, Ekim, Kasım gibi.

Tam tersi oldu. 26 Ağustos’tan çok önceki bir tarih çıktı karşımıza.

Belki de doğrusu buydu.

Madem erken seçim yapacağız, niye Ağustos’u bekleyelim? Bir an evvel...

***

Adı baskın seçim bile olsa, kimse şikayet etmesin. Her gün, her vesileyle seçime hazır olduğunu söyleyip hodri meydan çeken partilere gün doğdu. “Bunları göndereceğiz” diyorlardı. İşte fırsat.

Bahçeli’ye teşekkür etsinler.

***

En çok neye seviniyorum. Her gün avaz avaz bağırmaya gerek yok artık. Felâket tellâllığına paydos. Halk’ın hakemliğine gidiyoruz.

Bir şeye daha seviniyorum:

CHP’nin, ismi sır gibi saklanan Cumhurbaşkanı adayı’nı nihayet öğreneceğiz.

Belki yarın, belki yarından da yakın.

***

Gelelim Bahçeli’ye.

Yine dediği oldu.

Dayatarak değil, kafa işleterek, siyaset üreterek.

Meclis’te sonuncu parti olmasına rağmen, 40 aydır gündemi belirliyor, siyasete hükmediyor.

Bu dediğime itirazı olan var mı?

O’na oy verin veya vermeyin. Ama önce hakkını teslim edin.

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