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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

2020’ye doğru

20 Aralık 2019

2019’da neler oldu?

Hepsini unuttuk.

Tek tek hatırlatmaya da

hiç niyetim yok.

Şimdi 2020’yi bekliyoruz.

Şom ağızlılar “zor bir yıl olacak” diyorlar.

Biz zaten kolay bir yıl görmedik ki...

Çocukluğumuzdan beri

hep aynı felâket tellallığı.

***

Buna rağmen yılbaşı sektörü hiç de fena sayılmaz.

Milyonlarca insan, hareket halinde...

Yurt dışı, yurt içi... Turizm çarkı işliyor.

Çarşı pazar, her keseye uygun adeta bir açık fuar.

İnsanlarda yeni beklentiler.

Yeni ufuklar. Yeni ümitler.

Dualarla birlikte:

- Taze bir başlangıç.

Şimdiden hayırlı olsun.

***

Türkiye yalnızlığa itildikçe, daha dirençli bir ülke oluyor.

Bir sürü sahtekârla kolkola yürüyeceğime, yalnız yürümeyi tercih ederim.

2020, Türkiye için iyi bir yıl olacak. İçimdeki bir ses böyle diyor.

İyi yıl ne demek?

Siyasette, ticarette, dış politikada, ekonomide, turizmde, sanatta, sporda, her dalda, ya da çoğu dalda “başarı” demek.

Yeter ki içerden vurulmayalım. Sırtımızdan hançerlenmeyelim.

Hançerlensek bile yıkılmayalım.

***

Moral çok mühimdir.

- Önce moral.

Şunu söylemeden geçemeyeceğim.

Ek vergiler, insanlarda büyük moral çöküntüsü yaratmıştır.

Ankara bunun farkında mı acaba?

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