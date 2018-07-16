Artık sabah olmuş, harekât bastırılmış, tutuklamalar başlamıştı.
Peki, neydi bu yaşadığımız?
Darbe girişimi’nden ziyade bu bir işgal, bir istila ya da sipariş edilmiş acımasız bir katliam planına benziyordu.
Başarıya ulaşsaydı, ucu nereye kadar uzanacaktı bilinmez.
Hâlâ da bilinmiyor.
***
Millet buna izin vermedi.
Karşısına dikildi.
Asker kılığına bürünmüş bu esrarengiz çete’yi, paçavraya çevirdi.
Sonra da gerçek Türk Ordusu’yla, gerçek Türk Polisi’yle bütünleşerek, bu maskeli balo’ya son verdi.
***
Mümkün olsaydı, elbet tek celsede biterdi bunların yargılanmaları.
Ama tarihte görülmemiş bir mikrop yuvasıydı bu.
Teşhisi, tespiti, ayıklanması, çözülmesi, çok uzun sürdü. Hâlâ da sürüyor.
.........
Duruşmalarda söyledikleri yalanlar, hukukun hiç karşılaşmadığı cinsten bir rezilliktir. Onu bile hukuk içinde çözmek zorundayız. Bu sebeple ağır işledi ve işliyor.
Allah bir daha 15 Temmuzlar göstermesin.
Memleketime tekrar geçmiş olsun.
16 Temmuz
Artık sabah olmuş, harekât bastırılmış, tutuklamalar başlamıştı.
Peki, neydi bu yaşadığımız?
Darbe girişimi’nden ziyade bu bir işgal, bir istila ya da sipariş edilmiş acımasız bir katliam planına benziyordu.
Başarıya ulaşsaydı, ucu nereye kadar uzanacaktı bilinmez.
Hâlâ da bilinmiyor.
***
Millet buna izin vermedi.
Karşısına dikildi.
Asker kılığına bürünmüş bu esrarengiz çete’yi, paçavraya çevirdi.
Sonra da gerçek Türk Ordusu’yla, gerçek Türk Polisi’yle bütünleşerek, bu maskeli balo’ya son verdi.
***
Mümkün olsaydı, elbet tek celsede biterdi bunların yargılanmaları.
Ama tarihte görülmemiş bir mikrop yuvasıydı bu.
Teşhisi, tespiti, ayıklanması, çözülmesi, çok uzun sürdü. Hâlâ da sürüyor.
.........
Duruşmalarda söyledikleri yalanlar, hukukun hiç karşılaşmadığı cinsten bir rezilliktir. Onu bile hukuk içinde çözmek zorundayız. Bu sebeple ağır işledi ve işliyor.
Allah bir daha 15 Temmuzlar göstermesin.
Memleketime tekrar geçmiş olsun.