19 Mayıs’ta 100’üncü yıl kutlamaları, herhalde çok muhteşem olacak.
Ve bu kutlamaları, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olan 1923’e kadar kesintisiz sürecek.
Diyorum ki:
Bir 100. Yıl Marşı yapsak.
Evet... Onuncu Yıl Marşı çok güzel ama adı üstünde Onuncu Yıl o... Şimdi bir de Yüzüncü Yıl Marşı lâzım.
Bu kadar müzisyenlerimiz var, dünya çapında olanları var. Yanısıra bu kadar şairimiz var.
Eminim ki bir şaheser yaratırlar.
Belki bir yarışma bile açılabilir.
Ne dersiniz?
Mesaj
Suriye’de patlayan bombalar, Amerikalılara ne diyor?
Çekilin mi diyor, yoksa çekilmeyin mi diyor?
Bombanın dili olur mu?
Olur... Diplomasinin ne dediği anlaşılmayınca...
Aday maday
Dönelim yerel seçime.
Arkadaş hesap adamı ya... İnce hesaplar yaparak aday belirliyor. Gecikme bu yüzden.
Yoksa birer ülkücü daha bulur oraya buraya aday yapardı. Ya da birer muhazafakar.
Yoo, ezbere olmaz.
Nabza göre şerbet.
Bekleyin bakalım.
Aceleniz ne?
Vaktiyle Ekmeleddin Bey’i kolay mı buldu sanırsınız?
Haftalarca düşündü taşındı, aradı taradı, sonunda turnayı gözünden vurdu.
Hele bir de Ekmek için Ekmeleddin diye ona bir slogan bulunca, rakiplerde şafak attı.
Küçük bir kusuru var parti içindeki değerlerin farkında değil. Nasıl adam seçtiğini, Kartal Belediye Başkanı’na sorun anlatsın size.
Belki de bu yüzden gözü dışarda.
100’üncü yıl
19 Mayıs’ta 100’üncü yıl kutlamaları, herhalde çok muhteşem olacak.
Ve bu kutlamaları, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olan 1923’e kadar kesintisiz sürecek.
Diyorum ki:
Bir 100. Yıl Marşı yapsak.
Evet... Onuncu Yıl Marşı çok güzel ama adı üstünde Onuncu Yıl o... Şimdi bir de Yüzüncü Yıl Marşı lâzım.
Bu kadar müzisyenlerimiz var, dünya çapında olanları var. Yanısıra bu kadar şairimiz var.
Eminim ki bir şaheser yaratırlar.
Belki bir yarışma bile açılabilir.
Ne dersiniz?
Mesaj
Suriye’de patlayan bombalar, Amerikalılara ne diyor?
Çekilin mi diyor, yoksa çekilmeyin mi diyor?
Bombanın dili olur mu?
Olur... Diplomasinin ne dediği anlaşılmayınca...
Aday maday
Dönelim yerel seçime.
Arkadaş hesap adamı ya... İnce hesaplar yaparak aday belirliyor. Gecikme bu yüzden.
Yoksa birer ülkücü daha bulur oraya buraya aday yapardı. Ya da birer muhazafakar.
Yoo, ezbere olmaz.
Nabza göre şerbet.
Bekleyin bakalım.
Aceleniz ne?
Vaktiyle Ekmeleddin Bey’i kolay mı buldu sanırsınız?
Haftalarca düşündü taşındı, aradı taradı, sonunda turnayı gözünden vurdu.
Hele bir de Ekmek için Ekmeleddin diye ona bir slogan bulunca, rakiplerde şafak attı.
Küçük bir kusuru var parti içindeki değerlerin farkında değil. Nasıl adam seçtiğini, Kartal Belediye Başkanı’na sorun anlatsın size.
Belki de bu yüzden gözü dışarda.