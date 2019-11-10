Her ölüm yıldönümünde bir kere daha doğuyor.
Yeryüzünde “ölümsüz tek lider.”
Ne mutlu bize ki, böyle bir insanla vatandaş olma şerefine ermişiz.
***
Atatürk...
Ne güzel isim.
Telaffuz ederken bile insanın göğsü kabarıyor.
Atatürk ve bayrak.
Ne güzel bir kompozisyon.
İnsan, bakmaya doyamıyor.
***
- Atatürk’ün Meclisi.
- Atatürk’ün Ordusu.
- Atatürk’ün Cumhuriyeti.
- Atatürk’ün adaleti ve asaleti, sanatçısı ve ahlaklı sporcusu.
Onu hep Orhan Seyfi Orhon’un şu mısralarıyla anıyorum:
Büyüyor gökten inip toprağa yaklaştıkça
Büyüyor gitgide gözlerden uzaklaştıkça
***
Dünyada örneği yok.
Onu ister putlaştırın, ister aklınızla sevin, ne yaparsanız yapın. Yeter ki onu anlayın.
Önce anlayın.
10 Kasım
Her ölüm yıldönümünde bir kere daha doğuyor.
Yeryüzünde “ölümsüz tek lider.”
Ne mutlu bize ki, böyle bir insanla vatandaş olma şerefine ermişiz.
***
Atatürk...
Ne güzel isim.
Telaffuz ederken bile insanın göğsü kabarıyor.
Atatürk ve bayrak.
Ne güzel bir kompozisyon.
İnsan, bakmaya doyamıyor.
***
- Atatürk’ün Meclisi.
- Atatürk’ün Ordusu.
- Atatürk’ün Cumhuriyeti.
- Atatürk’ün adaleti ve asaleti, sanatçısı ve ahlaklı sporcusu.
Onu hep Orhan Seyfi Orhon’un şu mısralarıyla anıyorum:
Büyüyor gökten inip toprağa yaklaştıkça
Büyüyor gitgide gözlerden uzaklaştıkça
***
Dünyada örneği yok.
Onu ister putlaştırın, ister aklınızla sevin, ne yaparsanız yapın. Yeter ki onu anlayın.
Önce anlayın.