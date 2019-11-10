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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

10 Kasım

10 Kasım 2019

Her ölüm yıldönümünde bir kere daha doğuyor.

Yeryüzünde “ölümsüz tek lider.”

Ne mutlu bize ki, böyle bir insanla vatandaş olma şerefine ermişiz.

***

Atatürk...

Ne güzel isim.

Telaffuz ederken bile insanın göğsü kabarıyor.

Atatürk ve bayrak.

Ne güzel bir kompozisyon.

İnsan, bakmaya doyamıyor.

***

- Atatürk’ün Meclisi.

- Atatürk’ün Ordusu.

- Atatürk’ün Cumhuriyeti.

- Atatürk’ün adaleti ve asaleti, sanatçısı ve ahlaklı sporcusu.

Onu hep Orhan Seyfi Orhon’un şu mısralarıyla anıyorum:

 

Büyüyor gökten inip toprağa yaklaştıkça

Büyüyor gitgide gözlerden uzaklaştıkça

***

Dünyada örneği yok.

Onu ister putlaştırın, ister aklınızla sevin, ne yaparsanız yapın. Yeter ki onu anlayın.

Önce anlayın.

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