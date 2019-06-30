Yükselen yeni trend: Gastronomi

Gastronomi, popüler kültürün gelip geçici bir trendi mi? Yoksa insanoğlunun varlığından bu yana ne yiyeceğini, nasıl yiyeceğini belirleyen kurallar bütünü müdür? Doğduğumuzdan itibaren anne sütü veya mama ile başlayan gastronomi, ta ki öldüğümüzde bile bitmeyen, helvanın nasıl olması gerektiğini sorgulayan bir bilimdir aslında.
Üniversite sınavlarına giren ilk 3 bin kişiden biriyseniz ancak, iyi bir gastronomi fakültesine girebiliyorsunuz. Gençler meslek tercihlerini yaparken keyif aldıkları işleri yapmak istiyor. Artık dünyaca ünlü bir şef olma fırsatı ellerinde. Ülkemizde 4 yıllık fakülte ve meslek yüksekokulları ile birlikte 100’e yakın gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerinin olduğunu görüyoruz. Neden olmasın? Mühendis, bankacı iş bulamıyorken, şef aşçı maaşları 10 bin liradan başlıyor.
İş çıkışlarında takım elbisenin üzerine mutfak önlüğünü takarak birbirinden güzel tatlıları ve yemekleri yaptığımız, ayrıca kısa ve uzun süreli mutfak eğitimlerinin verildiği mekanlar da şu sıralar çok popüler. İçimizdeki mutfak hevesinin ortaya çıkmasına yardımcı olan bu özel kurumlara inanılmaz bir ilgi ve talebin olduğunu görüyoruz. Kimi ikinci kariyer için, kimi içindeki hüneri ve beceriyi ortaya çıkarmak için bu özel kurumların kapısını aşındırıyor.
Ülkemizde sabahtan akşama kadar durmadan yemek programı yayınlayan 3-4 tane televizyon kanalı var artık. Diğer normal kanallarda ise durum farklı değil. Sabah yemek programıyla başlıyor, öğleden sonra ise, diyetisyenlere danışılıyor.
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Gastronomi kelimesinin Google Trends’te son 10- 15 yıl aranma grafiğine baktığınızda yukarıya çıkan merdiven gibi bir şey göreceksiniz, sakın şaşırmayın. Sayısına baktığımızda ortalaması nerdeyse haftada bire gelen gastronomi festivalleri, bağ gezileri, gastronomi turlarına hiç girmiyorum.
Alışveriş ve tüketim pazarı online pazara kaydıkça, milyon dolarlık AVM’ler yerlerini, içinde ağırlıklı olarak yeme içme ve eğlence mekanlarının olduğu ‘Gastronomi AVM’lere bırakmaya başladı. Bursa’da Podyumpark, Eker Avm’den sonra Parkora da gastronomi konseptiyle açılan üçüncü AVM oldu.
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Kültür Turizm Bakanlığı yeni uyandı, deniz-kum -tarih turizmi ile yarışan bir turizm çeşidi daha var, o da gastronomi turizmi. Bir yerden başka bir yere yemek yeme maksatlı gidilen seyahatler gastronomi turizminin konusudur. Gaziantep ve Hatay’a hafta sonları 70 uçak iniyor, gastronomi artık şehirlerin ekonomisini belirliyor.
180 bin nüfusu olup yılda 3 milyona yakın turisti ağırlayan San Sabastiyan, tabağını 1000 Euro’ya sattıkları yemekleriyle turizmde ezber bozdu.
Yabancı turist, Türkiye denilince bayrağını bırak, haritada yerini bile bilmez ama Nusret’in tuzlama işaretini herkes öğrendi.
Nusret’in önünde, yabancı turistleri getiren vip minibüsler nedeniyle trafik duruyor. Bursa’lı Köfteci Yusuf, Avm’lerden neredeyse üzerine para alacak, girdiği Avm’ler dolup taşıyor.
Şehirler gastronomi kimliklerini yeniden keşfetmeye başladı.. Artık yemeklerimize sahip çıkma zamanıdır. Köy köy, ev ev gezerek tarihe karışan yemeklerin reçetelerini bulmalıyız. Osmanlı arşivlerinde daha tercüme edilmemiş, keşfetmediğimiz binlerce yemek ve tarif bizleri bekliyor.
Yükselen yeni trend: Gastronomi
Gastronomi, popüler kültürün gelip geçici bir trendi mi? Yoksa insanoğlunun varlığından bu yana ne yiyeceğini, nasıl yiyeceğini belirleyen kurallar bütünü müdür? Doğduğumuzdan itibaren anne sütü veya mama ile başlayan gastronomi, ta ki öldüğümüzde bile bitmeyen, helvanın nasıl olması gerektiğini sorgulayan bir bilimdir aslında.
Üniversite sınavlarına giren ilk 3 bin kişiden biriyseniz ancak, iyi bir gastronomi fakültesine girebiliyorsunuz. Gençler meslek tercihlerini yaparken keyif aldıkları işleri yapmak istiyor. Artık dünyaca ünlü bir şef olma fırsatı ellerinde. Ülkemizde 4 yıllık fakülte ve meslek yüksekokulları ile birlikte 100’e yakın gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerinin olduğunu görüyoruz. Neden olmasın? Mühendis, bankacı iş bulamıyorken, şef aşçı maaşları 10 bin liradan başlıyor.
İş çıkışlarında takım elbisenin üzerine mutfak önlüğünü takarak birbirinden güzel tatlıları ve yemekleri yaptığımız, ayrıca kısa ve uzun süreli mutfak eğitimlerinin verildiği mekanlar da şu sıralar çok popüler. İçimizdeki mutfak hevesinin ortaya çıkmasına yardımcı olan bu özel kurumlara inanılmaz bir ilgi ve talebin olduğunu görüyoruz. Kimi ikinci kariyer için, kimi içindeki hüneri ve beceriyi ortaya çıkarmak için bu özel kurumların kapısını aşındırıyor.
Ülkemizde sabahtan akşama kadar durmadan yemek programı yayınlayan 3-4 tane televizyon kanalı var artık. Diğer normal kanallarda ise durum farklı değil. Sabah yemek programıyla başlıyor, öğleden sonra ise, diyetisyenlere danışılıyor.
*
Gastronomi kelimesinin Google Trends’te son 10- 15 yıl aranma grafiğine baktığınızda yukarıya çıkan merdiven gibi bir şey göreceksiniz, sakın şaşırmayın. Sayısına baktığımızda ortalaması nerdeyse haftada bire gelen gastronomi festivalleri, bağ gezileri, gastronomi turlarına hiç girmiyorum.
Alışveriş ve tüketim pazarı online pazara kaydıkça, milyon dolarlık AVM’ler yerlerini, içinde ağırlıklı olarak yeme içme ve eğlence mekanlarının olduğu ‘Gastronomi AVM’lere bırakmaya başladı. Bursa’da Podyumpark, Eker Avm’den sonra Parkora da gastronomi konseptiyle açılan üçüncü AVM oldu.
*
Kültür Turizm Bakanlığı yeni uyandı, deniz-kum -tarih turizmi ile yarışan bir turizm çeşidi daha var, o da gastronomi turizmi. Bir yerden başka bir yere yemek yeme maksatlı gidilen seyahatler gastronomi turizminin konusudur. Gaziantep ve Hatay’a hafta sonları 70 uçak iniyor, gastronomi artık şehirlerin ekonomisini belirliyor.
180 bin nüfusu olup yılda 3 milyona yakın turisti ağırlayan San Sabastiyan, tabağını 1000 Euro’ya sattıkları yemekleriyle turizmde ezber bozdu.
Yabancı turist, Türkiye denilince bayrağını bırak, haritada yerini bile bilmez ama Nusret’in tuzlama işaretini herkes öğrendi.
Nusret’in önünde, yabancı turistleri getiren vip minibüsler nedeniyle trafik duruyor. Bursa’lı Köfteci Yusuf, Avm’lerden neredeyse üzerine para alacak, girdiği Avm’ler dolup taşıyor.
Şehirler gastronomi kimliklerini yeniden keşfetmeye başladı.. Artık yemeklerimize sahip çıkma zamanıdır. Köy köy, ev ev gezerek tarihe karışan yemeklerin reçetelerini bulmalıyız. Osmanlı arşivlerinde daha tercüme edilmemiş, keşfetmediğimiz binlerce yemek ve tarif bizleri bekliyor.