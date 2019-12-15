Türk kahvesi mi? Dünya kahvesi mi?

Türk kültürünün en önemli değerleri arasında yer alan Türk kahvesi, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’nde yer alıyor.
1 - 8 Aralık 2013 tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen ve 155 ülke temsilcisinin katıldığı komite toplantısının 5 Aralık tarihli oturumunda bu karar alındığı için, Dünya Türk Kahvesi Günü, 5 Aralık’ta kutlanıyor. Bu tarihte Türk kahvesi UNESCO listesine, ‘Türk Kahvesi ve Geleneği’ kayıt edildi. Böylece Türk kahvesinin yalnızca tadının değil, kendine özgü pişirme tekniğinden sunumuna kadar tüm aşamalarının özenle korunmasının ve yaşatılmasının önemine de dikkat çekildi.
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Kahve Dünyası, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi nedeniyle bir araştırma yayımladı.
Türkiye’nin yedi bölgesini de kapsayan araştırma için, nüfusun en kalabalık olduğu ilk 26 ilde, 18 yaş ve üzeri 1615 kişiyle görüşme yapıldı. Katılımcıların en çok tercih ettiği kahve çeşidi yüzde 77 ile Türk kahvesi olurken her 100 kişiden 95’i Türk kahvesini sevdiğini söyledi.
Genel katılımcılar içinde en çok Türk kahvesi içenler yüzde 80 ile Marmaralılar. Son sırada ise yüzde 12 ile Güneydoğu Anadolu yer alıyor. Türkiye genelinde günde içilen Türk kahvesi ortalaması ise bir fincan.
Türk kahvesi araştırmasından çıkan diğer sonuçlar:
- Her 100 kişiden 73’ü Türk kahvesini ‘köpüklü’ tercih ediyor.
- Türk kahvesinin yanında en sevilen lezzet yüzde 42 ile çikolata.
- Türk kahvesi yüzde 55 gibi bir oranla orta şekerli seviliyor.
- Gün boyunca yemeklerden sonra tercih edilen Türk Kahvesi, en çok akşam saatlerinde içiliyor.
DÜNYADAKİ YERİ
Dünyada petrolden sonra ticaret hacmi en yüksek ikinci ürün. Dünyada her gün 1.6 milyar fincan kahve tüketiliyor. 2019 itibariyle yıllık tüketimin 9.1 milyon tona ulaşılacağı bekleniyor. Dünyada en çok kahve tüketimi İskandinav ülkelerinde. Finlandiya’da kişi başı tüketim yılda 12 kg, Norveç’te 9.9 kg, İzlanda’da 9 kg olurken Türkiye’de Türk kahvesi tüketimi dahil olmak üzere kişi başı yılda 1 kg’a yeni yeni ulaşabilmiştir.
Kahvenin dünyadaki ticari hacmi 100 milyar doların üzerinde seyrederken, Türkiye’de 1 milyar dolar civarındadır. Yeni açılan kahve dükkanları ve oluşan kahve kültürü, gençlerin yeni nesil kahvelere olan ilgisi nedeniyle kahve tüketiminin artacağını düşünebiliriz.
Cushman&Wakefield’ın araştırmasına göre yıllık ortalama %70 ile kahve pazarı perakendede en hızlı büyüyen sektör durumundadır. 2015 yılından itibaren 20 yeni yerli kahve zincirinin sektöre girmesi ile birden fazla ulusal zincir sayısı 61’e ulaştı. Pazarın yaklaşık %26’sı ABD’li zincir (Türkiye’de Arap sermayesi Al Shaya ) Starbucks’ın elinde.
Türkiye pazarı 8 yabancı marka %44 ile 57 yerli marka %56 ile paylaşılmaktadır. Starbucks her yıl 80-100 şube açmaya devam ederse tablo değişebilir. İngiltere’de 2017 rakamlarına göre 25 bin kahve dükkanı var. Bu rakam Türkiye’nin neredeyse 15 katı. Türkiye’nin nüfusunun daha fazla ve gençlerden oluştuğu dikkate alındığında orta ve uzun vadede kahve pazarı gelişiminin çok yüksek olacağını düşünebiliriz.
YENİ MESLEK BARİSTA
Gençler işsiz. Adamı çağırıyorsun, garson olur musun? Hayır. Peki Barista? Olurum, diyor. Barista mesleği havalı bir kere. İş Bulma Kurumu’nun yerinde olsam yeni nesile zorla kaynakçılık, torna tesviye kursları açacağıma Barista kursları açardım. Sadece Kariyer.net’te güncel 271 adet Barista ilanı var.
Barista, kahve dükkanlarında, profesyonel kahve ekipmanlarıyla kahve hazırlamak ve sunmakla görevli kişiye verilen isimdir. Barista kelimesi İtalyanca kökenlidir. İtalyancada barista, alkollü ve alkolsüz içkileri servis eden kişi, barmen anlamına gelmektedir. Ancak barista kelimesi dünya genelinde, espresso bazlı kahve türlerini hazırlayan ve satan kişiler için kullanılmaktadır.
BURSA’NIN EN İYİ BARİSTA VE KAHVE DÜKKANLARI
- Nisantaschi Consept / Federal Coffee Company - Hamza Gülnaz
- Blooming Brothers Coffee Company - Ferşat Taştan
- Coffee CocoLab - Mürsel Seçkin
- Coffee Sinky - Burak Sinky
- Coffee Dolce Nero - Engin Kaşal
- Many Point’s Coffee - Selin Sarac
- Nordic Coffee Company - Emre Berk
- Muggle’s Coffee - Burak Pas
- UniQue Coffee Shop - Volkan Cay
- Retrosfer Coffee - Utku Aydın Erdem
50 YILDIR KAHVE KAVURUYOR
Bursa’da Türk kahvesi denildiğinde Şenöz, Kapalı Çarşı’nın kuru kahvecileri ve Bursa’nın en büyük kahve kavurucusu Kurukahveci Hamdi markasıyla Mesut Büyükşeker akla gelir. Mesut Büyükşeker 50 yılı aşkın bir zamandır kahve kavurup, Türk Kahvesi’ni değişik harmanlarda sunuyor. Umarım gelecekte yukarıdaki listedeki gibi Türk Kahvesi zincirlerini de görürüz.
Türk kahvesi mi? Dünya kahvesi mi?
Türk kültürünün en önemli değerleri arasında yer alan Türk kahvesi, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’nde yer alıyor.
1 - 8 Aralık 2013 tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen ve 155 ülke temsilcisinin katıldığı komite toplantısının 5 Aralık tarihli oturumunda bu karar alındığı için, Dünya Türk Kahvesi Günü, 5 Aralık’ta kutlanıyor. Bu tarihte Türk kahvesi UNESCO listesine, ‘Türk Kahvesi ve Geleneği’ kayıt edildi. Böylece Türk kahvesinin yalnızca tadının değil, kendine özgü pişirme tekniğinden sunumuna kadar tüm aşamalarının özenle korunmasının ve yaşatılmasının önemine de dikkat çekildi.
*
Kahve Dünyası, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi nedeniyle bir araştırma yayımladı.
Türkiye’nin yedi bölgesini de kapsayan araştırma için, nüfusun en kalabalık olduğu ilk 26 ilde, 18 yaş ve üzeri 1615 kişiyle görüşme yapıldı. Katılımcıların en çok tercih ettiği kahve çeşidi yüzde 77 ile Türk kahvesi olurken her 100 kişiden 95’i Türk kahvesini sevdiğini söyledi.
Genel katılımcılar içinde en çok Türk kahvesi içenler yüzde 80 ile Marmaralılar. Son sırada ise yüzde 12 ile Güneydoğu Anadolu yer alıyor. Türkiye genelinde günde içilen Türk kahvesi ortalaması ise bir fincan.
Türk kahvesi araştırmasından çıkan diğer sonuçlar:
- Her 100 kişiden 73’ü Türk kahvesini ‘köpüklü’ tercih ediyor.
- Türk kahvesinin yanında en sevilen lezzet yüzde 42 ile çikolata.
- Türk kahvesi yüzde 55 gibi bir oranla orta şekerli seviliyor.
- Gün boyunca yemeklerden sonra tercih edilen Türk Kahvesi, en çok akşam saatlerinde içiliyor.
DÜNYADAKİ YERİ
Dünyada petrolden sonra ticaret hacmi en yüksek ikinci ürün. Dünyada her gün 1.6 milyar fincan kahve tüketiliyor. 2019 itibariyle yıllık tüketimin 9.1 milyon tona ulaşılacağı bekleniyor. Dünyada en çok kahve tüketimi İskandinav ülkelerinde. Finlandiya’da kişi başı tüketim yılda 12 kg, Norveç’te 9.9 kg, İzlanda’da 9 kg olurken Türkiye’de Türk kahvesi tüketimi dahil olmak üzere kişi başı yılda 1 kg’a yeni yeni ulaşabilmiştir.
Kahvenin dünyadaki ticari hacmi 100 milyar doların üzerinde seyrederken, Türkiye’de 1 milyar dolar civarındadır. Yeni açılan kahve dükkanları ve oluşan kahve kültürü, gençlerin yeni nesil kahvelere olan ilgisi nedeniyle kahve tüketiminin artacağını düşünebiliriz.
Cushman&Wakefield’ın araştırmasına göre yıllık ortalama %70 ile kahve pazarı perakendede en hızlı büyüyen sektör durumundadır. 2015 yılından itibaren 20 yeni yerli kahve zincirinin sektöre girmesi ile birden fazla ulusal zincir sayısı 61’e ulaştı. Pazarın yaklaşık %26’sı ABD’li zincir (Türkiye’de Arap sermayesi Al Shaya ) Starbucks’ın elinde.
Türkiye pazarı 8 yabancı marka %44 ile 57 yerli marka %56 ile paylaşılmaktadır. Starbucks her yıl 80-100 şube açmaya devam ederse tablo değişebilir. İngiltere’de 2017 rakamlarına göre 25 bin kahve dükkanı var. Bu rakam Türkiye’nin neredeyse 15 katı. Türkiye’nin nüfusunun daha fazla ve gençlerden oluştuğu dikkate alındığında orta ve uzun vadede kahve pazarı gelişiminin çok yüksek olacağını düşünebiliriz.
YENİ MESLEK BARİSTA
Gençler işsiz. Adamı çağırıyorsun, garson olur musun? Hayır. Peki Barista? Olurum, diyor. Barista mesleği havalı bir kere. İş Bulma Kurumu’nun yerinde olsam yeni nesile zorla kaynakçılık, torna tesviye kursları açacağıma Barista kursları açardım. Sadece Kariyer.net’te güncel 271 adet Barista ilanı var.
Barista, kahve dükkanlarında, profesyonel kahve ekipmanlarıyla kahve hazırlamak ve sunmakla görevli kişiye verilen isimdir. Barista kelimesi İtalyanca kökenlidir. İtalyancada barista, alkollü ve alkolsüz içkileri servis eden kişi, barmen anlamına gelmektedir. Ancak barista kelimesi dünya genelinde, espresso bazlı kahve türlerini hazırlayan ve satan kişiler için kullanılmaktadır.
BURSA’NIN EN İYİ BARİSTA VE KAHVE DÜKKANLARI
- Nisantaschi Consept / Federal Coffee Company - Hamza Gülnaz
- Blooming Brothers Coffee Company - Ferşat Taştan
- Coffee CocoLab - Mürsel Seçkin
- Coffee Sinky - Burak Sinky
- Coffee Dolce Nero - Engin Kaşal
- Many Point’s Coffee - Selin Sarac
- Nordic Coffee Company - Emre Berk
- Muggle’s Coffee - Burak Pas
- UniQue Coffee Shop - Volkan Cay
- Retrosfer Coffee - Utku Aydın Erdem
50 YILDIR KAHVE KAVURUYOR
Bursa’da Türk kahvesi denildiğinde Şenöz, Kapalı Çarşı’nın kuru kahvecileri ve Bursa’nın en büyük kahve kavurucusu Kurukahveci Hamdi markasıyla Mesut Büyükşeker akla gelir. Mesut Büyükşeker 50 yılı aşkın bir zamandır kahve kavurup, Türk Kahvesi’ni değişik harmanlarda sunuyor. Umarım gelecekte yukarıdaki listedeki gibi Türk Kahvesi zincirlerini de görürüz.