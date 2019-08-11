Balat Ormanı’nda bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Hamak Festivali’nin bu seneki mottosu ‘Tembellik Hakkınızı Kullanın’ dı.
Dergi Bursa’nın yaratıcısı Engin Çakır, yılda bir kez bile olsa hamakta sallana sallana keyifli vakit geçirip dinleneceklere altın tepside bir festival sundu. Gündüz dinlenip akşam konserlerde eğlenecekleri bu harika festivali Bursa’ya kazandırdı. Çakır, “Hamak Festivali’nin ilkinden bir şey anlamadık, ikincisi kaşığın ucundaki bal gibiydi tadına doyamadık, üçüncüsünde Bursa tamamen benimsedi” dedi.
Coşkusuyla, kalabalığıyla, etkinlikleriyle, lezzetli yemek stantlarıyla Bursa’da keyifli bir festival nasıl olur bunu ispatladı.
TEMBELLİK HAKKIMIZI KULLANDIK
Tembellik anayasası der ki, tembellik bir haktır geri alınamaz. Tembellik hakkınızı kullanmak istediğinizde, Mandıra Filozofu’nun yaratıcısı, Tembellik Anayasa Profesörü Müfit Can Saçıntı’nın dediği gibi “Ben çalışmaya karşıyım” da diyebilirsiniz.
Tembelliği hafife almayın. Tembellik aylaklık, başıboş gezmek değildir. Tembellik yapmadan oturup düşünmeye vakit bulamazsın. Tembel düşünce olmasa insanlık bir adım bile ileri gidemezdi. Arabanın icadından televizyon kumandasına, hazır yiyeceklerden bulaşık makinesine kadar hiçbir icat gerçekleşemezdi. Bir nevi muasır medeniyeti tembel düşünceye borçluyuz.
Hamak Festivali’nde biz de ‘gastronomi’ hakkında konuşacaksak ‘Tembel Yemeklerini‘ konuşmalıydık. Bursa’nın deneyimli ve yetenekli Excutive Chef’lerinden olan Haluk Dedeoğlu ile keyifli bir söyleşi yaptık. Tembel Yemekleri’nin En İyi 10 listesini yaparak, bizi dinleyenlerle bolca sohbet ettik.
TEMBEL YEMEKLERİ EN İYİ 10 LİSTESİ
En tembel yemek internetten eve söylenen yemek siparişidir. Hiç uğraşmıyorsun telefonuna dokunduğunda tek tıkla yemek geliyor.
Sahanda Yumurta: İki yumurtayı sahanda pişirip karnını doyuruyorsun. Canın çeşit isterse sucuklusu, pastırmalısı, kaşarlısını yapabilirsin.
Menemen: Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı chefler bile bundan daha güzel bir yemek olamaz diyor. Domates, biber ve yumurta… Dilerseniz soğan.
Makarna: Marketten iki lira vererek alacağın makarnayı suda kaynat 6 dakika sonra yemek hazır.
En iyi dost tost: Evde hiçbir şey mi yok. İki dilim ekmek ve arasına koyacağın kaşar ile harika bir tost senindir.
Gözleme: Hazır yufka ve içine koyacağın peynir veya çökelek ile tavada alt üst yapacağın gözleme hayat kurtarır.
Patates kızartması: Kızgın yağa atacağın patates dilimleri beş dakikada sofranızda. Çıtır çıtır tabak tabak yiyebilirsiniz.
Evde yemek mi yok? Kahvaltı yapalım. Herkesin başvurduğu tembel yemek seçeneğidir. Buzdolabından çıkaracağın zeytin peynir ve demleyeceğin çayla ordu doyar.
Tembellik yaz aylarının geleneksel sporlarındandır. Kavun /Karpuz yaz aylarının vazgeçilmezidir. Kavun veya karpuzun yanında güzel bir beyaz peynir imdadımıza yetişir.
Adıyla sanıyla meşhur tembel gelin tatlısı bile var. Malzemeleri de, yapılışı da basit .
4 çay bardağı süt
2, 5 yemek kaşığı nişasta
1 çay bardağı şeker
Yarım paket vanilin
Tatlımızın dışına bulamak için de Hindistan cevizi yeterli.
Çalışmak güzeldir, çalışmadan tembellik yapamazsınız. Zamanı geldiğinde ‘Tembellik Hakkınızı’ kullanmak istediğinizde, işte size en tembel yemekler listesi. Afiyet olsun.
Tembel Yemekleri
Balat Ormanı’nda bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Hamak Festivali’nin bu seneki mottosu ‘Tembellik Hakkınızı Kullanın’ dı.
Dergi Bursa’nın yaratıcısı Engin Çakır, yılda bir kez bile olsa hamakta sallana sallana keyifli vakit geçirip dinleneceklere altın tepside bir festival sundu. Gündüz dinlenip akşam konserlerde eğlenecekleri bu harika festivali Bursa’ya kazandırdı. Çakır, “Hamak Festivali’nin ilkinden bir şey anlamadık, ikincisi kaşığın ucundaki bal gibiydi tadına doyamadık, üçüncüsünde Bursa tamamen benimsedi” dedi.
Coşkusuyla, kalabalığıyla, etkinlikleriyle, lezzetli yemek stantlarıyla Bursa’da keyifli bir festival nasıl olur bunu ispatladı.
TEMBELLİK HAKKIMIZI KULLANDIK
Tembellik anayasası der ki, tembellik bir haktır geri alınamaz. Tembellik hakkınızı kullanmak istediğinizde, Mandıra Filozofu’nun yaratıcısı, Tembellik Anayasa Profesörü Müfit Can Saçıntı’nın dediği gibi “Ben çalışmaya karşıyım” da diyebilirsiniz.
Tembelliği hafife almayın. Tembellik aylaklık, başıboş gezmek değildir. Tembellik yapmadan oturup düşünmeye vakit bulamazsın. Tembel düşünce olmasa insanlık bir adım bile ileri gidemezdi. Arabanın icadından televizyon kumandasına, hazır yiyeceklerden bulaşık makinesine kadar hiçbir icat gerçekleşemezdi. Bir nevi muasır medeniyeti tembel düşünceye borçluyuz.
Hamak Festivali’nde biz de ‘gastronomi’ hakkında konuşacaksak ‘Tembel Yemeklerini‘ konuşmalıydık. Bursa’nın deneyimli ve yetenekli Excutive Chef’lerinden olan Haluk Dedeoğlu ile keyifli bir söyleşi yaptık. Tembel Yemekleri’nin En İyi 10 listesini yaparak, bizi dinleyenlerle bolca sohbet ettik.
TEMBEL YEMEKLERİ EN İYİ 10 LİSTESİ
En tembel yemek internetten eve söylenen yemek siparişidir. Hiç uğraşmıyorsun telefonuna dokunduğunda tek tıkla yemek geliyor.
Sahanda Yumurta: İki yumurtayı sahanda pişirip karnını doyuruyorsun. Canın çeşit isterse sucuklusu, pastırmalısı, kaşarlısını yapabilirsin.
Menemen: Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı chefler bile bundan daha güzel bir yemek olamaz diyor. Domates, biber ve yumurta… Dilerseniz soğan.
Makarna: Marketten iki lira vererek alacağın makarnayı suda kaynat 6 dakika sonra yemek hazır.
En iyi dost tost: Evde hiçbir şey mi yok. İki dilim ekmek ve arasına koyacağın kaşar ile harika bir tost senindir.
Gözleme: Hazır yufka ve içine koyacağın peynir veya çökelek ile tavada alt üst yapacağın gözleme hayat kurtarır.
Patates kızartması: Kızgın yağa atacağın patates dilimleri beş dakikada sofranızda. Çıtır çıtır tabak tabak yiyebilirsiniz.
Evde yemek mi yok? Kahvaltı yapalım. Herkesin başvurduğu tembel yemek seçeneğidir. Buzdolabından çıkaracağın zeytin peynir ve demleyeceğin çayla ordu doyar.
Tembellik yaz aylarının geleneksel sporlarındandır. Kavun /Karpuz yaz aylarının vazgeçilmezidir. Kavun veya karpuzun yanında güzel bir beyaz peynir imdadımıza yetişir.
Adıyla sanıyla meşhur tembel gelin tatlısı bile var. Malzemeleri de, yapılışı da basit .
4 çay bardağı süt
2, 5 yemek kaşığı nişasta
1 çay bardağı şeker
Yarım paket vanilin
Tatlımızın dışına bulamak için de Hindistan cevizi yeterli.
Çalışmak güzeldir, çalışmadan tembellik yapamazsınız. Zamanı geldiğinde ‘Tembellik Hakkınızı’ kullanmak istediğinizde, işte size en tembel yemekler listesi. Afiyet olsun.