Napolyon Bursalı mı?

Kiraz mevsiminin sonuna geldik. Pazarlarda iri iri, duble kirazlar sofralarımızı süslerken, damak tadımızı tatlandırdı. Ama pazar tezgahlarında o güzelim duble kirazların üzerinde hep aynı etiket var: ‘’Napolyon Kiraz’’. Napolyon aşağı Napolyon yukarı ...
Merak ettim.
Napolyon’un Bursa’da yetişen kirazla nasıl bir akrabalığı var ki? Tohumundan mı? Fransa ile bir ilişkisi mi var konunun?
Hiçbirisi değil...
Napolyon Kiraz adı, diğer ismi Ulubat Gölü olan Apolyont Gölü’nden gelmektedir. Apolyont Gölü bir tarafıyla kirazıyla meşhur Mustafakemalpaşa’nın köyleri, diğer tarafıyla Nilüfer ilçesinin Fadıllı, Ayvaköy gibi köyleriyle çevrilidir. Etrafındaki köylerin kirazları çok meşhur olduğu, duble duble olduğu için APOLYONT KİRAZI diyerek anılmıştır ilk başlarda... Sonrasında biraz pazarcı esnafının cinlikleriyle, biraz da her işte olduğu gibi elimizdeki varlıklara sahip çıkmama alışkanlığıyla
Apolyont Kirazı bir bakmışız Napolyon Kirazı oluvermiş.
Kendi şehrimizi markalaştıracağız, kendi köyümüzü, beldemizi markalaştıracağız, dünyaya duyaracağız derken elin Napolyon’unu reklam yapmışız kendi ağzımızla.
*
“Bursa bir Gastronomi şehridir”söylemini hep tekrar ediyorum. Yetişen benzersiz meyve sebzeleriyle Türkiye’nin damak tadıdır Bursa. Bursa’nın yüz ölçümünün yüzde 32’si tarım alanıdır, Bursa’nın 344 bin 516 hektar alanında tarım yapılmaktadır.
Bursa’nın ilk 10 tarım ürünü listesinde yer alan Armut 8 bin 377 hektar alanda 178 bin 411 ton üretilirken, şeftali ise 6 bin 774 hektar alanda 77 bin 941 ton üretilmektedir. Sonrasında dünyaca ünlü ‘Kara İncir’imiz, çilek ve kiraz (Napolyon değil Apolyont ) gelmektedir.
*
Bursa üretim miktarlarına göre Türkiye’nin birincisi olduğu meyvelere sahiptir. Ahududu’da 4 bin 989 ton ile Türkiye toplam üretiminin yüzde 97’si Bursa’da üretilmektedir. Yine böğürtlende 2 bin 255 ton ile Türkiye toplam üretiminin yüzde 82’sini Bursa üretmektedir. Armutta da 188 bin 754 ton ile Türkiye toplam armut üretiminin yüzde 37,5 ‘ini Bursa üretmektedir.
Mutfaklarımızda, yemeklerimize lezzet katan sebzelerimizden bezelyede, salçalık domateste, Brüksel lahanada (Bu Brüksel’i de bir araştırmam lazım), pırasada ve semiz otunda da Türkiye üretimi sıralamasında birinci sıradadır.
*
Bursa ayva, sofralık zeytin erik, dolmalık biber üretiminde ise, Türkiye üretimi sıralamasında ikinci sıradadır.
Bursa en fazla biberi, inciri, kirazını yurt dışına ihraç etmektedir. Bursa tarımsal üretimiyle yurt dışına ihracattan yılda 450 milyon dolar kazandırmaktadır.
Bursa’da kurulu 15 salça fabrikası, Türkiye’nin toplam salça ihtiyacının yüzde 32’sini karşılamaktadır. Türkiye’de toplam dondurulmuş gıda üretimin yüzde 45’ini Bursa’daki 3 gıda fabrikası karşılamaktadır.
Türk yemeklerinde ve Türk gastronomisinin bizzat içinde Bursa vardır. Bu nedenle Bursa, Unesco’nun Gastronomik Şehirler Listesi’ne girmeli, bir an önce buna başvuruda bulunmalı, buna yönelik faaliyetler yapmalıyız.
Napolyon Bursalı mı?
Kiraz mevsiminin sonuna geldik. Pazarlarda iri iri, duble kirazlar sofralarımızı süslerken, damak tadımızı tatlandırdı. Ama pazar tezgahlarında o güzelim duble kirazların üzerinde hep aynı etiket var: ‘’Napolyon Kiraz’’. Napolyon aşağı Napolyon yukarı ...
Merak ettim.
Napolyon’un Bursa’da yetişen kirazla nasıl bir akrabalığı var ki? Tohumundan mı? Fransa ile bir ilişkisi mi var konunun?
Hiçbirisi değil...
Napolyon Kiraz adı, diğer ismi Ulubat Gölü olan Apolyont Gölü’nden gelmektedir. Apolyont Gölü bir tarafıyla kirazıyla meşhur Mustafakemalpaşa’nın köyleri, diğer tarafıyla Nilüfer ilçesinin Fadıllı, Ayvaköy gibi köyleriyle çevrilidir. Etrafındaki köylerin kirazları çok meşhur olduğu, duble duble olduğu için APOLYONT KİRAZI diyerek anılmıştır ilk başlarda... Sonrasında biraz pazarcı esnafının cinlikleriyle, biraz da her işte olduğu gibi elimizdeki varlıklara sahip çıkmama alışkanlığıyla
Apolyont Kirazı bir bakmışız Napolyon Kirazı oluvermiş.
Kendi şehrimizi markalaştıracağız, kendi köyümüzü, beldemizi markalaştıracağız, dünyaya duyaracağız derken elin Napolyon’unu reklam yapmışız kendi ağzımızla.
*
“Bursa bir Gastronomi şehridir”söylemini hep tekrar ediyorum. Yetişen benzersiz meyve sebzeleriyle Türkiye’nin damak tadıdır Bursa. Bursa’nın yüz ölçümünün yüzde 32’si tarım alanıdır, Bursa’nın 344 bin 516 hektar alanında tarım yapılmaktadır.
Bursa’nın ilk 10 tarım ürünü listesinde yer alan Armut 8 bin 377 hektar alanda 178 bin 411 ton üretilirken, şeftali ise 6 bin 774 hektar alanda 77 bin 941 ton üretilmektedir. Sonrasında dünyaca ünlü ‘Kara İncir’imiz, çilek ve kiraz (Napolyon değil Apolyont ) gelmektedir.
*
Bursa üretim miktarlarına göre Türkiye’nin birincisi olduğu meyvelere sahiptir. Ahududu’da 4 bin 989 ton ile Türkiye toplam üretiminin yüzde 97’si Bursa’da üretilmektedir. Yine böğürtlende 2 bin 255 ton ile Türkiye toplam üretiminin yüzde 82’sini Bursa üretmektedir. Armutta da 188 bin 754 ton ile Türkiye toplam armut üretiminin yüzde 37,5 ‘ini Bursa üretmektedir.
Mutfaklarımızda, yemeklerimize lezzet katan sebzelerimizden bezelyede, salçalık domateste, Brüksel lahanada (Bu Brüksel’i de bir araştırmam lazım), pırasada ve semiz otunda da Türkiye üretimi sıralamasında birinci sıradadır.
*
Bursa ayva, sofralık zeytin erik, dolmalık biber üretiminde ise, Türkiye üretimi sıralamasında ikinci sıradadır.
Bursa en fazla biberi, inciri, kirazını yurt dışına ihraç etmektedir. Bursa tarımsal üretimiyle yurt dışına ihracattan yılda 450 milyon dolar kazandırmaktadır.
Bursa’da kurulu 15 salça fabrikası, Türkiye’nin toplam salça ihtiyacının yüzde 32’sini karşılamaktadır. Türkiye’de toplam dondurulmuş gıda üretimin yüzde 45’ini Bursa’daki 3 gıda fabrikası karşılamaktadır.
Türk yemeklerinde ve Türk gastronomisinin bizzat içinde Bursa vardır. Bu nedenle Bursa, Unesco’nun Gastronomik Şehirler Listesi’ne girmeli, bir an önce buna başvuruda bulunmalı, buna yönelik faaliyetler yapmalıyız.