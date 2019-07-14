Kemalpaşa Tatlısı ve Kestane Şekeri’nin Geleceği

Geçen hafta İzmir’deydim. Yer gök boyoz. Tadını geç de olsa öğrendiğim boyoz enfes bir lezzet. İzmirli’nin sahip çıktığı, gündelik ve sıradan lezzetler arasına giren, İzmir denildiğinde akla gelen ilk sözcüklerden biri boyoz...
Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan boyoz 1492’den sonra İspanya’dan tahliye edilen Yahudilerin büyük gruplar halinde Osmanlı şehirlerine, özellikle de İzmir’e yerleşmeye başlamasıyla, İzmir kent kültürüne katılmış.
HAMURU ÖZEL
Avram Usta’nın yıllar önce lezzetli tarifiyle İzmir’de başlayan boyozun hikayesi, İzmir halkı için yeri değiştirilemez bir tat olmuş. Türkiye’de pek çok yerde boyoz üretilmesine rağmen boyozun orijinal tarifine göre üretimi sadece İzmir’de yapılmaktadır. Resmi olmasa da coğrafi işaretli ürün haline gelmiş bile.
Boyoz, lezzetini özel yoğurulan hamurundan alıyor. Hamurunda beyaz un, mevsime göre ayarlanan tuz, ayçiçek yağı ve tahin kullanılıyor. Hamurunda tahin kullanılması ürünün besleyici değerini arttırdığı gibi hamurun yapraklara ayrılmasını sağlıyor ve mideyi rahatlatıyor. Kokusu ise vazgeçilmez bir birleştiricidir.
Gastronomi Turizmi Derneği’mizin de değerli üyesi Musa Turan, boyozu İzmir’in eski adı SMRNA markasıyla çıkarıyor. Geçenlerde Boğaz’da Feriye’yi kapatıp tüm basına boyoz markasını tanıttı. Şimdi tüm Türkiye’ye satışını yaptığı boyozu, Amerika’da ve Arap Yarımadası’nda bayilik verip satmaya başladı.
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Benim saydığım tam 20 çeşit boyoz yapmış Musa. Sade, zeytinli, peynirli, ıspanaklı, enginarlı, labneli, antep fıstık kremalı, çikolatalı, tahinli, bitterli, incirli, hindistan cevizli, elmalı, tarçınlı, franbuazlı, incirli, karamelli, yeşil limonlu, zahterli, patlıcanlı. Bu önemli başarısını Türk Gastronomisi’nin çeşitliliği ve yurt dışına açılması yönünden çok önemli buluyorum.
Bursa’mızın iki önemli lezzeti olan Kemalpaşa Tatlısı ve Kestane Şekeri’nde durum nedir?
Balkanlardan gelen muacirlerin getirdiği, koyun sütünden elde edilen peynirden yapılan Kemalpaşa, peynir tatlısı olarak önce evlerde yapılır, 1950’li yıllarından sonra seri üretilmeye başlanır. Şimdilerde Bursa’da 15 tesiste Kemalpaşa tatlısı üretilirken bir boyoz gibi 20 çeşitle dış dünyaya neden ihracatı olmaz?
Kemalpaşa Belediyesi, bir tatlı festivali neden yapmaz? Yapılacak ödüllü bir yarışma ile bir anda yüzlerce yeni tarif ortaya çıkmaz mı? Kemalpaşa üreticileri Ar-Ge’ye neden para harcamaz? Biz denedik olmadı yerine doğru pazarlama bütçeleri ile 15 Kemalpaşa üreticisi bir birlik oluşturdular mı?
‘ÇALIŞMALARA BAĞLI’
Bunlar yapılmadı veya başarılamadı, bilmiyoruz. Kemalpaşa tatlısı boyoz örneği gibi çeşitlenerek, doğru pazarlama stratejileri oluşturarak gelecek nesillerin de tüketmeye devam edeceği bir tatlı olabilir. Bu tamamen Bursa olarak yapacağımız çalışmalara bağlıdır.
Kestane şekerinde durum üç aşağı beş yukarı aynıdır. Kabul görmüş, Bursa ile anılan, tatlı ve hediyelik ürün haline gelmiş Kestane şekerinin markalaşmasında, tüketimin artmasında çok ilerlediğimiz söylenemez.
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Çekoslavakya’nın ünlü tatlısı, Prag’a gidip yemeden dönmeyin denilen meşhur CHIMEY Tatlısı Bursa’lı girişimci ile ilk şubesini Bursa’da açtı. Yerel bir tatlının dünya başkentlerinde bir lezzet salgını haline gelmesi örnek alınası bir başarı hikayesidir. Umarım milyon dolarlık şirket haline gelen bu markaların yükselişi bizlere de ilham kaynağı olur da, Kemalpaşa ve Kestane şekeri de, gün gelir bir dünya markası haline gelir.
Kemalpaşa Tatlısı ve Kestane Şekeri’nin Geleceği
Geçen hafta İzmir’deydim. Yer gök boyoz. Tadını geç de olsa öğrendiğim boyoz enfes bir lezzet. İzmirli’nin sahip çıktığı, gündelik ve sıradan lezzetler arasına giren, İzmir denildiğinde akla gelen ilk sözcüklerden biri boyoz...
Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan boyoz 1492’den sonra İspanya’dan tahliye edilen Yahudilerin büyük gruplar halinde Osmanlı şehirlerine, özellikle de İzmir’e yerleşmeye başlamasıyla, İzmir kent kültürüne katılmış.
HAMURU ÖZEL
Avram Usta’nın yıllar önce lezzetli tarifiyle İzmir’de başlayan boyozun hikayesi, İzmir halkı için yeri değiştirilemez bir tat olmuş. Türkiye’de pek çok yerde boyoz üretilmesine rağmen boyozun orijinal tarifine göre üretimi sadece İzmir’de yapılmaktadır. Resmi olmasa da coğrafi işaretli ürün haline gelmiş bile.
Boyoz, lezzetini özel yoğurulan hamurundan alıyor. Hamurunda beyaz un, mevsime göre ayarlanan tuz, ayçiçek yağı ve tahin kullanılıyor. Hamurunda tahin kullanılması ürünün besleyici değerini arttırdığı gibi hamurun yapraklara ayrılmasını sağlıyor ve mideyi rahatlatıyor. Kokusu ise vazgeçilmez bir birleştiricidir.
Gastronomi Turizmi Derneği’mizin de değerli üyesi Musa Turan, boyozu İzmir’in eski adı SMRNA markasıyla çıkarıyor. Geçenlerde Boğaz’da Feriye’yi kapatıp tüm basına boyoz markasını tanıttı. Şimdi tüm Türkiye’ye satışını yaptığı boyozu, Amerika’da ve Arap Yarımadası’nda bayilik verip satmaya başladı.
*
Benim saydığım tam 20 çeşit boyoz yapmış Musa. Sade, zeytinli, peynirli, ıspanaklı, enginarlı, labneli, antep fıstık kremalı, çikolatalı, tahinli, bitterli, incirli, hindistan cevizli, elmalı, tarçınlı, franbuazlı, incirli, karamelli, yeşil limonlu, zahterli, patlıcanlı. Bu önemli başarısını Türk Gastronomisi’nin çeşitliliği ve yurt dışına açılması yönünden çok önemli buluyorum.
Bursa’mızın iki önemli lezzeti olan Kemalpaşa Tatlısı ve Kestane Şekeri’nde durum nedir?
Balkanlardan gelen muacirlerin getirdiği, koyun sütünden elde edilen peynirden yapılan Kemalpaşa, peynir tatlısı olarak önce evlerde yapılır, 1950’li yıllarından sonra seri üretilmeye başlanır. Şimdilerde Bursa’da 15 tesiste Kemalpaşa tatlısı üretilirken bir boyoz gibi 20 çeşitle dış dünyaya neden ihracatı olmaz?
Kemalpaşa Belediyesi, bir tatlı festivali neden yapmaz? Yapılacak ödüllü bir yarışma ile bir anda yüzlerce yeni tarif ortaya çıkmaz mı? Kemalpaşa üreticileri Ar-Ge’ye neden para harcamaz? Biz denedik olmadı yerine doğru pazarlama bütçeleri ile 15 Kemalpaşa üreticisi bir birlik oluşturdular mı?
‘ÇALIŞMALARA BAĞLI’
Bunlar yapılmadı veya başarılamadı, bilmiyoruz. Kemalpaşa tatlısı boyoz örneği gibi çeşitlenerek, doğru pazarlama stratejileri oluşturarak gelecek nesillerin de tüketmeye devam edeceği bir tatlı olabilir. Bu tamamen Bursa olarak yapacağımız çalışmalara bağlıdır.
Kestane şekerinde durum üç aşağı beş yukarı aynıdır. Kabul görmüş, Bursa ile anılan, tatlı ve hediyelik ürün haline gelmiş Kestane şekerinin markalaşmasında, tüketimin artmasında çok ilerlediğimiz söylenemez.
*
Çekoslavakya’nın ünlü tatlısı, Prag’a gidip yemeden dönmeyin denilen meşhur CHIMEY Tatlısı Bursa’lı girişimci ile ilk şubesini Bursa’da açtı. Yerel bir tatlının dünya başkentlerinde bir lezzet salgını haline gelmesi örnek alınası bir başarı hikayesidir. Umarım milyon dolarlık şirket haline gelen bu markaların yükselişi bizlere de ilham kaynağı olur da, Kemalpaşa ve Kestane şekeri de, gün gelir bir dünya markası haline gelir.