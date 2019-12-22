Gıdanın başkenti Bursa

Elimde 2 kilo 115 gram ağırlığında bir kitap. Kendi gibi içeriği de ağır, ama bir o kadar da lezzetli. 50 Peynirli Şehir Balıkesir. Best in the Word Gourmand 2019 uluslararası ödüllü bir kitap.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmış bir kitap. Berrin Bal Onur ile Neşe Aksoy Biber tarafından iki yıl süren araştırma, inceleme ve gezi çalışmalarıyla gerçekleştirilmiş Balıkesir’in birbirinden güzel 20 ilçesinin dağlarında, köylerinde, mandıralarında, peynire hayat veren ustalarıyla tek tek görüşerek, işini aşkla yapan üreticilerle buluşularak peynirin nasıl sütten gastronomik bir lezzete dönüştüğünü belgelemişler. Kitapta sadece peynire değil, peynire eşlik eden ekmek, bal, zeytin gibi ürünlere de yer vermişler.
*
Tarihten gelen birikimini günümüze taşıyan Balıkesir köklü bir peynir geçmişine sahip.
50 Peynirli Şehir Balıkesir kitabı, her yöresinde ayrı bir kültür ve geleneği yansıtan bu güzel komşu şehrimiz Balıkesir’in peynir çeşitliliğini kayıt altına almak, bu değerli mirası gelecek nesillere taşımak amacıyla yazılmış güzel bir eser.
Bu kitabı bana gönderme inceliğinde bulunan bölgenin butik zeytin yağ markası Felole Zeytinyağı’nın sahiplerinden Kadir ve Süleyman Dağdeviren kardeşlere teşekkür ediyorum.
*
Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber, 20 yıl öncesinde İstanbul’da açtıkları bir peynir dükkanı ile başlıyor peynir aşkları. Şimdilerde Antre Gourmet adındaki markalarıyla Anadolu peynirlerini bulup meraklılarına ulaştırıyorlar.
Balıkesir ‘Türkiye’nin Mandırası’ unvanını fazlasıyla hakkediyor. Peki Bursa? Turizm Bakanlığı 2020 yılını ‘Türk Mutfağı Yılı’, ‘Türk Gastronomi Yılı ‘ilan ettiğine göre kolları sıvamanın vakti geldi de geçiyor. Bursa’nın tarihten bu yana gelen lezzetlerini kitap yapsaydık adını ne koyardınız? Hiç düşünmeden söyleyeyim. Balıkesir ‘Türkiye’nin Mandırasıdır’ ne kadar doğru bir söylem ise Bursa için ‘Gıdanın Başkenti’ söylemi de o kadar doğrudur. Bursa bir dönem Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmıştır ama günümüz Türkiye’sinde ‘Gıdanın Başkentliğine’ dönüşmüştür.
*
‘Bursa Gıdanın Başkenti’ kitabını yazdığınızda öyle ince bir şey çıkmaz kalınından seri halinde ansiklopedisi çıkar.
Suyun, maden suyunun, gazozun, ayranın, meyve suyunun, domatesin, salçanın, sivri biberin, ahududunun, böğürtlenin, yaban mersinin, şeftalinin, gürsu armudunun (deveci diyene kızacağım), apolyont kirazının (Napolyon kirazı değil) tatlının, kestane şekerinin, Kemalpaşa Tatlısı’nın, dönerin, İskender Kebabın,köftenin, böreğin, cantık pidesinin, turşunun, zeytinin, soğanın, pırasanın, sebzenin, bıçağın ve mutfağın başkenti. Kısacası Bursa gıdanın başkenti bir şehir.
Hazır kitaplardan bahsi geçmişken son dönemde okuduğum ve tavsiye ettiğim kitapları yazayım sizlere.
YENİ ÇIKAN GASTRONOMİK KİTAPLAR
JULIA İLE AKŞAM YEMEĞİ (YAVUZ DİZDAR)
- Yavuz Dizdar’ın kaleme aldığı kitabın başkahramanı 50’li yaşlarında bir doktor ile tıp fakültesinden yeni mezun olmuş stajer. Dört hafta boyunca bir yandan tıp bilimi bir yandan da yaşama dair düşüncelerini paylaştıkları diyaloglardan oluşuyor kitap. ’Neyi neden yeriz, nasıl sindiririz?’ gibi sorulara tüm kitap boyunca tıp, gastronomi, tarih, sosyoloji, gündelik yaşam perspektifinden bakıyor.
AMIDA’NIN SOFRASI (SILVA ÖZYERLİ)
- Kitap, Diyarbakır’ın sofra kültürü ve asırlardır bu yörede yaşamış farklı kültürlerin şehre bıraktıkları mutfak mirasını anlatıyor. Diyarbakır’da doğup büyüyen Silva Özyerli, Diyarbakır yemekleri hakkında uzun yıllara dayanan araştırma, keşif, deneme ve üretimlerin meyvesi olan Amida’nın Sofrası adlı kitabında tüm birikimini ortaya koyuyor.
PLAZA İNSANI MUTFAKTA (SEDEFNAZ YAŞAR)
- Dokuz yıllık kariyerine farklı şirketler ve farklı yönetici ve kişileri sığdıran Sedefnaz Yaşar, plazadaki hayatı ve yurt içinden yurt dışından havalı yemekleri, çay saati tariflerini, hafta sonu evde oturtacak kahvaltı menülerini ve daha fazlasını 5 dakikada hazırlayıp yerken bir yandan da plaza dedikodularını okuyacak, yemek ve eğlenceyi birlikte okuyacaksınız.
PEMBE RESTAURANTIM HOŞÇAKALIN (EYÜP KAYACAN)
- Çok kıymetli dostum, yıllarını restoran işletmeciliğine vermiş, pek çok restoran açmış kapamış bir yöneticidir Eyüp Kayacan. İlk kitabı olan ‘Pembe Restaurantıma Hoşgeldiniz ‘ ile restoran işletmeciliğinin inceliklerini anlatan Eyüp Kayacan, şimdiki ikinci kitabında da restoran işletmeciliğinde olumlu olumsuz yaşadıkları, personel yönetiminden kar zarar bütçesine kadar yiyecek içecek sektörünün en önemli konularını güncel ve biraz da kendi üslubu ile anlatmış. Kıymetli dostumu bu güzel kitaplarından dolayı tebrik ediyorum.
Gıdanın başkenti Bursa
Elimde 2 kilo 115 gram ağırlığında bir kitap. Kendi gibi içeriği de ağır, ama bir o kadar da lezzetli. 50 Peynirli Şehir Balıkesir. Best in the Word Gourmand 2019 uluslararası ödüllü bir kitap.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmış bir kitap. Berrin Bal Onur ile Neşe Aksoy Biber tarafından iki yıl süren araştırma, inceleme ve gezi çalışmalarıyla gerçekleştirilmiş Balıkesir’in birbirinden güzel 20 ilçesinin dağlarında, köylerinde, mandıralarında, peynire hayat veren ustalarıyla tek tek görüşerek, işini aşkla yapan üreticilerle buluşularak peynirin nasıl sütten gastronomik bir lezzete dönüştüğünü belgelemişler. Kitapta sadece peynire değil, peynire eşlik eden ekmek, bal, zeytin gibi ürünlere de yer vermişler.
*
Tarihten gelen birikimini günümüze taşıyan Balıkesir köklü bir peynir geçmişine sahip.
50 Peynirli Şehir Balıkesir kitabı, her yöresinde ayrı bir kültür ve geleneği yansıtan bu güzel komşu şehrimiz Balıkesir’in peynir çeşitliliğini kayıt altına almak, bu değerli mirası gelecek nesillere taşımak amacıyla yazılmış güzel bir eser.
Bu kitabı bana gönderme inceliğinde bulunan bölgenin butik zeytin yağ markası Felole Zeytinyağı’nın sahiplerinden Kadir ve Süleyman Dağdeviren kardeşlere teşekkür ediyorum.
*
Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber, 20 yıl öncesinde İstanbul’da açtıkları bir peynir dükkanı ile başlıyor peynir aşkları. Şimdilerde Antre Gourmet adındaki markalarıyla Anadolu peynirlerini bulup meraklılarına ulaştırıyorlar.
Balıkesir ‘Türkiye’nin Mandırası’ unvanını fazlasıyla hakkediyor. Peki Bursa? Turizm Bakanlığı 2020 yılını ‘Türk Mutfağı Yılı’, ‘Türk Gastronomi Yılı ‘ilan ettiğine göre kolları sıvamanın vakti geldi de geçiyor. Bursa’nın tarihten bu yana gelen lezzetlerini kitap yapsaydık adını ne koyardınız? Hiç düşünmeden söyleyeyim. Balıkesir ‘Türkiye’nin Mandırasıdır’ ne kadar doğru bir söylem ise Bursa için ‘Gıdanın Başkenti’ söylemi de o kadar doğrudur. Bursa bir dönem Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmıştır ama günümüz Türkiye’sinde ‘Gıdanın Başkentliğine’ dönüşmüştür.
*
‘Bursa Gıdanın Başkenti’ kitabını yazdığınızda öyle ince bir şey çıkmaz kalınından seri halinde ansiklopedisi çıkar.
Suyun, maden suyunun, gazozun, ayranın, meyve suyunun, domatesin, salçanın, sivri biberin, ahududunun, böğürtlenin, yaban mersinin, şeftalinin, gürsu armudunun (deveci diyene kızacağım), apolyont kirazının (Napolyon kirazı değil) tatlının, kestane şekerinin, Kemalpaşa Tatlısı’nın, dönerin, İskender Kebabın,köftenin, böreğin, cantık pidesinin, turşunun, zeytinin, soğanın, pırasanın, sebzenin, bıçağın ve mutfağın başkenti. Kısacası Bursa gıdanın başkenti bir şehir.
Hazır kitaplardan bahsi geçmişken son dönemde okuduğum ve tavsiye ettiğim kitapları yazayım sizlere.
YENİ ÇIKAN GASTRONOMİK KİTAPLAR
JULIA İLE AKŞAM YEMEĞİ (YAVUZ DİZDAR)
- Yavuz Dizdar’ın kaleme aldığı kitabın başkahramanı 50’li yaşlarında bir doktor ile tıp fakültesinden yeni mezun olmuş stajer. Dört hafta boyunca bir yandan tıp bilimi bir yandan da yaşama dair düşüncelerini paylaştıkları diyaloglardan oluşuyor kitap. ’Neyi neden yeriz, nasıl sindiririz?’ gibi sorulara tüm kitap boyunca tıp, gastronomi, tarih, sosyoloji, gündelik yaşam perspektifinden bakıyor.
AMIDA’NIN SOFRASI (SILVA ÖZYERLİ)
- Kitap, Diyarbakır’ın sofra kültürü ve asırlardır bu yörede yaşamış farklı kültürlerin şehre bıraktıkları mutfak mirasını anlatıyor. Diyarbakır’da doğup büyüyen Silva Özyerli, Diyarbakır yemekleri hakkında uzun yıllara dayanan araştırma, keşif, deneme ve üretimlerin meyvesi olan Amida’nın Sofrası adlı kitabında tüm birikimini ortaya koyuyor.
PLAZA İNSANI MUTFAKTA (SEDEFNAZ YAŞAR)
- Dokuz yıllık kariyerine farklı şirketler ve farklı yönetici ve kişileri sığdıran Sedefnaz Yaşar, plazadaki hayatı ve yurt içinden yurt dışından havalı yemekleri, çay saati tariflerini, hafta sonu evde oturtacak kahvaltı menülerini ve daha fazlasını 5 dakikada hazırlayıp yerken bir yandan da plaza dedikodularını okuyacak, yemek ve eğlenceyi birlikte okuyacaksınız.
PEMBE RESTAURANTIM HOŞÇAKALIN (EYÜP KAYACAN)
- Çok kıymetli dostum, yıllarını restoran işletmeciliğine vermiş, pek çok restoran açmış kapamış bir yöneticidir Eyüp Kayacan. İlk kitabı olan ‘Pembe Restaurantıma Hoşgeldiniz ‘ ile restoran işletmeciliğinin inceliklerini anlatan Eyüp Kayacan, şimdiki ikinci kitabında da restoran işletmeciliğinde olumlu olumsuz yaşadıkları, personel yönetiminden kar zarar bütçesine kadar yiyecek içecek sektörünün en önemli konularını güncel ve biraz da kendi üslubu ile anlatmış. Kıymetli dostumu bu güzel kitaplarından dolayı tebrik ediyorum.