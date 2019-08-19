Festival aşkı

Son dönemde şehirler, hatta ilçeler kendi şehir turizmini yaratmak ve ‘markalaşmak’ için festivaller yapmaya başladı.
Eskinin panayırları ve şenlikleri yerini festival ve karnavallara bıraktı. Renkli görüntülere, eğlencelere sahne olan festivaller yeni nesil iletişim biçimidir. Şehirlerin yerel değerlerini, kültürlerini, önemli yemek ve lezzetlerin tanıtmaya, şehirde ciddi bir turizm hareketinin oluşmasına destek sağlamaktadır.
İspanya’nın Valencia bölgesindeki Bunol Köyü’nde Domates Festivali ‘La Tomatina’, İtalya’daki Venedik Festivali ilk akla gelen başarılı örneklerden biridir.
Kültür Turizm Bakanlığı’nın rakamlarına göre Türkiye’de her yıl 400 dolayında festival (şenlik)düzenlenmektedir. İzmir 53 etkinlikle ilk sırada yer alırken, bunu 38 etkinlikle Antalya, 32 etkinlikle Ankara ve 29 etkinlikle İstanbul izlemektedir.
*
58 yıldır aralıksız düzenlenen Bursa Festivali, 33 yıldır düzenlenen Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, 23 yıldır düzenlenen Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali Bursa’nın, İstanbul Caz Festivali, Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Antalya Altın Portakal Müzik Festivali, Manisa Mesir Macunu Festivali, Rock’n Coke, Zeytinli Rock Festivali Türkiye’nin önemli festivallerindendir.
Nilüfer Belediye’sinin Müzik Festivali ulusalda markalaşarak 100 bine yakın kişiyi toplarken, Biber Festivali, İncir Festivali Şeftali Festivali, Böğürtlen Festivali gibi adlarla bulunduğu yörenin ürettiği meyve ve sebzeyi öne çıkaran bölgesel festivaller ise markalaşamadığı gibi, turistik bir çekim merkezi oluşturamamaktadır. Buna ayrılan kaynaklar yöre insanını eğlendirmekten, motive etmekten öteye gidemeden ‘eğlence’ olarak kalmaktadır.
*
Bursa’nın bu yöndeki ihtiyacı, başkentliğini yaptığı imparatorluğun Saray Mutfağı’ndan, Göçmen Mutfağı’ndan başlayıp, en çok ürettiği meyve sebzeleri ve endüstriyel mutfağı da içine alacak kadar geniş bir Gastronomi Festivali’ni gerçekleştirmektir. Gastro Antep, Adana Lezzet Festivali, Hatay Gastronomi Festivali hatta Kastamonu Gastronomi Festivali örnekleri gibi şehrin turizmine etki edecek bir Bursa Gastronomi Festivali gerçekleştirmelidir.
İçeriğinde göçüp geldiği şehirlerin kültürleri ve yemekleriyle yaşayan, şehir kimliğiyle özdeşleşmiş olan, sayıları 1 milyonun üzerinde olan göçmenler nedeniyle de hikayesi ile birlikte Balkan Göçmen Mutfağı’nın olduğu, döner kebap, İnegöl köfte, Kayhan köfte kebabı, Gemlik zeytini, Kemalpaşa, kestane şekeri, Karacabey soğanı, İznik domatesi, böğürtlen, ahududu, ayva, kara incir, şeftali, Apolyont kirazı, biber, enginar, salça, yoğurt, su, maden suyu, Bursa Gazozu, Boşnak Böreği Bursa Bıçağı gibi gastronomiyi ilgilendiren konu başlıklarıyla bir festivali bu şehir hak ediyor.
*
Gaziantep’in bu yıl ikincisini düzenleyeceği Gastro Antep yarattığı destinasyonla şehre yaklaşık 1 milyon turisti çekmektedir. Alacatı Ot ve Urla Enginar Festivalleri de benzer bir şekilde yüzbinlerce turisti ve bölgeye milyonlarca liralık bir ekonomi yaratmaktadır. Festivallerin şehre olan ekonomik katkısı tartışılmazdır. Örneğin ABD’deki Charleston Gastronomi Festivali yerel ekonomiye 7.9 milyon dolar ile rekor bir ekonomik katkı sağlamaktadır. Festivalde ortalama turist harcamasının 784 dolar olduğu ve turistlerin bu şehre ağırlıklı festival için geldikleri tespit edilmiştir.
Festivallerin 1-Turizm 2-Eğlence 3-Sosyal etkileşim 4-İlham kaynağı olma 5- İş,ticaret 6- Kent imajı oluşturmak 7- Yöre İnsanına aidet oluşturma gibi yedi adet işlevi bulunmaktadır.
İzmir Boşnak Yemek Festivali de başarılı bir örnektir. Boşnakların Anadolu’ya taşıdıkları mutfak kültürlerini unutturmamak, bu kültürü nesilden nesile öğretmek, Boşnak olmayanlara da bu mutfak kültürünü tanıtmak, Boşnak hanımların marifetlerini de sergilemek gibi amaçları vardır.İsmini yörede yetişen dünyaca ünlü üzümlerden alan ‘Uluslararası Kalecik karası Festivali’ her yıl Eylül ayında Kalecik’te gerçekleşmektedir. Üzüm ile birlikte yörenin diğer meşhurları olan kasnak böreği, ayva, armut, dut gibi ürünlerin tadına bakma fırsatı da sunmaktadır.
*
Gölcük Belediyesi tarafından Eylül ayında ‘Elma Festivali’, ‘Elma Yetiştiriciliği Teşvik Yarışması’, Ordu Belediyesi’nin her yıl temmuz ayında yaptığı festivalde doğa yürüyüşleri, konserler, kültürel ve sosyal faaliyetler ve ‘Altın Fındık Yarışması’, Kastamonu Belediyesi’nin ‘Uluslar-arası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’, Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinin düzenlediği ‘Bezelye ve Barbunya Festivali’ , 1962 yılından buyana yapılan ‘Mut Kayısı Kültür ve Sanat Festivali’, Tekirdağ’da 1962 yılında ilki düzenlenen ‘Tekirdağ Kiraz Festivali’, Manisa Akhisar’ın ‘Çağlak Festivali ve Zeytin Şenlikleri’, Bodrum Ot Festivali, Alacatı Ot Festivali , Muğla’nın ‘Kuzu Göbeği Mantar Festivali’ de yerel gastronomi içerikli festivallerdendir. Festivaller bir iletişim biçimi olarak ulusal ve uluslararası alanda ‘kent kimliğini’ öne çıkmakta, turizmi harekete geçirerek ayrı bir ekonomi yaratmaktadır. Şehirlerin markalaşma süreçlerinde de ele alınması, master planlarında mutlaka değerlendirilmesi, içerik üretilmesi gereken en önemli unsurlardır.
Festival aşkı
Son dönemde şehirler, hatta ilçeler kendi şehir turizmini yaratmak ve ‘markalaşmak’ için festivaller yapmaya başladı.
Eskinin panayırları ve şenlikleri yerini festival ve karnavallara bıraktı. Renkli görüntülere, eğlencelere sahne olan festivaller yeni nesil iletişim biçimidir. Şehirlerin yerel değerlerini, kültürlerini, önemli yemek ve lezzetlerin tanıtmaya, şehirde ciddi bir turizm hareketinin oluşmasına destek sağlamaktadır.
İspanya’nın Valencia bölgesindeki Bunol Köyü’nde Domates Festivali ‘La Tomatina’, İtalya’daki Venedik Festivali ilk akla gelen başarılı örneklerden biridir.
Kültür Turizm Bakanlığı’nın rakamlarına göre Türkiye’de her yıl 400 dolayında festival (şenlik)düzenlenmektedir. İzmir 53 etkinlikle ilk sırada yer alırken, bunu 38 etkinlikle Antalya, 32 etkinlikle Ankara ve 29 etkinlikle İstanbul izlemektedir.
*
58 yıldır aralıksız düzenlenen Bursa Festivali, 33 yıldır düzenlenen Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, 23 yıldır düzenlenen Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali Bursa’nın, İstanbul Caz Festivali, Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Antalya Altın Portakal Müzik Festivali, Manisa Mesir Macunu Festivali, Rock’n Coke, Zeytinli Rock Festivali Türkiye’nin önemli festivallerindendir.
Nilüfer Belediye’sinin Müzik Festivali ulusalda markalaşarak 100 bine yakın kişiyi toplarken, Biber Festivali, İncir Festivali Şeftali Festivali, Böğürtlen Festivali gibi adlarla bulunduğu yörenin ürettiği meyve ve sebzeyi öne çıkaran bölgesel festivaller ise markalaşamadığı gibi, turistik bir çekim merkezi oluşturamamaktadır. Buna ayrılan kaynaklar yöre insanını eğlendirmekten, motive etmekten öteye gidemeden ‘eğlence’ olarak kalmaktadır.
*
Bursa’nın bu yöndeki ihtiyacı, başkentliğini yaptığı imparatorluğun Saray Mutfağı’ndan, Göçmen Mutfağı’ndan başlayıp, en çok ürettiği meyve sebzeleri ve endüstriyel mutfağı da içine alacak kadar geniş bir Gastronomi Festivali’ni gerçekleştirmektir. Gastro Antep, Adana Lezzet Festivali, Hatay Gastronomi Festivali hatta Kastamonu Gastronomi Festivali örnekleri gibi şehrin turizmine etki edecek bir Bursa Gastronomi Festivali gerçekleştirmelidir.
İçeriğinde göçüp geldiği şehirlerin kültürleri ve yemekleriyle yaşayan, şehir kimliğiyle özdeşleşmiş olan, sayıları 1 milyonun üzerinde olan göçmenler nedeniyle de hikayesi ile birlikte Balkan Göçmen Mutfağı’nın olduğu, döner kebap, İnegöl köfte, Kayhan köfte kebabı, Gemlik zeytini, Kemalpaşa, kestane şekeri, Karacabey soğanı, İznik domatesi, böğürtlen, ahududu, ayva, kara incir, şeftali, Apolyont kirazı, biber, enginar, salça, yoğurt, su, maden suyu, Bursa Gazozu, Boşnak Böreği Bursa Bıçağı gibi gastronomiyi ilgilendiren konu başlıklarıyla bir festivali bu şehir hak ediyor.
*
Gaziantep’in bu yıl ikincisini düzenleyeceği Gastro Antep yarattığı destinasyonla şehre yaklaşık 1 milyon turisti çekmektedir. Alacatı Ot ve Urla Enginar Festivalleri de benzer bir şekilde yüzbinlerce turisti ve bölgeye milyonlarca liralık bir ekonomi yaratmaktadır. Festivallerin şehre olan ekonomik katkısı tartışılmazdır. Örneğin ABD’deki Charleston Gastronomi Festivali yerel ekonomiye 7.9 milyon dolar ile rekor bir ekonomik katkı sağlamaktadır. Festivalde ortalama turist harcamasının 784 dolar olduğu ve turistlerin bu şehre ağırlıklı festival için geldikleri tespit edilmiştir.
Festivallerin 1-Turizm 2-Eğlence 3-Sosyal etkileşim 4-İlham kaynağı olma 5- İş,ticaret 6- Kent imajı oluşturmak 7- Yöre İnsanına aidet oluşturma gibi yedi adet işlevi bulunmaktadır.
İzmir Boşnak Yemek Festivali de başarılı bir örnektir. Boşnakların Anadolu’ya taşıdıkları mutfak kültürlerini unutturmamak, bu kültürü nesilden nesile öğretmek, Boşnak olmayanlara da bu mutfak kültürünü tanıtmak, Boşnak hanımların marifetlerini de sergilemek gibi amaçları vardır.İsmini yörede yetişen dünyaca ünlü üzümlerden alan ‘Uluslararası Kalecik karası Festivali’ her yıl Eylül ayında Kalecik’te gerçekleşmektedir. Üzüm ile birlikte yörenin diğer meşhurları olan kasnak böreği, ayva, armut, dut gibi ürünlerin tadına bakma fırsatı da sunmaktadır.
*
Gölcük Belediyesi tarafından Eylül ayında ‘Elma Festivali’, ‘Elma Yetiştiriciliği Teşvik Yarışması’, Ordu Belediyesi’nin her yıl temmuz ayında yaptığı festivalde doğa yürüyüşleri, konserler, kültürel ve sosyal faaliyetler ve ‘Altın Fındık Yarışması’, Kastamonu Belediyesi’nin ‘Uluslar-arası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’, Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinin düzenlediği ‘Bezelye ve Barbunya Festivali’ , 1962 yılından buyana yapılan ‘Mut Kayısı Kültür ve Sanat Festivali’, Tekirdağ’da 1962 yılında ilki düzenlenen ‘Tekirdağ Kiraz Festivali’, Manisa Akhisar’ın ‘Çağlak Festivali ve Zeytin Şenlikleri’, Bodrum Ot Festivali, Alacatı Ot Festivali , Muğla’nın ‘Kuzu Göbeği Mantar Festivali’ de yerel gastronomi içerikli festivallerdendir. Festivaller bir iletişim biçimi olarak ulusal ve uluslararası alanda ‘kent kimliğini’ öne çıkmakta, turizmi harekete geçirerek ayrı bir ekonomi yaratmaktadır. Şehirlerin markalaşma süreçlerinde de ele alınması, master planlarında mutlaka değerlendirilmesi, içerik üretilmesi gereken en önemli unsurlardır.