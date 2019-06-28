Bursa’nın UNESCO sevdası

Bursa’nın 2000 yılında başlayan ve 2014 yılına kadar süren 14 yıllık Dünya Mirası Listesi’ne girme hayali, UNESCO’nun 2014 yılındaki kararıyla gerçek oldu.
Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık’ın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmasına karar verildi.
*
Bir şehrin ulusal ve uluslararası itibarını yükselten, iç ve dış turizme önemli katkısı olan bu önemli kriter, şehirlerin markalaşmasına da önemli katkı sağlamaktadır
Tarih, arkeoloji, deniz, kum güneş bir turizm çeşidiyken, gastronomi de bu listeye son yıllarda eklenerek, yerli ve yabancı turistlerin en çok para bıraktığı, bir yere seyahat nedeni olarak sayıldığı bir destinasyon çeşidi olmuştur.
Gastronomi Turizmi Derneği ve Xsights Araştırma şirketinin 6 aylık çalışmasıyla, normal turistler seyahatlerinde yeme içmeye 171 dolar ayırırken, gastronomi turistleri 259 dolar ayırmaktadır. Bu da şehirlerin markalaşma yönünde gastronomi potansiyellerine eğilmelerine neden olmaktadır.
Çok uzun uğraşlar sonucu UNESCO’nun tescilli 26 gastronomi şehri arasına girmeyi hak eden Gaziantep ve Hatay, bu başarısının meyvelerini yemeye başladı. Özellikle hafta sonları sadece yemek deneyimi için şehre 50 uçak iniyorsa, yemek turları kültür turlarıyla entegre hale gelerek artıyorsa, ülkemizdeki diğer şehirlere model olmaya başlamışsa doğru yolda olduklarını söylemek gerekiyor. Artık bu iki şehir gelen turistlere gastronomi satıyor.
*
Peki Unesco’nun gastronomi şehirler listesine Bursa girer mi? Hem de nasıl girer bilemezsiniz. İlk başvuruda girer.
150 yıllık benzersiz İskender kebabıyla, tüm ülkeye yayılmış İnegöl köfte çeşidiyle, böreği, cantığıyla, Kayhan köfte sunumuyla, Kemalpaşa tatlısıyla, tahinli pidesi, cevizli lokumuyla, Hasanağa enginarıyla, Gemlik zeytiniyle, Kestane şekeriyle, şeftalisi, deveci armudu, kirazı, Yenişehir ovasında yetişen sebzeleriyle, Karacabey soğanıyla, ahududusu, böğürtleniyle, Uludağ’ın benzersiz endemik bitki çeşitleriyle, daha sayamadığımız onlarca yerel ve özgün gıda ürünleriyle Bursa elbette bir gastronomi şehridir.
UNESCO listesine giren şehirler sadece sahip oldukları yemeklere ya da mutfağa göre değil; tarım, gıda, gastronomi alanında yaptıkları çalışmalarla da bu listedeki yerlerini almışlardır.
*
UNESCO’nun gastoromi kategorisinde bulunan şehirler mutfak zenginliğinin yanı sıra genel olarak gıda üretim tesislerinde güvenlik ve inovasyon merkezinin kurulması, sağlıklı gıdalara erişimi arttırmayı, sürdürülebilir yerel gıda üretimini ve dağıtımını iyileştirmeyi ve gıda endüstrisindeki iş fırsatlarını arttırma çalışmaları sayesinde listeye girmişler. Bursa gıda endüstrisinin kalbi olup, bu anlamda sayısız başarılı örnekleri ile doludur.
Buna ilave olarak bu şehirler kültürel haritalama ve sözlü tariflerin kullanılması ve nesilden nesile aktarılan pişirme teknikleri, yiyecekler ve yemek tariflerinin korunması konusunda yaptıkları çalışmalarını sunmuşdur.
Ayrıca
- Çok sayıda geleneksel restoran ve/veya şefi bünyesinde barındıran canlı bir gastronomi topluluğunun bulunması
- Geleneksel mutfakta kullanılan iç kaynaklı malzeme
- Endüstriyel/teknolojik gelişmeler karşısında ayakta kalabilmiş yerel bilgi, geleneksel mutfak uygulamaları ve metotları
- Geleneksel gıda marketleri ve geleneksel gıda endüstrisi
- Gastronomi festivaller, ödüller, yarışmalar ve diğer geniş kapsamlı tanınırlık faaliyetlerine ev sahipliği yapma geleneği
- Doğaya saygı ve sürdürülebilir yerel ürünlerin teşvik edilmesi
- Kamuoyunun takdirine çalışmak, eğitim kuruluşlarında beslenmenin teşvik edilmesi, biyo çeşitliliği koruma programlarının aşçılık okulları müfredatına dahil edilmesi, bu şehirlerin listeye seçilmesindeki diğer önemli sebeplerdir.
Osmanlıya başkentlik yapmış bu güzel şehrimizin gastronomi şehri olma yolundaki haklı yolculuğunu bu sütunlarda başlatıyorum, gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Hazırlığı ile birkaç yılı bulacak bu serüven şehrin tüm dinamiklerinin bir araya gelmesiyle başarılacaktır.
Var mısın Bursa UNESCO yolculuğuna?
Bursa’nın UNESCO sevdası
Bursa’nın 2000 yılında başlayan ve 2014 yılına kadar süren 14 yıllık Dünya Mirası Listesi’ne girme hayali, UNESCO’nun 2014 yılındaki kararıyla gerçek oldu.
Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık’ın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmasına karar verildi.
*
Bir şehrin ulusal ve uluslararası itibarını yükselten, iç ve dış turizme önemli katkısı olan bu önemli kriter, şehirlerin markalaşmasına da önemli katkı sağlamaktadır
Tarih, arkeoloji, deniz, kum güneş bir turizm çeşidiyken, gastronomi de bu listeye son yıllarda eklenerek, yerli ve yabancı turistlerin en çok para bıraktığı, bir yere seyahat nedeni olarak sayıldığı bir destinasyon çeşidi olmuştur.
Gastronomi Turizmi Derneği ve Xsights Araştırma şirketinin 6 aylık çalışmasıyla, normal turistler seyahatlerinde yeme içmeye 171 dolar ayırırken, gastronomi turistleri 259 dolar ayırmaktadır. Bu da şehirlerin markalaşma yönünde gastronomi potansiyellerine eğilmelerine neden olmaktadır.
Çok uzun uğraşlar sonucu UNESCO’nun tescilli 26 gastronomi şehri arasına girmeyi hak eden Gaziantep ve Hatay, bu başarısının meyvelerini yemeye başladı. Özellikle hafta sonları sadece yemek deneyimi için şehre 50 uçak iniyorsa, yemek turları kültür turlarıyla entegre hale gelerek artıyorsa, ülkemizdeki diğer şehirlere model olmaya başlamışsa doğru yolda olduklarını söylemek gerekiyor. Artık bu iki şehir gelen turistlere gastronomi satıyor.
*
Peki Unesco’nun gastronomi şehirler listesine Bursa girer mi? Hem de nasıl girer bilemezsiniz. İlk başvuruda girer.
150 yıllık benzersiz İskender kebabıyla, tüm ülkeye yayılmış İnegöl köfte çeşidiyle, böreği, cantığıyla, Kayhan köfte sunumuyla, Kemalpaşa tatlısıyla, tahinli pidesi, cevizli lokumuyla, Hasanağa enginarıyla, Gemlik zeytiniyle, Kestane şekeriyle, şeftalisi, deveci armudu, kirazı, Yenişehir ovasında yetişen sebzeleriyle, Karacabey soğanıyla, ahududusu, böğürtleniyle, Uludağ’ın benzersiz endemik bitki çeşitleriyle, daha sayamadığımız onlarca yerel ve özgün gıda ürünleriyle Bursa elbette bir gastronomi şehridir.
UNESCO listesine giren şehirler sadece sahip oldukları yemeklere ya da mutfağa göre değil; tarım, gıda, gastronomi alanında yaptıkları çalışmalarla da bu listedeki yerlerini almışlardır.
*
UNESCO’nun gastoromi kategorisinde bulunan şehirler mutfak zenginliğinin yanı sıra genel olarak gıda üretim tesislerinde güvenlik ve inovasyon merkezinin kurulması, sağlıklı gıdalara erişimi arttırmayı, sürdürülebilir yerel gıda üretimini ve dağıtımını iyileştirmeyi ve gıda endüstrisindeki iş fırsatlarını arttırma çalışmaları sayesinde listeye girmişler. Bursa gıda endüstrisinin kalbi olup, bu anlamda sayısız başarılı örnekleri ile doludur.
Buna ilave olarak bu şehirler kültürel haritalama ve sözlü tariflerin kullanılması ve nesilden nesile aktarılan pişirme teknikleri, yiyecekler ve yemek tariflerinin korunması konusunda yaptıkları çalışmalarını sunmuşdur.
Ayrıca
- Çok sayıda geleneksel restoran ve/veya şefi bünyesinde barındıran canlı bir gastronomi topluluğunun bulunması
- Geleneksel mutfakta kullanılan iç kaynaklı malzeme
- Endüstriyel/teknolojik gelişmeler karşısında ayakta kalabilmiş yerel bilgi, geleneksel mutfak uygulamaları ve metotları
- Geleneksel gıda marketleri ve geleneksel gıda endüstrisi
- Gastronomi festivaller, ödüller, yarışmalar ve diğer geniş kapsamlı tanınırlık faaliyetlerine ev sahipliği yapma geleneği
- Doğaya saygı ve sürdürülebilir yerel ürünlerin teşvik edilmesi
- Kamuoyunun takdirine çalışmak, eğitim kuruluşlarında beslenmenin teşvik edilmesi, biyo çeşitliliği koruma programlarının aşçılık okulları müfredatına dahil edilmesi, bu şehirlerin listeye seçilmesindeki diğer önemli sebeplerdir.
Osmanlıya başkentlik yapmış bu güzel şehrimizin gastronomi şehri olma yolundaki haklı yolculuğunu bu sütunlarda başlatıyorum, gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Hazırlığı ile birkaç yılı bulacak bu serüven şehrin tüm dinamiklerinin bir araya gelmesiyle başarılacaktır.
Var mısın Bursa UNESCO yolculuğuna?