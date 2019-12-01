Bursa’da Köpek Dostu Oteller Restoranlar

Can dostumuz sevimli köpekler ile yola çıkmak, oturup bir yerde yemek içmek hatta kalmak ne kadar da zordur.
Benim gibi köpek sahibi birçok insanın da buna katılacağını düşünüyorum. AVM’lerde, birçok kafe ve restoranda girişte evcil hayvanla girilmez yazar.
Bazı düşünceli işletmeler de tam tersini yapar, girişlerinde köpek dostu bir mekan olduğunu vurgular.
Büyükşehirlerde bu konuda geniş bir toleransın olduğunu biliyorum. Peki ya Bursa’da?
Benim bildiğim köpek dostu mekanlar o kadar az ki, bir elin parmağı kadar. Sizler de köpek dostu otel ve restoransanız kapınızda bunu yazın belli edin.
Şimdilik elimdeki listeye göre köpek dostu mekanlar:
Cafe Restoranları
- Club K9 Cafe Restoran /Osmangazi
- Minteks Tesisleri /Özlüce /İzmir yolu
- Extrempark /Atatürk Ormanı
- Kayhan Köftecisi /Eker Meydanı
- Ristorante di Zett /Geçit
- Meydan Lokantası/ Eker Meydan
- Starbuck şubeleri/Kapısında her daim köpek vardır.
Köpek Dostu Oteller
- Sheraton Otel ve Aloft Hotel
- Hilton Bursa &Hampton (sadece rehber köpekler)
- Efehan Hotel
- Adapalas Hotel
- Atamer Hotel
SON ÇIKAN KİTAPLAR
Gastronomi Turizmi denildiğinde okunması gereken yeni kitaplar nelerdir?
- Kargadan Başka Kuş Tanımam / Ayhan Sicimoğlu (Hastasıyım)
- Ayrıcalıklı Rotalar / Saffet Emre Tonguç
- İçinden Yol Geçen Hayatlar /Seymen Bozaslan
- Anadolu Mutfağının İncileri /Muhsin Ertürk
SAVULUN! ÇILGIN TÜRKLER GELİYOR
Türkiye’nin ve Bursa’nın restoran markaları, dünyaya açılmaya başladı. Bu konuda çeşitli haberler duyuyoruz. Bu güzel haberlerle Anadolu ve Türk mutfağı dünyaya yayılmaya devam etmelidir.
Son durum, bildiklerimiz: (Nusret ve Günaydın bu işin öncülerinden, onları tek geçerim)
- BigChefs Avrupa’daki ilk şubesini Frankfurt’ta açtı. Türkiye’de ve Ortadoğu’da 60 şubesi olan BigChefs, Avrupa’ya adımını Frankfurt ile atıyor. Canlı alışveriş caddesi Zeil üzerinde açılan BigChefs, hem Türk hem dünya mutfağından seçilmiş lezzetlerin yanında lokal tatlar da olacak.
- Happy Moon’s (Hüseyin Aymutlu’nun soy isminden dolayı çok kolay hatırladığım restoran) Kuruluşunun 20.yılında ilk yurtdışı şubesini Azerbaycan Bakü’de açıyor.
- Bursa Kebap Evi (Markanın ismi Bursalı ama Bursa çıkışlı olduğu konusunda ciddi şüphelerim var ama o ayrı bir konu)
2010 yılında üç şube ile devir aldıkları markayı, Türkiye’de 37 şehirde 99 şubesi ile büyüyen Bursa Kebapevi ilk yurt dışı şubesini Almanya Saarland/ Saarbrücken’de, ikinci şubesini Duisburg’da açtı. Markayı Almanya haricinde BAE, İran ve Azerbaycan’a taşırken, 2020 yılında Washingon DC bölgesinde de şube açacaklarını öğrendik.
- Bursa’nın yakından tanıdığı Anadolu Et Lokantası da 2015 yılında Viyana’da kendi adıyla bir Türk restoranı açtıklarını biliyoruz. Anadolu Et, Bursa’nın ilk dışa açılan restoran markasıdır.
- Bursa’mızın medarı iftiharı olan Köfteci Yusuf’un da Almanya ve Makedonya’da restoran zinciri açmak için hazırlık yaptığını biliyoruz. Dur bakalım ne zaman açacak?
- Dünyanın ikinci büyük waffle zinciri olan Bursalı marka Waffle Art, Kuzey Kıbrıs ve Katar’da önümüzdeki günler yeni şubelerini hayata geçirecek. Bursa markası Waffle Art kurucusu Önder Uçar, 50’ye yaklaşan şube sayısını yurtdışında da büyütmeyi hedefliyor.
BURSA KESTANE ŞEHRİDİR
Bursa denildiğinde kestane şekeri akla gelir. Kestane şekerinin hammaddesi kestane olduğuna göre bir kafeye oturduğunuzda çayın yanında sıcacık kestane gelse ne güzel olur değil mi? Pazarda kestane var, markette kestane var, evde kestaneyi köz tavada yapıyoruz da kafe ve restoranlarda neden yapmıyoruz? Haydi kafe ve restoran işletmecileri, Bursa’dan başlayan yeni bir akım başlatın bakalım.
KIŞ GELDİ, AKLIMIZA GELDİ
- ZENCEFİL: Soğuk algınlığı, grip gibi şikayetlerde doğal şifa kaynağı.
- IHLAMUR: Öksürüğü azaltıyor, flavonoid içeriğiyle iltihabı gideriyor, vücut direncini arttırıyor. Karacabey’in Longoz ormanında yetişenler favorimdir.
- ADAÇAYI: İçeriğindeki bileşenler ve cineol içeriği sayesinde doğal bir antibiyotik.
- KURUTULMUŞ KİRAZ SAPI: Gerek toksinleri atma, gerekse dolaşım bozukluğuna karşı birebir.
- YEŞİL ÇAY: Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı birebir, içerdiği polifeno lik bileşenler sayesinde mideyi koruyor.
Bursa’da Köpek Dostu Oteller Restoranlar
Can dostumuz sevimli köpekler ile yola çıkmak, oturup bir yerde yemek içmek hatta kalmak ne kadar da zordur.
Benim gibi köpek sahibi birçok insanın da buna katılacağını düşünüyorum. AVM’lerde, birçok kafe ve restoranda girişte evcil hayvanla girilmez yazar.
Bazı düşünceli işletmeler de tam tersini yapar, girişlerinde köpek dostu bir mekan olduğunu vurgular.
Büyükşehirlerde bu konuda geniş bir toleransın olduğunu biliyorum. Peki ya Bursa’da?
Benim bildiğim köpek dostu mekanlar o kadar az ki, bir elin parmağı kadar. Sizler de köpek dostu otel ve restoransanız kapınızda bunu yazın belli edin.
Şimdilik elimdeki listeye göre köpek dostu mekanlar:
Cafe Restoranları
- Club K9 Cafe Restoran /Osmangazi
- Minteks Tesisleri /Özlüce /İzmir yolu
- Extrempark /Atatürk Ormanı
- Kayhan Köftecisi /Eker Meydanı
- Ristorante di Zett /Geçit
- Meydan Lokantası/ Eker Meydan
- Starbuck şubeleri/Kapısında her daim köpek vardır.
Köpek Dostu Oteller
- Sheraton Otel ve Aloft Hotel
- Hilton Bursa &Hampton (sadece rehber köpekler)
- Efehan Hotel
- Adapalas Hotel
- Atamer Hotel
SON ÇIKAN KİTAPLAR
Gastronomi Turizmi denildiğinde okunması gereken yeni kitaplar nelerdir?
- Kargadan Başka Kuş Tanımam / Ayhan Sicimoğlu (Hastasıyım)
- Ayrıcalıklı Rotalar / Saffet Emre Tonguç
- İçinden Yol Geçen Hayatlar /Seymen Bozaslan
- Anadolu Mutfağının İncileri /Muhsin Ertürk
SAVULUN! ÇILGIN TÜRKLER GELİYOR
Türkiye’nin ve Bursa’nın restoran markaları, dünyaya açılmaya başladı. Bu konuda çeşitli haberler duyuyoruz. Bu güzel haberlerle Anadolu ve Türk mutfağı dünyaya yayılmaya devam etmelidir.
Son durum, bildiklerimiz: (Nusret ve Günaydın bu işin öncülerinden, onları tek geçerim)
- BigChefs Avrupa’daki ilk şubesini Frankfurt’ta açtı. Türkiye’de ve Ortadoğu’da 60 şubesi olan BigChefs, Avrupa’ya adımını Frankfurt ile atıyor. Canlı alışveriş caddesi Zeil üzerinde açılan BigChefs, hem Türk hem dünya mutfağından seçilmiş lezzetlerin yanında lokal tatlar da olacak.
- Happy Moon’s (Hüseyin Aymutlu’nun soy isminden dolayı çok kolay hatırladığım restoran) Kuruluşunun 20.yılında ilk yurtdışı şubesini Azerbaycan Bakü’de açıyor.
- Bursa Kebap Evi (Markanın ismi Bursalı ama Bursa çıkışlı olduğu konusunda ciddi şüphelerim var ama o ayrı bir konu)
2010 yılında üç şube ile devir aldıkları markayı, Türkiye’de 37 şehirde 99 şubesi ile büyüyen Bursa Kebapevi ilk yurt dışı şubesini Almanya Saarland/ Saarbrücken’de, ikinci şubesini Duisburg’da açtı. Markayı Almanya haricinde BAE, İran ve Azerbaycan’a taşırken, 2020 yılında Washingon DC bölgesinde de şube açacaklarını öğrendik.
- Bursa’nın yakından tanıdığı Anadolu Et Lokantası da 2015 yılında Viyana’da kendi adıyla bir Türk restoranı açtıklarını biliyoruz. Anadolu Et, Bursa’nın ilk dışa açılan restoran markasıdır.
- Bursa’mızın medarı iftiharı olan Köfteci Yusuf’un da Almanya ve Makedonya’da restoran zinciri açmak için hazırlık yaptığını biliyoruz. Dur bakalım ne zaman açacak?
- Dünyanın ikinci büyük waffle zinciri olan Bursalı marka Waffle Art, Kuzey Kıbrıs ve Katar’da önümüzdeki günler yeni şubelerini hayata geçirecek. Bursa markası Waffle Art kurucusu Önder Uçar, 50’ye yaklaşan şube sayısını yurtdışında da büyütmeyi hedefliyor.
BURSA KESTANE ŞEHRİDİR
Bursa denildiğinde kestane şekeri akla gelir. Kestane şekerinin hammaddesi kestane olduğuna göre bir kafeye oturduğunuzda çayın yanında sıcacık kestane gelse ne güzel olur değil mi? Pazarda kestane var, markette kestane var, evde kestaneyi köz tavada yapıyoruz da kafe ve restoranlarda neden yapmıyoruz? Haydi kafe ve restoran işletmecileri, Bursa’dan başlayan yeni bir akım başlatın bakalım.
KIŞ GELDİ, AKLIMIZA GELDİ
- ZENCEFİL: Soğuk algınlığı, grip gibi şikayetlerde doğal şifa kaynağı.
- IHLAMUR: Öksürüğü azaltıyor, flavonoid içeriğiyle iltihabı gideriyor, vücut direncini arttırıyor. Karacabey’in Longoz ormanında yetişenler favorimdir.
- ADAÇAYI: İçeriğindeki bileşenler ve cineol içeriği sayesinde doğal bir antibiyotik.
- KURUTULMUŞ KİRAZ SAPI: Gerek toksinleri atma, gerekse dolaşım bozukluğuna karşı birebir.
- YEŞİL ÇAY: Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı birebir, içerdiği polifeno lik bileşenler sayesinde mideyi koruyor.