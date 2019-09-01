Bursa Gastronomi Haritası

Bir turist şehre geldiğinde o şehri temsil eden, şehrin kültürüne, dokusuna uygun yeme içme adreslerini bulabileceği, basılı bir materyal veya digital olarak görebileceği haritaya o şehrin Gastronomi Haritası diyoruz. Peru’dan tutun da Atina’ya, Roma’dan Tokya’ya kadar pek çok şehrin bir Gastronomi Haritası vardır.
Bu Gastronomi Haritası’nın başlangıcı, Michelin Rehberi’nin ortaya çıkmasına kadar uzanır. Bu nedenle önce Michelin Rehberi’ni yazalım.
1889 yılında, Fransa’da, Andre ve Edouard Michelin kardeşler, Michelin Lastik Şirketini kurarlar. 11 yıl sonra Fransız sürücüler için ücretsiz bir yol rehberi yayınladılar. Michelin Rehberi’nde, haritalar, otel ve benzin istasyonu listeleri ile lastik onarımı için faydalı bilgilere yer verdiler. O tarihte Fransa’da toplam 3 bin otomobil vardı. İleri görüşlü kardeşler, Fransız otomobil turizmine destek amacı ile hazırladıkları rehberin, lastik tüketimini artıracağını düşünmüşlerdi.
Takip eden yıllarda, Michelin Rehber’leri Avrupa’daki diğer birçok ülke için de üretildi. 1920’lere gelindiğinde rehberde, kimliği gizli kişilerin yorumları yer almaya başladı. Birkaç yıl sonra Michelin, bir ila üç yıldız arasında değişen derecelendirme sistemini kullanmaya ve restoranları sıralamaya başladı.
Michelin yıldızı, yemek deneyiminin diğer önemli unsurlarından (restoranın dekorasyonu, garson sayısı vb.) bağımsız olarak, sadece yemeğin kalitesi ile ilgili kriterleri belirtmek için kullanılmaktadır.
Bir yıldız = Kategorisinde çok iyi yemekler sunan restoran.
İki yıldız = Yolunuzu biraz değiştirmeye değecek iyi yemekler sunan restoran.
Üç yıldız = Özel bir yolcuk sebebi olabilecek kadar olağanüstü yemekler sunan restoran.
Gastronomi sektöründe bu çok tartışılan Michelin Rehberi’nin hikayesi budur.
GASTRONOMİ HARİTASI
Yukarıda belirttiğimiz gibi pek çok ünlü şehrin Gastronomi Haritası var da Bursa’nın yok mu? Şimdilik basılı bir haritası yok. Ancak akıllardaki Gastronomi Haritası’nı sizlere sunabilirim.
Haritada Gastronomi adresleri bir bölge, bir alan olabileceği gibi, bir cadde, mahalle de olabilir. Gastronomi Haritası’na girebilmek için bir tarihi, (en az 30 yıllık işletme olması gibi ), bir hikayesi, şehrin veya ülkenin önemli lezzetlerini sunması, otantik ve yöresel olması gibi kriterleri olmalıdır. Bu gastronomi adresleri Bursa’da nerelerdir?
Tarihi Kayhan Caddesi : 1890 yılına kadar uzanan Tarihi Pidecioğlu Cantık Fırını, Acıdayı Cantık Fırını, Kayhan Pideli Köfte dükkanları ve Kasap Köftecileri’nin bulunduğu gastronomik, tarihi bir caddedir.
Tuzpazarı : Güney Marmara Bölgesi’nin en lezzetli peynirlerinin satıldığı, kahvaltı malzemelerinin en doğal ve yöresel hali ile sunulduğu küçük çarşıdır.
Reyhan Pazarı : Baharatçıları ile doğal ürünleri, sebze ve meyvelerin en taze haliyle sunulduğu pazar yeri.
Köylü Pazarı : Köyden gelen taze meyve sebzenin otların satıldığı pazar.
Balık Pazarı : Balık restoranları ve taze ve bol çeşit balığın olduğu bir pazar yeridir.
Tahtakale Pazarı: Tarihi işletmeleri, lokantaları, köyden gelen taze ürünleriyle nam salmış bir adrestir.
Tarihi Bursa Kebapçıları :150 yıllık bir geleneği temsil eden tarihi Bursa Döner Kebap işletmeleri.
Bursa’nın Tarihi Köftecileri: 30 yıldan daha eski tarihi köftecileri.
Dağ Yolu Et Lokantaları: İnkaya’dan başlayıp Uludağ’a çıkıncaya kadar devam eden bahçeli, içinden gürül gürül suların aktığı, Uludağ’ın kekik kokulu kuzularından yapılan, ‘’Kendin Pişir Kendin Ye’’ diye tabir ettiğimiz et lokantaları.
Saitabat ve Cumalıkızık ve Misi Köyü Kahvaltı Konakları : Yöre insanının kendi elleriyle yaptığı reçelleri, ekmekleri, gözlemeleriyle doğal köy kahvaltılarının, yine yörenin misafirperverlikleriyle birlikte kahvaltıların sunulduğu köy konakları.
Mudanya ve Trilye Balık Lokantaları : Marmara Denizi’nin en lezzetli yerel balıkları ile Girit’ten göçüp gelen Türklerin Girit Mezeleri ve Girit Otları’yla yaptıkları lezzetlerin sunulduğu lokantalar.
Köklü Lokanta ve Restoranlar : Kuruluş tarihinin 1930’lara dayandığı Bursa denildiğinde akla helen Hayat Lokantası, Abidin Usta, Rumeli Kardeşler gibi mutfağı ve tarihiyle özel bir yere sahip lokantalar.
Gastronomi Merkezleri (AVM): Günümüz şartlarında ortaya çıkan, içeriğini tamamen yeme içmeye ayıran Gastronomi AVM’leri.
Eker Meydan: Bünyesinde Zennup, Kayhan Köftecisi, Beykapı gibi tek başlarına gastronomi turizmi yaratan işletmeleri barındırıyor.
PodyumPark : Bünyesinde Radika, Bursa Lezzetleri, gibi gibi elliye yakın yeme içme mekanlarını barındırıyor.
ParkOra: Yeni faaliyete geçen ve yine bünyesinde önemli restaurant markalarını barındıran bir gastronomi merkezi.
Kestane Şekeri Fabrikaları: Kestanenin dalından başlayarak ambalaja girene kadar devam eden serüvenini görebileceğiniz Kardelen Kestane Müzesi ziyareti.
Zeytin, Zeytinyağ hasat ve tadım bölgeleri, Kara incir, Böğürtlen, Şeftali bahçeleri rotaları, reçel atölyeleri, Mihaliç Peynir atölyeleri, Mandıralar, Gıda fabrika gezileri
Bursa’mıza gelen turistlere verilebilecek, otellerde, acentalarda, Budo, İdo terminallerinde bulundurulacak, hem Bursa Mutfağının tanıtımı, hem de şehir ekonomisine katkı açısından çok önemli olan Bursa Gastronomi Haritası bir an önce Bursa Turizm Birliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Gastronomi Turizmi Derneği öncülüğünde hayata geçirilmelidir.
Bursa Gastronomi Haritası
Bir turist şehre geldiğinde o şehri temsil eden, şehrin kültürüne, dokusuna uygun yeme içme adreslerini bulabileceği, basılı bir materyal veya digital olarak görebileceği haritaya o şehrin Gastronomi Haritası diyoruz. Peru’dan tutun da Atina’ya, Roma’dan Tokya’ya kadar pek çok şehrin bir Gastronomi Haritası vardır.
Bu Gastronomi Haritası’nın başlangıcı, Michelin Rehberi’nin ortaya çıkmasına kadar uzanır. Bu nedenle önce Michelin Rehberi’ni yazalım.
1889 yılında, Fransa’da, Andre ve Edouard Michelin kardeşler, Michelin Lastik Şirketini kurarlar. 11 yıl sonra Fransız sürücüler için ücretsiz bir yol rehberi yayınladılar. Michelin Rehberi’nde, haritalar, otel ve benzin istasyonu listeleri ile lastik onarımı için faydalı bilgilere yer verdiler. O tarihte Fransa’da toplam 3 bin otomobil vardı. İleri görüşlü kardeşler, Fransız otomobil turizmine destek amacı ile hazırladıkları rehberin, lastik tüketimini artıracağını düşünmüşlerdi.
Takip eden yıllarda, Michelin Rehber’leri Avrupa’daki diğer birçok ülke için de üretildi. 1920’lere gelindiğinde rehberde, kimliği gizli kişilerin yorumları yer almaya başladı. Birkaç yıl sonra Michelin, bir ila üç yıldız arasında değişen derecelendirme sistemini kullanmaya ve restoranları sıralamaya başladı.
Michelin yıldızı, yemek deneyiminin diğer önemli unsurlarından (restoranın dekorasyonu, garson sayısı vb.) bağımsız olarak, sadece yemeğin kalitesi ile ilgili kriterleri belirtmek için kullanılmaktadır.
Bir yıldız = Kategorisinde çok iyi yemekler sunan restoran.
İki yıldız = Yolunuzu biraz değiştirmeye değecek iyi yemekler sunan restoran.
Üç yıldız = Özel bir yolcuk sebebi olabilecek kadar olağanüstü yemekler sunan restoran.
Gastronomi sektöründe bu çok tartışılan Michelin Rehberi’nin hikayesi budur.
GASTRONOMİ HARİTASI
Yukarıda belirttiğimiz gibi pek çok ünlü şehrin Gastronomi Haritası var da Bursa’nın yok mu? Şimdilik basılı bir haritası yok. Ancak akıllardaki Gastronomi Haritası’nı sizlere sunabilirim.
Haritada Gastronomi adresleri bir bölge, bir alan olabileceği gibi, bir cadde, mahalle de olabilir. Gastronomi Haritası’na girebilmek için bir tarihi, (en az 30 yıllık işletme olması gibi ), bir hikayesi, şehrin veya ülkenin önemli lezzetlerini sunması, otantik ve yöresel olması gibi kriterleri olmalıdır. Bu gastronomi adresleri Bursa’da nerelerdir?
Tarihi Kayhan Caddesi : 1890 yılına kadar uzanan Tarihi Pidecioğlu Cantık Fırını, Acıdayı Cantık Fırını, Kayhan Pideli Köfte dükkanları ve Kasap Köftecileri’nin bulunduğu gastronomik, tarihi bir caddedir.
Tuzpazarı : Güney Marmara Bölgesi’nin en lezzetli peynirlerinin satıldığı, kahvaltı malzemelerinin en doğal ve yöresel hali ile sunulduğu küçük çarşıdır.
Reyhan Pazarı : Baharatçıları ile doğal ürünleri, sebze ve meyvelerin en taze haliyle sunulduğu pazar yeri.
Köylü Pazarı : Köyden gelen taze meyve sebzenin otların satıldığı pazar.
Balık Pazarı : Balık restoranları ve taze ve bol çeşit balığın olduğu bir pazar yeridir.
Tahtakale Pazarı: Tarihi işletmeleri, lokantaları, köyden gelen taze ürünleriyle nam salmış bir adrestir.
Tarihi Bursa Kebapçıları :150 yıllık bir geleneği temsil eden tarihi Bursa Döner Kebap işletmeleri.
Bursa’nın Tarihi Köftecileri: 30 yıldan daha eski tarihi köftecileri.
Dağ Yolu Et Lokantaları: İnkaya’dan başlayıp Uludağ’a çıkıncaya kadar devam eden bahçeli, içinden gürül gürül suların aktığı, Uludağ’ın kekik kokulu kuzularından yapılan, ‘’Kendin Pişir Kendin Ye’’ diye tabir ettiğimiz et lokantaları.
Saitabat ve Cumalıkızık ve Misi Köyü Kahvaltı Konakları : Yöre insanının kendi elleriyle yaptığı reçelleri, ekmekleri, gözlemeleriyle doğal köy kahvaltılarının, yine yörenin misafirperverlikleriyle birlikte kahvaltıların sunulduğu köy konakları.
Mudanya ve Trilye Balık Lokantaları : Marmara Denizi’nin en lezzetli yerel balıkları ile Girit’ten göçüp gelen Türklerin Girit Mezeleri ve Girit Otları’yla yaptıkları lezzetlerin sunulduğu lokantalar.
Köklü Lokanta ve Restoranlar : Kuruluş tarihinin 1930’lara dayandığı Bursa denildiğinde akla helen Hayat Lokantası, Abidin Usta, Rumeli Kardeşler gibi mutfağı ve tarihiyle özel bir yere sahip lokantalar.
Gastronomi Merkezleri (AVM): Günümüz şartlarında ortaya çıkan, içeriğini tamamen yeme içmeye ayıran Gastronomi AVM’leri.
Eker Meydan: Bünyesinde Zennup, Kayhan Köftecisi, Beykapı gibi tek başlarına gastronomi turizmi yaratan işletmeleri barındırıyor.
PodyumPark : Bünyesinde Radika, Bursa Lezzetleri, gibi gibi elliye yakın yeme içme mekanlarını barındırıyor.
ParkOra: Yeni faaliyete geçen ve yine bünyesinde önemli restaurant markalarını barındıran bir gastronomi merkezi.
Kestane Şekeri Fabrikaları: Kestanenin dalından başlayarak ambalaja girene kadar devam eden serüvenini görebileceğiniz Kardelen Kestane Müzesi ziyareti.
Zeytin, Zeytinyağ hasat ve tadım bölgeleri, Kara incir, Böğürtlen, Şeftali bahçeleri rotaları, reçel atölyeleri, Mihaliç Peynir atölyeleri, Mandıralar, Gıda fabrika gezileri
Bursa’mıza gelen turistlere verilebilecek, otellerde, acentalarda, Budo, İdo terminallerinde bulundurulacak, hem Bursa Mutfağının tanıtımı, hem de şehir ekonomisine katkı açısından çok önemli olan Bursa Gastronomi Haritası bir an önce Bursa Turizm Birliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Gastronomi Turizmi Derneği öncülüğünde hayata geçirilmelidir.