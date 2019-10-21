Ayılana gazoz koşana ayran

Bursa’mız marka kent olsun diye çırpınanlardanız. Marka kent olmanın yolunun daha çok festival ve etkinlikten geçtiğini bu sütunlarda sık sık yazıyoruz. Mümkünse uluslararası olsun.
İsmiyle, parkuru ile dikkat çeken EKER I RUN bunlardan biri, geçen hafta yapıldı. Dünyada marka yapmak istediğimiz milli içeceğimiz ayranı, ingilizce koşmak (run) ile eşleştirmek suretiyle etkinlik üreten yaratıcı zihinleri alkışlıyorum. Ay – ran diye okunurken I -Run diye yazılıyor.
Bu sene beşincisi yapılan Eker I Run etkinliğine 2 bin 583 kişi katılmış. 46 şehirden katılım olmuş. Şehrimiz için bir nev’i iç turizm etkinliği gibi gördüğüm bu başarılı etkinliğin TÜRSAB destekli ve uluslararası yapılmasını öneriyorum.
Uludağ, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olmasına rağmen biz Uludağ’ı kış aylarında pazarlayabiliyoruz. Eker burada bir ilki gerçekleştirerek bu sene koşuya ‘Türkiye’nin dağdan aşağı yol maratonu’ unvanını da ekleyerek Uludağ ve doğa sporlarının da önünü açtı.
42 yıllık Bursa orijinli Türkiye markası Eker’i bu başarılı çalışmadan dolayı tebrik ediyoruz. Bursa’nın diğer markalarının da benzer etkinlikleri gerçekleştirmelerini bekliyoruz.
Bursa’mızın simgesi olan Uludağ için bir şeyleri eksik yapıyoruz. Uludağ’a ismini veren Osman Şevki Uludağ anısına Türkiye’nin en büyük trekking etkinliğini ‘Uluslararası Osman Şevki Uludağ Trekking ve Dağ Sporları’ adıyla Uludağ’da yapalım. Eminim Bursa turizmine değer kazandıracak, Uludağ’ın sadece kış aylarından ibaret olmadığını gösterecek, Bursa’mızın markalaşma sürecine katkı sağlayacak.
HAZIR MISIN BURSA?
Bu sene sömestr tatili erken gelecek. Daha doğrusu okullarda ara tatiller bu sene ilk defa uygulanacak. Okullarda ara tatillerin başlaması iç turizmi hareketlendirir mi, Bursa turizmi bundan pay alır mı? 18-22 Kasım’da ilk yarıyıl ara tatilinde göreceğiz. Bursa’mız güzel destinasyonları ile bundan pay alacak. Gelecek çocuklar için çocuk menüleri hazır mı? Çocuklar ve gençlere yönelik farklılıklar yenilikler menülerde olacak. Peki, çocukların tatilden beklentilerini Bursa karşılıyor mu?
Bursa Güney Marmara’nın başkenti konumunda, Marmara’da İstanbul’dan sonra en büyük şehir. Ancak çocuklara yönelik Disneyland Bursa’da yok, çocukların ve ailelerin en çok ilgi gösterdiği ‘Dev Akvaryum’ Bursa’mızda yok. Neden yok, neden yok diye düşünüp bulamadığım sorulardan biri de bu.
İDO’YA SORMAK LAZIM
Geçen hafta Bursa’daki billboardlarda İDO reklamı vardı. Bursalıları İstanbul’a davet ediyor. Haydi Bursa İDO ile İstanbul’u keşfetmeye” gibisinden bir şeyler yazmışlar billboardlara. 3 milyonluk şehir İstanbul’u keşfedeceğine, 18 milyonluk İstanbul Bursa’yı keşfetse daha iyi olmaz mı?
İdo yetkilileri kampanyayı yanlış yapmış, aynı kampanyayı İstanbul’dan Bursa’ya geleceklere yapmalıydı. İstanbul’da acentelerin “Bursa’yı keşfetmeye var mısınız?” şeklinde bir kampanyayı başlatmalarını bekliyoruz. Hatta İDO’larda Bursa’da gezmeden, görmeden, yemeden dönülmeyecek 10 yer İdo TV’lerde ara ara dönse, izlesek fena olmaz mı?
İdo’ya sormak istediğim ikinci soru, İdo’nun Bursa seferlerinde kafeteryasında neden Bursa lezzetleri yok? İş modelini Bursa’dan İstanbul’a, İstanbul’dan Bursa’ya yolcu ve turist taşımaya ayıracaksın ama Bursa lezzetlerine yer vermeyeceksin. Hem de TAV olarak Anadolu lezzetleri konusunda çok iyi bir birikim ve mutfağın olduğu halde.
BURSA KÖŞESİ
Mutfak menüsünde Akdeniz pizzasından, Ezine peynirli sandviçe kadar her şey var. Mihaliç (kelle) peynirli susurluk tostu olsa, Bursa cevizli lokumu olsa, Bursa meşhuru cantık olsa, tahinli pide olsa, bir Bursa lezzetleri bölümü yapsalar, Bursa’dan dönüşte alamadıkları hediyelikler bu köşede olsa, havlusundan, Bursa çakısına, Cumalıkızık reçeli, salçası, Gedelek turşusu, Gemlik zeytini bu köşede olduğunda satan kazır, tedarikçi kazanır, alan kazır. Bursa kazanır...
Hazır İdo’dan bahsetmişken, yetkililerin atladığı önemli bir konu da Türk kahvesi. Geçenlerde üst katta feribottayım. Feribot tıklım tıklım Arap turist dolu. Turistin biri sordu Türk kahvesi var mı diye? Garson “Maalesef. Americano, latte, espresso var” dedi, inanamadım. Kendimi New York’ta feribotta sandım. Çok mu zor Türk kahvesi yapmak, nedenini bir türlü anlayamadım.
Özeleştiriye açık İdo yetkililerinin iyi niyetlerinden şüphemiz yok, ancak gözden kaçan önemli detaylar bunlar. Umarım dikkate alınır.
BOZA ZAMANI
Boza soğuk zamanlarda aklımıza gelen bir lezzet. Eski Bursalılar bilir Cemal Sirkeci vardı, Bursalı bozayı ondan alır içerdi. Maalesef kapandı gitti. Sonraları Geye Bozacısı bir süre akıllarda kaldı. O da dayanamadı silindi gitti. 1950 yılından bu günlere kadar gelen Ömür Bozacısı şimdi boza geleneğini sürdürüyor. Eskişehir’in Kara Kedi Bozacısı, İstanbul’un Vefa Bozacısı bu geleneği sürdürenlerden. Bu lezzetleri aman unutmayalım unutturmayalım. Tüm dünyanın probiyotik diye yanıp tutuştuğu hele bu günlerde bozadan vazgeçmeyin.
Ayılana gazoz koşana ayran
Bursa’mız marka kent olsun diye çırpınanlardanız. Marka kent olmanın yolunun daha çok festival ve etkinlikten geçtiğini bu sütunlarda sık sık yazıyoruz. Mümkünse uluslararası olsun.
İsmiyle, parkuru ile dikkat çeken EKER I RUN bunlardan biri, geçen hafta yapıldı. Dünyada marka yapmak istediğimiz milli içeceğimiz ayranı, ingilizce koşmak (run) ile eşleştirmek suretiyle etkinlik üreten yaratıcı zihinleri alkışlıyorum. Ay – ran diye okunurken I -Run diye yazılıyor.
Bu sene beşincisi yapılan Eker I Run etkinliğine 2 bin 583 kişi katılmış. 46 şehirden katılım olmuş. Şehrimiz için bir nev’i iç turizm etkinliği gibi gördüğüm bu başarılı etkinliğin TÜRSAB destekli ve uluslararası yapılmasını öneriyorum.
Uludağ, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olmasına rağmen biz Uludağ’ı kış aylarında pazarlayabiliyoruz. Eker burada bir ilki gerçekleştirerek bu sene koşuya ‘Türkiye’nin dağdan aşağı yol maratonu’ unvanını da ekleyerek Uludağ ve doğa sporlarının da önünü açtı.
42 yıllık Bursa orijinli Türkiye markası Eker’i bu başarılı çalışmadan dolayı tebrik ediyoruz. Bursa’nın diğer markalarının da benzer etkinlikleri gerçekleştirmelerini bekliyoruz.
Bursa’mızın simgesi olan Uludağ için bir şeyleri eksik yapıyoruz. Uludağ’a ismini veren Osman Şevki Uludağ anısına Türkiye’nin en büyük trekking etkinliğini ‘Uluslararası Osman Şevki Uludağ Trekking ve Dağ Sporları’ adıyla Uludağ’da yapalım. Eminim Bursa turizmine değer kazandıracak, Uludağ’ın sadece kış aylarından ibaret olmadığını gösterecek, Bursa’mızın markalaşma sürecine katkı sağlayacak.
HAZIR MISIN BURSA?
Bu sene sömestr tatili erken gelecek. Daha doğrusu okullarda ara tatiller bu sene ilk defa uygulanacak. Okullarda ara tatillerin başlaması iç turizmi hareketlendirir mi, Bursa turizmi bundan pay alır mı? 18-22 Kasım’da ilk yarıyıl ara tatilinde göreceğiz. Bursa’mız güzel destinasyonları ile bundan pay alacak. Gelecek çocuklar için çocuk menüleri hazır mı? Çocuklar ve gençlere yönelik farklılıklar yenilikler menülerde olacak. Peki, çocukların tatilden beklentilerini Bursa karşılıyor mu?
Bursa Güney Marmara’nın başkenti konumunda, Marmara’da İstanbul’dan sonra en büyük şehir. Ancak çocuklara yönelik Disneyland Bursa’da yok, çocukların ve ailelerin en çok ilgi gösterdiği ‘Dev Akvaryum’ Bursa’mızda yok. Neden yok, neden yok diye düşünüp bulamadığım sorulardan biri de bu.
İDO’YA SORMAK LAZIM
Geçen hafta Bursa’daki billboardlarda İDO reklamı vardı. Bursalıları İstanbul’a davet ediyor. Haydi Bursa İDO ile İstanbul’u keşfetmeye” gibisinden bir şeyler yazmışlar billboardlara. 3 milyonluk şehir İstanbul’u keşfedeceğine, 18 milyonluk İstanbul Bursa’yı keşfetse daha iyi olmaz mı?
İdo yetkilileri kampanyayı yanlış yapmış, aynı kampanyayı İstanbul’dan Bursa’ya geleceklere yapmalıydı. İstanbul’da acentelerin “Bursa’yı keşfetmeye var mısınız?” şeklinde bir kampanyayı başlatmalarını bekliyoruz. Hatta İDO’larda Bursa’da gezmeden, görmeden, yemeden dönülmeyecek 10 yer İdo TV’lerde ara ara dönse, izlesek fena olmaz mı?
İdo’ya sormak istediğim ikinci soru, İdo’nun Bursa seferlerinde kafeteryasında neden Bursa lezzetleri yok? İş modelini Bursa’dan İstanbul’a, İstanbul’dan Bursa’ya yolcu ve turist taşımaya ayıracaksın ama Bursa lezzetlerine yer vermeyeceksin. Hem de TAV olarak Anadolu lezzetleri konusunda çok iyi bir birikim ve mutfağın olduğu halde.
BURSA KÖŞESİ
Mutfak menüsünde Akdeniz pizzasından, Ezine peynirli sandviçe kadar her şey var. Mihaliç (kelle) peynirli susurluk tostu olsa, Bursa cevizli lokumu olsa, Bursa meşhuru cantık olsa, tahinli pide olsa, bir Bursa lezzetleri bölümü yapsalar, Bursa’dan dönüşte alamadıkları hediyelikler bu köşede olsa, havlusundan, Bursa çakısına, Cumalıkızık reçeli, salçası, Gedelek turşusu, Gemlik zeytini bu köşede olduğunda satan kazır, tedarikçi kazanır, alan kazır. Bursa kazanır...
Hazır İdo’dan bahsetmişken, yetkililerin atladığı önemli bir konu da Türk kahvesi. Geçenlerde üst katta feribottayım. Feribot tıklım tıklım Arap turist dolu. Turistin biri sordu Türk kahvesi var mı diye? Garson “Maalesef. Americano, latte, espresso var” dedi, inanamadım. Kendimi New York’ta feribotta sandım. Çok mu zor Türk kahvesi yapmak, nedenini bir türlü anlayamadım.
Özeleştiriye açık İdo yetkililerinin iyi niyetlerinden şüphemiz yok, ancak gözden kaçan önemli detaylar bunlar. Umarım dikkate alınır.
BOZA ZAMANI
Boza soğuk zamanlarda aklımıza gelen bir lezzet. Eski Bursalılar bilir Cemal Sirkeci vardı, Bursalı bozayı ondan alır içerdi. Maalesef kapandı gitti. Sonraları Geye Bozacısı bir süre akıllarda kaldı. O da dayanamadı silindi gitti. 1950 yılından bu günlere kadar gelen Ömür Bozacısı şimdi boza geleneğini sürdürüyor. Eskişehir’in Kara Kedi Bozacısı, İstanbul’un Vefa Bozacısı bu geleneği sürdürenlerden. Bu lezzetleri aman unutmayalım unutturmayalım. Tüm dünyanın probiyotik diye yanıp tutuştuğu hele bu günlerde bozadan vazgeçmeyin.