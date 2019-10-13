2023 Turizm stratejisi ve Bursa

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ‘2023 Turizm Strateji’mizi açıkladı.
Ersoy, “Turist sayısındaki hedefimiz 75 milyon, ziyaretçi başına gelirin 2023 yılında 867 dolar, kişi başı gecelik gelirin de 86 dolar olmasını hedefliyoruz“ dedi. Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi yükselen pazara odaklanılacağının altını çizen Ersoy, turizmi Türkiye’nin 81 vilayetine yaymak istediklerini söyledi. Ayrıca gastronomi, sağlık, kültür, bisiklet, inanç turizmleri ve M.I.C.E. olarak bilinen kongre turizmine yönelik çalışmalara daha da önem vereceklerinin altını çizdi.
Neymiş gastronomi turizmi ön planda olacakmış. Neden peki? Çünkü gastronomi turisti diğer turistlerden daha çok para bırakıyor da ondan.
Bakan Ersoy ayrıca “Gastronomide UNESCO tescilli şehirlerimizin sayısını 7’ye çıkaracağız, gastronomi ağırlıklı üniversitelerle burs çalışması yapacağız, Türkiye’nin lezzet haritasını çıkaracağız, Türk mutfağını dizilerde ve sinemada daha çok yer vereceğiz” dedi.
GASTRONOMİ ARTIK EKRANDA OLACAK
Bizler somon fümeyi Türk filmlerinde tanıdık. Zengin mutfağında Hulisi Kentmen’in sofrasında gördük. Gazoz ise Nuri Alço ile meşhur oldu. Kağıt helva her Türk filminde var. Yemek, filmlerimizde zaman zaman vardır ama yeterli değildir. Amerikan filmlerinde polis otosunda kahve içen, hamburger yiyen çok polis gördük ama Arka Sokaklar’da ince belli bardakta çayımızın, Türk kahvemizin, kebabımızın, maraş dondurmamızın, baklavamızın,yöresel yemeklerimizin konu edildiğini hiç görmedik.
Yurt dışına ihraç edilen Türk dizilerinde daha çok yöresel ve yerel yemekler konu edilmeli, şehirlerin güzellikleri de yer almalıdır. Sorayım size, Muhteşem Yüzyıl’da aklınızda kalan bir Osmanlı yemeği, Anadolu lezzetini anlatan bir sahne hatırlayanınız var mı? Nasıl Amerikan filmlerinde Amerikan bayrağını filmde gösterene teşvik primi veriliyor, bizde de benzer bir uygulama ile filmde yöresel mutfağa yer verilmesine teşvik prim verileceğini düşünüyorum.
BURSA’NIN PAYI NE OLACAK?
Bursa Osmanlı ve gıdanın başkenti. Tarihin ve tarihsel mutfağın izlerini taşıyan Bursa, bu stratejiden ne koparacak?
Bursa gastronomide UNESCO tescilli 7 şehir arasında olacak mı? Bu yönde bir çalışma var mı?
Uludağ Üniversitesi, gastronomi fakültesi mi açacak?
Harmancık Aşçılık Okulu aşçılık mesleğine girmek isteyen gençler için ‘marka bir okul’ mu olacak?
Turizm Liselerinin kalitesi mi artacak? Değil bir dil, üç dil nasıl öğrenecek?
Yıldırım Belediyesi’nin prestij bir caddesi olacak mı?
Uludağ kış turizmi için uluslararası turisti çekebilecek mi?
Bursa 2020’de Bursa Gastronomi Festivali’ni yapabilecek mi?
Bursa turizmine yön verenler Kore’ye mekik dokuyorlar şu sıra. Yılda 3 milyon Koreli’nin yurt dışına çıktığı bir ülkeden Bursa’ya 100 bin turist gelirse hoş olur.
Koreli ne seviyor? Kendin ye, kendin pişiricidir Koreliler. Her Kore lokantasında her masada mangal vardır. Bu size tanıdık gelmiyor mu? Bursa da mangalcıdır. “Kendin pişir kendin ye” diye tabir ettiğimiz mangal Bursa’da çok yaygındır. Buyursun gelsin Koreli dostlarımız. Zamanında canını bile vermek için Kore’ye giden Türkler ile Koreliler arasında çok geç kalmış bir işbirliğidir bu aslında.
DÜRÜMÜN FENDİ PİZZAYI VE HAMBURGERİ YENDİ
Şunda bir anlaşalım. Köfte ve dürüm bizim işimiz. Türk mutfağının en önemli iki yemeği.
Gelgelelim uluslararası markalar kendi işini bırakıp bizim bu iki yemeğimize göz dikmiş.
Dominos Pizza, pizza satar diye bilirdik değil mi? Ama ne görelim son reklamlarında bize pizza yerine dürüm satmaya çalışıyor. Dürümos diye bir şey çıkarmış. Şaşırdım kaldım.
Mc Donald’s hamburgerci değil mi? Ama o da dürüm köfte işine sarmış son günlerde. Düpdürüm markasıyla köfteyi dürümde veriyor.
Bu olanlardan üç sonuç çıkıyor:
Uluslararası bu markalar Türkler bu dürüm işini çok seviyor ama işi bilen olmadığından pazarı biz kapalım diyor.
Ya da bu uluslararası markalar biz kendi işimizi pek beceremiyoruz, biraz da başka işlere salça olalım da yıllık bütçeyi kurtaralım diyor.
Tür mutfağı öyle güzel ve lezzetli ki uluslararası markaların bile iştahını kabartıyor, feleğini şaşırtıyor.
BURSA’DA KAÇ FESTİVAL OLUYOR?
Dünyada bir kural vardır. Ne yaparsan yap en iyisini yap. En büyüğünü yap. Bu kural Bursa’da işlemiyor. Nilüfer belediyesi, festival işini çok iyi beceriyor. Müzik Festivali, Şiir Festivali derken her kesimi memnun ediyor. Ancak öyle yerel festivaller yapılıyor ki, mesela Biber Festivali, İncir Festivali incir çekirdeğini doldurmuyor dersek yanlış olmaz. Ne ulusal ne uluslararası bir davetli geliyor, mahalleliye festival yapılıyor desek yanlış olmaz.
Doğrusu bu bütçeleri birleştirirseniz Balkan Yemekleri, Biber, İncir Festivalleri birleşir Yerel Lezetler Festivali ile daha kapsamlı, Balkanlardan gelen aşçılar, STK’lar ile daha güçlü bir festival yaparsınız. Tüm Türkiye Nilüfer’i, biberini, incirini, Balkan kültürünü tanır. Yoksa amaç tanıtım değil de dostlar alışverişte görsün mü?
2023 Turizm stratejisi ve Bursa
Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ‘2023 Turizm Strateji’mizi açıkladı.
Ersoy, “Turist sayısındaki hedefimiz 75 milyon, ziyaretçi başına gelirin 2023 yılında 867 dolar, kişi başı gecelik gelirin de 86 dolar olmasını hedefliyoruz“ dedi. Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi yükselen pazara odaklanılacağının altını çizen Ersoy, turizmi Türkiye’nin 81 vilayetine yaymak istediklerini söyledi. Ayrıca gastronomi, sağlık, kültür, bisiklet, inanç turizmleri ve M.I.C.E. olarak bilinen kongre turizmine yönelik çalışmalara daha da önem vereceklerinin altını çizdi.
Neymiş gastronomi turizmi ön planda olacakmış. Neden peki? Çünkü gastronomi turisti diğer turistlerden daha çok para bırakıyor da ondan.
Bakan Ersoy ayrıca “Gastronomide UNESCO tescilli şehirlerimizin sayısını 7’ye çıkaracağız, gastronomi ağırlıklı üniversitelerle burs çalışması yapacağız, Türkiye’nin lezzet haritasını çıkaracağız, Türk mutfağını dizilerde ve sinemada daha çok yer vereceğiz” dedi.
GASTRONOMİ ARTIK EKRANDA OLACAK
Bizler somon fümeyi Türk filmlerinde tanıdık. Zengin mutfağında Hulisi Kentmen’in sofrasında gördük. Gazoz ise Nuri Alço ile meşhur oldu. Kağıt helva her Türk filminde var. Yemek, filmlerimizde zaman zaman vardır ama yeterli değildir. Amerikan filmlerinde polis otosunda kahve içen, hamburger yiyen çok polis gördük ama Arka Sokaklar’da ince belli bardakta çayımızın, Türk kahvemizin, kebabımızın, maraş dondurmamızın, baklavamızın,yöresel yemeklerimizin konu edildiğini hiç görmedik.
Yurt dışına ihraç edilen Türk dizilerinde daha çok yöresel ve yerel yemekler konu edilmeli, şehirlerin güzellikleri de yer almalıdır. Sorayım size, Muhteşem Yüzyıl’da aklınızda kalan bir Osmanlı yemeği, Anadolu lezzetini anlatan bir sahne hatırlayanınız var mı? Nasıl Amerikan filmlerinde Amerikan bayrağını filmde gösterene teşvik primi veriliyor, bizde de benzer bir uygulama ile filmde yöresel mutfağa yer verilmesine teşvik prim verileceğini düşünüyorum.
BURSA’NIN PAYI NE OLACAK?
Bursa Osmanlı ve gıdanın başkenti. Tarihin ve tarihsel mutfağın izlerini taşıyan Bursa, bu stratejiden ne koparacak?
Bursa gastronomide UNESCO tescilli 7 şehir arasında olacak mı? Bu yönde bir çalışma var mı?
Uludağ Üniversitesi, gastronomi fakültesi mi açacak?
Harmancık Aşçılık Okulu aşçılık mesleğine girmek isteyen gençler için ‘marka bir okul’ mu olacak?
Turizm Liselerinin kalitesi mi artacak? Değil bir dil, üç dil nasıl öğrenecek?
Yıldırım Belediyesi’nin prestij bir caddesi olacak mı?
Uludağ kış turizmi için uluslararası turisti çekebilecek mi?
Bursa 2020’de Bursa Gastronomi Festivali’ni yapabilecek mi?
Bursa turizmine yön verenler Kore’ye mekik dokuyorlar şu sıra. Yılda 3 milyon Koreli’nin yurt dışına çıktığı bir ülkeden Bursa’ya 100 bin turist gelirse hoş olur.
Koreli ne seviyor? Kendin ye, kendin pişiricidir Koreliler. Her Kore lokantasında her masada mangal vardır. Bu size tanıdık gelmiyor mu? Bursa da mangalcıdır. “Kendin pişir kendin ye” diye tabir ettiğimiz mangal Bursa’da çok yaygındır. Buyursun gelsin Koreli dostlarımız. Zamanında canını bile vermek için Kore’ye giden Türkler ile Koreliler arasında çok geç kalmış bir işbirliğidir bu aslında.
DÜRÜMÜN FENDİ PİZZAYI VE HAMBURGERİ YENDİ
Şunda bir anlaşalım. Köfte ve dürüm bizim işimiz. Türk mutfağının en önemli iki yemeği.
Gelgelelim uluslararası markalar kendi işini bırakıp bizim bu iki yemeğimize göz dikmiş.
Dominos Pizza, pizza satar diye bilirdik değil mi? Ama ne görelim son reklamlarında bize pizza yerine dürüm satmaya çalışıyor. Dürümos diye bir şey çıkarmış. Şaşırdım kaldım.
Mc Donald’s hamburgerci değil mi? Ama o da dürüm köfte işine sarmış son günlerde. Düpdürüm markasıyla köfteyi dürümde veriyor.
Bu olanlardan üç sonuç çıkıyor:
Uluslararası bu markalar Türkler bu dürüm işini çok seviyor ama işi bilen olmadığından pazarı biz kapalım diyor.
Ya da bu uluslararası markalar biz kendi işimizi pek beceremiyoruz, biraz da başka işlere salça olalım da yıllık bütçeyi kurtaralım diyor.
Tür mutfağı öyle güzel ve lezzetli ki uluslararası markaların bile iştahını kabartıyor, feleğini şaşırtıyor.
BURSA’DA KAÇ FESTİVAL OLUYOR?
Dünyada bir kural vardır. Ne yaparsan yap en iyisini yap. En büyüğünü yap. Bu kural Bursa’da işlemiyor. Nilüfer belediyesi, festival işini çok iyi beceriyor. Müzik Festivali, Şiir Festivali derken her kesimi memnun ediyor. Ancak öyle yerel festivaller yapılıyor ki, mesela Biber Festivali, İncir Festivali incir çekirdeğini doldurmuyor dersek yanlış olmaz. Ne ulusal ne uluslararası bir davetli geliyor, mahalleliye festival yapılıyor desek yanlış olmaz.
Doğrusu bu bütçeleri birleştirirseniz Balkan Yemekleri, Biber, İncir Festivalleri birleşir Yerel Lezetler Festivali ile daha kapsamlı, Balkanlardan gelen aşçılar, STK’lar ile daha güçlü bir festival yaparsınız. Tüm Türkiye Nilüfer’i, biberini, incirini, Balkan kültürünü tanır. Yoksa amaç tanıtım değil de dostlar alışverişte görsün mü?