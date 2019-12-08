2020 ‘Türk Mutfağı Yılı’ olacak

Her ülke mutfağını ve kültünü dünyaya anlatma ve tanıtma konusunda çok ciddi hamleler yapmakta. İtalya bunların başında yer alıyor. Zorlu AVM’de yer alan ITALY başlı başına bir proje. Bu işi çok başarılı bir şekilde yaptıkları kesin. Ülkemize ve şehirlerimize örnek olması açısından paylaşıyorum.
İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen İtalyan Mutfağı Haftası’nı İtalyan sanatçı Leonardo Da Vinci’nin 500’üncü ölüm yıl dönümü anısına, içerisinde o döneme ait yemeklerin yer aldığı bir menü ile kutladı. Casa d’Italia’da düzenlenen organizasyonda beş asırlık bu özel menüyü ünlü İtalyan Şef Giancarlo Gottardo hazırladı.
İtalyan gastronomi kültürünün tüm dünyada eş zamanlı tanıtımı amacıyla İtalyan Dışişleri Bakanlığı’nın organize ettiği İtalyan Mutfağı Haftası, 18-24 Kasım tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlandı.
İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, “Yemek bizi sadece hayatta tutan bir şey değil aynı zamanda ulusal kimliğimiz, bizi bir arada tutan önemli bir unsur ve kültürümüz için de çok önemli. İtalyan kültürü söz konusu olduğunda Leonardo Da Vinci’yi es geçemeyiz. Hele de ölümünün 500. yılı olduğu düşünüldüğünde...” demiş.
Biz de benzer aktivitelerle yurt içinde veya yurt dışında Türk Mutfağını tanıttığımızı hayal ediyorum :
Fatih’in İstanbul’u fethettiği 29 Mayıs haftasında ‘Saray Yemekleri Haftası’, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Bey’in ölüm yıldönümünde ‘Bursa’da Osmanlı Yemekleri Haftası’,
29 Ekim’de Cumhuriyetin kuruluş yıldönümünde ‘Anadolu Yemekleri Haftası’ gibi.
Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy’un gastronomi turizmini önemsediği, 2020 yılını ‘Türk Mutfağı Yılı’ olacağını müjdelediği düşünüldüğünde, bu projeler hayata geçer, projelendirilirse neden olmasın?
ULUDAĞ MÜZİK FESTİVALİ BAŞLADI
Bu kış Uludağ, sezona erken başlıyor. Geçtiğimiz yıllarda yılbaşı ile başlayan Uludağ turizmi, karın yağması ile birlikte sömestr tatilde en yoğun zamanlarını yaşardı. Bu sene Uludağ’da ilk aktivite 6-8 Aralık’ta başladı. Bu hafta başlayıp, pazar günü sona erecek olan, Türkiye’nin ilk kış elektronik müzik festivali Uludağ Müzik Festivali, yepyeni festival kurgusu ve 30’dan fazla DJ ile 6-8 Aralık tarihleri arasında, Uludağ’ın soğuk ikliminde gençlerin içini ısıtırken şehre de bir turizm hareketi sağlayacaktır. Binlerce elektronik müzik severin Uludağ’ın etkileyici atmosferinde ve en güzel otellerinde buluşacağı, eğlenceli aktiviteler ile her anının dolu dolu geçeceği ve 3 farklı sahnede 44 saat boyunca müziğin devam edeceği bu büyüleyici atmosfer ile Uludağ sezona merhaba diyecek.
Bursa turizmine katkı sağlayacak bu etkinliğin, şehir ile entegrasyonu sağlanırsa çok daha büyük bir sinerji sağlayacaktır. Bu festivaller ile Uludağ ve Bursa eğlencenin, keyifli vakit geçirmenin adresi olacak, Bursa Turizmine ciddi katkı sağlayacaktır.
BURSA’NIN YEME İÇME GÜNDEMİ HANGİ SOSYAL MEDYADA?
Sadece yeme içme sektörü değil her konu artık sosyal medyada takip ediliyor. Peki Bursa’nın yeme içme sektörünü hangi sosyal medyadan takip edeceğiz?
Bunun için Bursa’da şimdiden kollarını sıvayan bir ekip var. ‘B Plus’ adında bir platform ile başta Bursa olmak üzere, çevre illerdeki tüm sosyal aktiviteleri ve adresleri görebilecek, takip edebileceksiniz. ‘High class’ ve ‘Bursa city guide’ markalarını da bünyesine barındıran platform, Bursa’da adından çok söz ettirecek gibi gözüküyor. Bu konudaki çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Aykon Yılmaz ve ekibine başarılar dilerim. Peki Bursa’nın nabzını tutan, yeme içme sektörüne yön veren kişisel sosyal medya hesapları hangileri? İşte size Bursa’nın gastronomi alanındaki sosyal medya fenomenleri:
1- @OMURAKKOR: Bursa’da başlayan yemek serüvenini dünyaya taşıyan, Türkiye’de Anadolu lezzetlerini ve çok özel adresleri onun paylaşımlarıyla öğreniyoruz. Mutfak araştırmacısı, çok iyi bir şef olan Ömür Akkor genç yaşında yirmi beşin üzerinde kitabı ve 285 bin takipçisi var.
2- @PİSS BOĞAZLAR: Bursa’nın gastronomi alanındaki en güncel gelişmeleri takipçilerine bildiriyor ve objektif değerlendirmelerde bulunuyor. Eğlenceli ve bilgilendirici bir takip adresi.
3- @CHEFHALUKDEDEOGLU: Çok esprili olduğu kadar çok yetenekli bir şef. Gittiği yerleri ve yaptıklarını güzel yorumuyla aktarıyor.
4- @SEFBULENT: Sayfa arkadaşım olur kendisi. On bin takipçisi her gün neşeli sunumunu görmeden güne başlamıyor. Tam bir enerji küpü, sempatik ve çok yetenekli, yurt dışında doğsaydı kesin bir Michelin yıldızı vardı.
5- @BURSAMIZIN LEZZET MEKANLARI: Bülent Öztürk, hiçbir karşılık almadan mekanları ziyaret listesine alıyor, paylaşımlar yapıyor. Haftada 3 günişi gücü bırakıp mekan ziyareti yapıyor. Facebook ve instagram takipçileri toplamda altmış bini buluyor.
6- @GURMEKİZ: Asıl mesleği Mühendis ama yemeğe çok meraklı. Takipçilerine tavsiyelerde bulunuyor.
7- @AYCABEYHANGEZGİN: Ayça Gezgin’in Bursa’daki yeni mekan önerileriyle takipçileri tercihlerini yapıyor.
8- @BAKNEBULDU: Mekan, yemek, gezi mottosuyla gezdiği mekan ve adresleri sayfasında tanıtıyor.
9- @EBRULİ LEZZETLER16: Ebru Deniz kendi tarzı ile takipçilerine yemek ve mekan önerileri sunuyor.
2020 ‘Türk Mutfağı Yılı’ olacak
Her ülke mutfağını ve kültünü dünyaya anlatma ve tanıtma konusunda çok ciddi hamleler yapmakta. İtalya bunların başında yer alıyor. Zorlu AVM’de yer alan ITALY başlı başına bir proje. Bu işi çok başarılı bir şekilde yaptıkları kesin. Ülkemize ve şehirlerimize örnek olması açısından paylaşıyorum.
İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen İtalyan Mutfağı Haftası’nı İtalyan sanatçı Leonardo Da Vinci’nin 500’üncü ölüm yıl dönümü anısına, içerisinde o döneme ait yemeklerin yer aldığı bir menü ile kutladı. Casa d’Italia’da düzenlenen organizasyonda beş asırlık bu özel menüyü ünlü İtalyan Şef Giancarlo Gottardo hazırladı.
İtalyan gastronomi kültürünün tüm dünyada eş zamanlı tanıtımı amacıyla İtalyan Dışişleri Bakanlığı’nın organize ettiği İtalyan Mutfağı Haftası, 18-24 Kasım tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlandı.
İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, “Yemek bizi sadece hayatta tutan bir şey değil aynı zamanda ulusal kimliğimiz, bizi bir arada tutan önemli bir unsur ve kültürümüz için de çok önemli. İtalyan kültürü söz konusu olduğunda Leonardo Da Vinci’yi es geçemeyiz. Hele de ölümünün 500. yılı olduğu düşünüldüğünde...” demiş.
Biz de benzer aktivitelerle yurt içinde veya yurt dışında Türk Mutfağını tanıttığımızı hayal ediyorum :
Fatih’in İstanbul’u fethettiği 29 Mayıs haftasında ‘Saray Yemekleri Haftası’, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Bey’in ölüm yıldönümünde ‘Bursa’da Osmanlı Yemekleri Haftası’,
29 Ekim’de Cumhuriyetin kuruluş yıldönümünde ‘Anadolu Yemekleri Haftası’ gibi.
Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy’un gastronomi turizmini önemsediği, 2020 yılını ‘Türk Mutfağı Yılı’ olacağını müjdelediği düşünüldüğünde, bu projeler hayata geçer, projelendirilirse neden olmasın?
ULUDAĞ MÜZİK FESTİVALİ BAŞLADI
Bu kış Uludağ, sezona erken başlıyor. Geçtiğimiz yıllarda yılbaşı ile başlayan Uludağ turizmi, karın yağması ile birlikte sömestr tatilde en yoğun zamanlarını yaşardı. Bu sene Uludağ’da ilk aktivite 6-8 Aralık’ta başladı. Bu hafta başlayıp, pazar günü sona erecek olan, Türkiye’nin ilk kış elektronik müzik festivali Uludağ Müzik Festivali, yepyeni festival kurgusu ve 30’dan fazla DJ ile 6-8 Aralık tarihleri arasında, Uludağ’ın soğuk ikliminde gençlerin içini ısıtırken şehre de bir turizm hareketi sağlayacaktır. Binlerce elektronik müzik severin Uludağ’ın etkileyici atmosferinde ve en güzel otellerinde buluşacağı, eğlenceli aktiviteler ile her anının dolu dolu geçeceği ve 3 farklı sahnede 44 saat boyunca müziğin devam edeceği bu büyüleyici atmosfer ile Uludağ sezona merhaba diyecek.
Bursa turizmine katkı sağlayacak bu etkinliğin, şehir ile entegrasyonu sağlanırsa çok daha büyük bir sinerji sağlayacaktır. Bu festivaller ile Uludağ ve Bursa eğlencenin, keyifli vakit geçirmenin adresi olacak, Bursa Turizmine ciddi katkı sağlayacaktır.
BURSA’NIN YEME İÇME GÜNDEMİ HANGİ SOSYAL MEDYADA?
Sadece yeme içme sektörü değil her konu artık sosyal medyada takip ediliyor. Peki Bursa’nın yeme içme sektörünü hangi sosyal medyadan takip edeceğiz?
Bunun için Bursa’da şimdiden kollarını sıvayan bir ekip var. ‘B Plus’ adında bir platform ile başta Bursa olmak üzere, çevre illerdeki tüm sosyal aktiviteleri ve adresleri görebilecek, takip edebileceksiniz. ‘High class’ ve ‘Bursa city guide’ markalarını da bünyesine barındıran platform, Bursa’da adından çok söz ettirecek gibi gözüküyor. Bu konudaki çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Aykon Yılmaz ve ekibine başarılar dilerim. Peki Bursa’nın nabzını tutan, yeme içme sektörüne yön veren kişisel sosyal medya hesapları hangileri? İşte size Bursa’nın gastronomi alanındaki sosyal medya fenomenleri:
1- @OMURAKKOR: Bursa’da başlayan yemek serüvenini dünyaya taşıyan, Türkiye’de Anadolu lezzetlerini ve çok özel adresleri onun paylaşımlarıyla öğreniyoruz. Mutfak araştırmacısı, çok iyi bir şef olan Ömür Akkor genç yaşında yirmi beşin üzerinde kitabı ve 285 bin takipçisi var.
2- @PİSS BOĞAZLAR: Bursa’nın gastronomi alanındaki en güncel gelişmeleri takipçilerine bildiriyor ve objektif değerlendirmelerde bulunuyor. Eğlenceli ve bilgilendirici bir takip adresi.
3- @CHEFHALUKDEDEOGLU: Çok esprili olduğu kadar çok yetenekli bir şef. Gittiği yerleri ve yaptıklarını güzel yorumuyla aktarıyor.
4- @SEFBULENT: Sayfa arkadaşım olur kendisi. On bin takipçisi her gün neşeli sunumunu görmeden güne başlamıyor. Tam bir enerji küpü, sempatik ve çok yetenekli, yurt dışında doğsaydı kesin bir Michelin yıldızı vardı.
5- @BURSAMIZIN LEZZET MEKANLARI: Bülent Öztürk, hiçbir karşılık almadan mekanları ziyaret listesine alıyor, paylaşımlar yapıyor. Haftada 3 günişi gücü bırakıp mekan ziyareti yapıyor. Facebook ve instagram takipçileri toplamda altmış bini buluyor.
6- @GURMEKİZ: Asıl mesleği Mühendis ama yemeğe çok meraklı. Takipçilerine tavsiyelerde bulunuyor.
7- @AYCABEYHANGEZGİN: Ayça Gezgin’in Bursa’daki yeni mekan önerileriyle takipçileri tercihlerini yapıyor.
8- @BAKNEBULDU: Mekan, yemek, gezi mottosuyla gezdiği mekan ve adresleri sayfasında tanıtıyor.
9- @EBRULİ LEZZETLER16: Ebru Deniz kendi tarzı ile takipçilerine yemek ve mekan önerileri sunuyor.