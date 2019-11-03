10 TL’ye mi, 100 TL’ye mi satalım?

Gerek çiftçilerin gerekse ticaretle uğraşanların unutmaması gereken anahtar kelime ‘katma değerli ürün’ veya diğer bir deyişle ‘değerli ürün yaratma’dır. Domates tarlada 50 kuruştur, salça olur 3 lira, domates suyu olur 4 lira, bolenez sos olur 10 lira.
Bursa’nın meşhur ‘kara inciri’ ağustos ve eylül aylarında çıkar ve biter. Kilosu 10 liradan başlar 5 liraya kadar düşer. Ürün 12 ay olmadığı için sürdürülebilir olamaz, fiyatı düşük olduğu için çiftçi de onca zahmetin karşılığını alamaz.
Geçen hafta Kardelen Kestane’nin Yaylacık’taki üretim ve Ar-Ge tesisinde, Bursa kestanesini marka yapan sevgili Mümin Akgün, kara incir üreticisi Serkan Erötçü’nün getirdiği Bursa incirlerini çikolata ile kapladı. Ortaya nefis bir tat çıktı. Bundan sonrası onların işi. Ambalaj, muhafaza, lojistik, dağıtım ve pazarlamanın doğru bir şekilde yapılması halinde çikolata kaplı Bursa kara inciri 12 ay boyunca havalimanlarında, pastanelerde, kilosu ham fiyatının 8-10 katına satılabilecek. Umarım Ar-Ge süreçleri güzel bir şekilde neticelenir hem üretici hem Bursa kazanır.
KESTANE MÜZESİ
üzeler, kültür turizminin en önemli unsurlarından biridir. Turizm ve müzeler karşılıklı olarak birbirini etkiler. Turizmin gelişimi ile birlikte müzelere olan talep artar. Müzelerin etkili kullanıldığı, iyi pazarlandığı ve marka haline geldiği bir bölgede, turist sayısı ve ekonomik gelir artar alternatif turizm imkânları oluşur. Bundan dolayı dünyanın birçok ülkesinde müze turizmine olan yatırımlar artmakta ve turizm politikalarında her yaştan ziyaretçiye hitap eden ve farklı temaları işleyen bilim, sanat, doğa, çocuk, oyuncak, astronomi, arkeoloji, tarihi, özel müzeler oluşturulur.
Saat müzesi, bisiklet müzesi, o şehrin kimliği ile örtüşen ne varsa müzesi de vardır. Bursa’da Göç Müzesi, Bıçak Müzesi olduğu gibi, Tekstil Müzesi, Havlu Müzesi, Kestane Müzesi de olmalıdır. Dikenli bir golf topuna benzeyen kestaneyi bu haliyle gören, bilen o kadar azdır ki, hele de çocuklarımız… Ağaçtan dikenleriyle başlayıp ağızda hoş bir tatla biten kestanenin bu serüvenini bir müzede çocuklarımıza, gelen turistlere anlatsak ne güzel olur. Kestane şekerinde ilk makine, ilk kutular, 40- 50 yıl öncesindeki ilk kuruluş…
Kardelen Kestane, Yaylacık’taki üretim ve Ar-Ge merkezi müzeye giden bir yolda ilerliyor. Kurucuları Mümin Akgün ve Deniz Utku burayı turistlerin gelip görebileceği güzel bir tesise çevirmiş. Köy konağı gibi sıcak bir atmosferde, bahçesinde kestane, elma ve ayva ağaçlarıyla cennetten kopup gelmiş sanki. Burada gelen misafirleri ağırlıyorlar.
Bu güzel tesisi ziyaretimizde Kardelen Kestane’nin 27 ülkeye ihracat yaptığını, her yıl Fransa’nın, Almanya’nın, Amerika’nın en önemli gastronomi ve gıda fuarlarına katılarak hem ürünlerini markalarını hem Bursa’mızı dünyaya tanıttığını öğrendiğimiz zaman gururlanıyoruz.
ZEYTİN MEMLEKETİ BURSA
Sofralık zeytinde tartışmasız bir numaralı şehir Bursa’dır. Zeytinin bir kısmı sofralık zeytine ayrılırken diğer bir kısmı yağlığa ayrılmakta. Zeytin ve zeytinyağında Bursa, hem üretim hem pazarda önemli bir yer kaplıyor. Her yıl Eylül- Ekim aylarında zeytin hasadı etkinlikleri yapılıyor. Zeytinin ve dolaylı olarak Bursa’nın ulusal ve uluslararası pazarlamasının yapılabileceği yer bu hasat şenlikleridir. Bakıyorum Bursa’nın zeytin hasat etkinlikleri düşük profilde yapılıyor. Ünlü influencer’lar, şefler, gıda bilim insanları, akademisyen ve popüler mutfak profesyonelleri getirilmeden nasıl markalaşacaksın? İş yapmak yerine ‘dostlar alışverişte görsün’ stratejisine devam anlayacağınız.
KÖPÜK HELVASINA NE OLDU?
Çocukluğumuzun köpük helvasını Kayhan Çarşı’sından alırdık. Bembeyaz bir helva, kış aylarının geldiğinin habercisidir bir yandan. Asıl menşei Kütahya olmakla birlikte Bursa’da da bir dönem çok tüketilen, geleneksel tatlardan biridir köpük helva.
Çöğenden yapılmasından dolayı mide dostu gıdalar arasında yer alan köpük helva, hafif olması nedeniyle de tercih ediliyor. Helva Osmanlı mutfağının vazgeçilmezlerindendir. Bursa’da marketlerde Trabzon helvasını çok sık görüyorum. Köpük helvasının da raflarda geleneksel yiyecekler listesine eklemek tarihi mutfak mirasımıza yapacağımız en güzel katkılardan bir olacak.
GELENEKSEL 10 KIŞ LEZZETİ
Kış gelmek üzere. Geleneksel bu tatları sofralarımızdan eksik etmeyelim. Hem sağlıklı beslenelim, hem geleneksel tatları yaşatalım.
1- Boza
2- Sahlep
3- Köpük Helva
4- Tahin
5- Pekmez
6- Sucuk Ekmek
7- Kestane Kebap
8- Kabak Tatlısı (mümkünse tahinli)
9- Tarhana Çorbası
10- Turşu
10 TL’ye mi, 100 TL’ye mi satalım?
Gerek çiftçilerin gerekse ticaretle uğraşanların unutmaması gereken anahtar kelime ‘katma değerli ürün’ veya diğer bir deyişle ‘değerli ürün yaratma’dır. Domates tarlada 50 kuruştur, salça olur 3 lira, domates suyu olur 4 lira, bolenez sos olur 10 lira.
Bursa’nın meşhur ‘kara inciri’ ağustos ve eylül aylarında çıkar ve biter. Kilosu 10 liradan başlar 5 liraya kadar düşer. Ürün 12 ay olmadığı için sürdürülebilir olamaz, fiyatı düşük olduğu için çiftçi de onca zahmetin karşılığını alamaz.
Geçen hafta Kardelen Kestane’nin Yaylacık’taki üretim ve Ar-Ge tesisinde, Bursa kestanesini marka yapan sevgili Mümin Akgün, kara incir üreticisi Serkan Erötçü’nün getirdiği Bursa incirlerini çikolata ile kapladı. Ortaya nefis bir tat çıktı. Bundan sonrası onların işi. Ambalaj, muhafaza, lojistik, dağıtım ve pazarlamanın doğru bir şekilde yapılması halinde çikolata kaplı Bursa kara inciri 12 ay boyunca havalimanlarında, pastanelerde, kilosu ham fiyatının 8-10 katına satılabilecek. Umarım Ar-Ge süreçleri güzel bir şekilde neticelenir hem üretici hem Bursa kazanır.
KESTANE MÜZESİ
üzeler, kültür turizminin en önemli unsurlarından biridir. Turizm ve müzeler karşılıklı olarak birbirini etkiler. Turizmin gelişimi ile birlikte müzelere olan talep artar. Müzelerin etkili kullanıldığı, iyi pazarlandığı ve marka haline geldiği bir bölgede, turist sayısı ve ekonomik gelir artar alternatif turizm imkânları oluşur. Bundan dolayı dünyanın birçok ülkesinde müze turizmine olan yatırımlar artmakta ve turizm politikalarında her yaştan ziyaretçiye hitap eden ve farklı temaları işleyen bilim, sanat, doğa, çocuk, oyuncak, astronomi, arkeoloji, tarihi, özel müzeler oluşturulur.
Saat müzesi, bisiklet müzesi, o şehrin kimliği ile örtüşen ne varsa müzesi de vardır. Bursa’da Göç Müzesi, Bıçak Müzesi olduğu gibi, Tekstil Müzesi, Havlu Müzesi, Kestane Müzesi de olmalıdır. Dikenli bir golf topuna benzeyen kestaneyi bu haliyle gören, bilen o kadar azdır ki, hele de çocuklarımız… Ağaçtan dikenleriyle başlayıp ağızda hoş bir tatla biten kestanenin bu serüvenini bir müzede çocuklarımıza, gelen turistlere anlatsak ne güzel olur. Kestane şekerinde ilk makine, ilk kutular, 40- 50 yıl öncesindeki ilk kuruluş…
Kardelen Kestane, Yaylacık’taki üretim ve Ar-Ge merkezi müzeye giden bir yolda ilerliyor. Kurucuları Mümin Akgün ve Deniz Utku burayı turistlerin gelip görebileceği güzel bir tesise çevirmiş. Köy konağı gibi sıcak bir atmosferde, bahçesinde kestane, elma ve ayva ağaçlarıyla cennetten kopup gelmiş sanki. Burada gelen misafirleri ağırlıyorlar.
Bu güzel tesisi ziyaretimizde Kardelen Kestane’nin 27 ülkeye ihracat yaptığını, her yıl Fransa’nın, Almanya’nın, Amerika’nın en önemli gastronomi ve gıda fuarlarına katılarak hem ürünlerini markalarını hem Bursa’mızı dünyaya tanıttığını öğrendiğimiz zaman gururlanıyoruz.
ZEYTİN MEMLEKETİ BURSA
Sofralık zeytinde tartışmasız bir numaralı şehir Bursa’dır. Zeytinin bir kısmı sofralık zeytine ayrılırken diğer bir kısmı yağlığa ayrılmakta. Zeytin ve zeytinyağında Bursa, hem üretim hem pazarda önemli bir yer kaplıyor. Her yıl Eylül- Ekim aylarında zeytin hasadı etkinlikleri yapılıyor. Zeytinin ve dolaylı olarak Bursa’nın ulusal ve uluslararası pazarlamasının yapılabileceği yer bu hasat şenlikleridir. Bakıyorum Bursa’nın zeytin hasat etkinlikleri düşük profilde yapılıyor. Ünlü influencer’lar, şefler, gıda bilim insanları, akademisyen ve popüler mutfak profesyonelleri getirilmeden nasıl markalaşacaksın? İş yapmak yerine ‘dostlar alışverişte görsün’ stratejisine devam anlayacağınız.
KÖPÜK HELVASINA NE OLDU?
Çocukluğumuzun köpük helvasını Kayhan Çarşı’sından alırdık. Bembeyaz bir helva, kış aylarının geldiğinin habercisidir bir yandan. Asıl menşei Kütahya olmakla birlikte Bursa’da da bir dönem çok tüketilen, geleneksel tatlardan biridir köpük helva.
Çöğenden yapılmasından dolayı mide dostu gıdalar arasında yer alan köpük helva, hafif olması nedeniyle de tercih ediliyor. Helva Osmanlı mutfağının vazgeçilmezlerindendir. Bursa’da marketlerde Trabzon helvasını çok sık görüyorum. Köpük helvasının da raflarda geleneksel yiyecekler listesine eklemek tarihi mutfak mirasımıza yapacağımız en güzel katkılardan bir olacak.
GELENEKSEL 10 KIŞ LEZZETİ
Kış gelmek üzere. Geleneksel bu tatları sofralarımızdan eksik etmeyelim. Hem sağlıklı beslenelim, hem geleneksel tatları yaşatalım.
1- Boza
2- Sahlep
3- Köpük Helva
4- Tahin
5- Pekmez
6- Sucuk Ekmek
7- Kestane Kebap
8- Kabak Tatlısı (mümkünse tahinli)
9- Tarhana Çorbası
10- Turşu