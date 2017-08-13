Tatlım yanlış anladın!

Adriana ve Metin Hara aşkı ülkeyi bir salladı pir salladı. “Bu ne biçim aşk!” ile başlayan beğenmezliğimiz, bu kez kadın ülkesine dönünce “Bir kalemde seni silecek seni Metinnn!”e döndü. Kadın ne yapsa, Türk usulü ilişki mantığına bir türlü oturtamadık. Çünkü biliyorsunuz, bizim ülkede aşk eşittir kölelik! Biz bekledik ki kadın hemen çıplak fotoğraflarını silsin. İşini gücünü bıraksın, çat diye üç çocuk yapıp burada şirin bir pastane açsın. En son artık eski sevgilisi görünümlü en yakın gey kankisiyle eğlenirken pozlar verince “Bunu Metin Abimize nasıl yaparsın!” tadında ama alttan alttan “Ohhhhhh!” diye iç yağı eriten yorumlar yapıldı. Kadın da dayanamadı, oturdu açıkladı. Tahminimce mesaj içinde bırakmıştır kadını, “Şu insanları sustur” gibisinden. Yani ben olsam öyle yapardım. Valla Metin Hara da kusura bakmasın, bunu kendi istedi. “Yengenizin selamı var, yengeniz şöyle, yengeniz böyle” diye havasını atıyordu. Bunları da düşünecekti kadını Türk kalıbına sokmaya çalışırken.



Adriana’nın Miltiadis Kastanis ile karesini (altta) Instagram’a koymasıyla ortalık karıştı. “Bunu Metin Abimize nasıl yaparsın!” tadında ama alttan alttan “Ohhhhhh!” diyen yorumlar yapıldı. Lima, çare olarak kareyi sildi, ne yapsın...

Aşkım, o kız kim?

Adriana’nın açıklamasından sonra şöyle düşününce aslında, “Onu nereden tanıyorsun?” sorusu hepimizin başına gelmiştir. Sakin sakin otururken, artık şeytan mı dürtüyor, ne oluyorsa sevgilinin arkadaşlarını didiklemeye ihtiyaç duyuyorsun. Daha doğrusu, öncesinden zaten planını yapmışsın. Adamın sosyal medya hesaplarında gözüne kestirdiğin, “Bu kim ya?” diye düşünüp düşünüp bulamadığın o kişiyi sormak için zaman kolluyorsun. O zamanı yakalamak en önemli kısım. Alt tarafı soracağın soru “Şu koca göğüsleri, pardon kızı nereden tanıyorsun?” Ama işte o işler öyle olmuyor. Bir kere asla kıskandığını düşünmemeli. Kısıtlandığını hissetmemeli. Köşeye sıkıştırmış gibi de davranmamalısın. İşte, atıyorum, adamın elinde telefon, Instagram’da seri beğeni yaparken. Dünyanın en sakin ses tonuyla, “Aaa, bu şey değil mi? Hani şu AIDS’li kız...” Buraya tabii siz başka bir kelime ekleyin. Sizin hayal gücünüze bırakıyorum. O da ölümüne susamadıysa artık nereden tanıdığını söyleyecektir. Vereceği cevaba göre kavga çıkarıp çıkarmamak artık sizin tekelinizde. Zaten size vereceği cevap büyük ihtimalle, “O kız benim kardeşim gibidir!” O nasıl kardeşse?

Bir de işin diğer kısmı var tabii. Arada sırada “Bu çocuk kim?” sorusuna maruz kaldığımız anlar oluyor. Erkekler bize göre daha düz düşünen canılar olduğu için, hiç sağa sola çarpmadan çat diye soruyor tabii. Özellikle de fotoğraf yarı çıplak ve spor salonundaysa soru öbeğinin yanına mutlaka bir küfür koymayı da ihmal etmiyor tabii. Böyle durumlarda hemen Adriana Ablamız gibi açıklama yapıyoruz. Şimdi nasıl tanıştığımızdan, ortak arkadaşlarımıza kadar bir bir anlatıp boşuna yorulmaktansa, “Tatlım lütfen, o çocuk zaten kızlardan hoşlanmıyor” deyip konuyu kapatıyoruz. Zaten bu sorular yüzünden kaç adamın hakkında yalan yanlış dedikodular dönüyor kim bilir.