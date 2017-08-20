MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>Pucca Günlük>Bu güneş bir bana mı tutuluyor?
"Pucca Günlük" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Pucca Günlük" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Pucca Günlük

Pucca Günlük

pucca@hurriyet.com.tr

Bu güneş bir bana mı tutuluyor?

20 Ağustos 2017

Çoluk çocuk sahibi insanım, uzayda olan bitenin hızına yetişemiyorum. Yok gezegen keşfedildi, yok Ay tutuldu... Yarın bir de Güneş tutulması varmış. Uzmanlar “Depremle ilgisi yok” diyor ama birer deprem çantası hazırlasak mı n’apsak?

Geçen hafta gerçekleşen Ay tutulması bir kez daha astrolojiye şaşırmama neden oldu. Kime “Selam canım nasılsın” diye sorsam, “Ay tutulması mahvetti beni” cevabını alıyordum. Astrolojiden pek anlamıyorum ama gördüğüm kadarıyla tutulma kimin hangi evinde gerçekleşiyorsa o ev kişinin canından can alıyor. Mesela kardeşimin ilişkiler evinde gerçekleşmiş. Sözde astrolojiden anlıyor, o kadar gitti eğitimini aldı. “Tutulma seni nasıl etkileyecek” diye sorduğumda “Ay benim ilişkiler evimde gerçekleşiyor, kesin evlenme teklifi alacağım” diyordu. Hoop kız tutulmanın haftasında terk edildi.

Bu güneş bir bana mı tutuluyor

Astrologlar ikiye ayrılıyor

Bu tutulma zamanlarında da astrologlar ikiye ayrılıyor: Bir taraf; her şey harika olacak, başımıza takım takım yıldızlar mucizeler yağdıracak derken diğer taraftan “Öleceksinizzz!” diyor. Valla ben tutulma falan hissetmedim, çocuğum olduğundan beri yıldızlar beni teğet mi geçiyor nedir? Çocuğu tutmaktan belim tutuluyor sadece o kadar! Astroloji benim için bıçak sırtında bir noktada yer alıyor: Gerçekten doğru mu değil mi, ben inandığım için mi öyle oluyor yoksa öyle olduğu için mi inanıyorum? Sevmek mi, sevilmek mi sorunsalı gibi bir şey. Yine de yarın gerçekleşecek olan Güneş tutulmasını biraz araştırdım. “İstanbul depremiiii!” diye bağıran astrologlar da var, tıpkı 2012’de kıyamet senaryolarının sonundaki aydınlanma gibi topluca aydınlanacağımızı iddia edenler de var. Şimdi kafayı taktım ama ben, hemen Osi’ye söyledim, deprem çantasını hazırladık. İçine koyulabilecek en saçma şeyleri koydum; Batı’nın ilk patiği, ev kafama yıkıldığında beni kurtaramaz herhalde! “Deprem çantasına para koyun” yazmışlar, bizim çantaya koyduğum parayı her nakit bulamadığımda tırtıkladığımdan hemen tükendi bile. Yok anacım Güneş tutulması, deprem falan getirmesin, ben daha hazır değilim, çantam bile hazır değil!

X
﻿
Pucca Günlük Pucca GünlükTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri