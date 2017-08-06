Aşkım saçmalama tabii beni aldatabilirsin!

Murat Başoğlu’nun eşini yatta aldattığı görüntüleri bu hafta bütün magazin sayfalarına düştü biliyorsunuz. Önce öz yeğeni dediler, sonra yumuşattılar kuzeni yaptılar. Murat Başoğlu tabii bunu kabul etmedi, “kadının adını bilmiyorum?” diye bir açıklama yaptı. Sonra ağladı zırladı “ben ne yaptım ne ettim” diye. Herkes, karısından gelen açıklamayı bekliyordu ki, kadın büyük olgunlukla “Bu deneyimi sevgiyle kucaklıyorum” dedi. Valla helal olsun kadına. Allah korusun diyeyim de, aldatıldığım zaman ilk söyleyeceğim şey ‘sevgi, kucaklamak’ falan olmaz sanırım. Ne bileyim; adamı rezil etmek, küfürler, hatta acılar içinde ölmeleri için dualar etmek varken sevgi aklıma bile gelmez. Yalnız magazin dünyasında bu ‘gerçek duygular’ işe yaramıyor sanırım. Türk magazin tarihinin en büyük aldatmalarında genelde hep aynı klişe sözler kullanıldı...

- Zamanın hızlı çapkını Erdal Acar’ı hatırlarsınız. Eşi Emel Yıldırım’ı sokakta kaldırım taşıyla aldatmadığı kalmıştı. Ama Emel Yıldırım o dönemler, ‘tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkânı’ diyerek, milletin ağzını kapattı. Bir de böylesi var tabii, o gezsin tozsun, nasılsa koynumda uyuyacak. Bu biraz garip bir özgüven havası sanırım. “Benim adamın aklı sürekli başkalarının uzuvlarında. Gitsin onlara, hiç düşünmeden gitsin hatta. Ben en güzel severim, ben en güzel uyuturum koynumda. Benim gibisini bulamaz nasılsa.” Yani belki öyle de neden adam sürekli aransın dursun o da biraz saçma tabii. Siz gezdiniz tozdunuz ama bakın kahrını ben çekiyorum gibi o ne öyle ya!

- Ebru Şallı’nın yeni sevgilisi Uğur Akkuş da evliydi biliyorsunuz. Eşi, Gonca Derin Akkuş fotoğrafları görünce büyük şok geçirerek “Aaa ama ben hamileydim!” dedi. Bu da en sık başvurulan yöntem. Eee bu adam benle de beraberdi demenin biyolojik açıklaması. ‘Şimdi onlar düşünsün’ diyerek işin içinden çıkma durumu. Mutlu evliliğimizi o kadın bozdu diyorsun aslında.

- Seneler seneler önce, ben daha portakalda vitamindim. Türkiye’nin en güzel kadını (hâlâ öyle) Hülya Avşar aldatıldı. Bütün magazin peşinde, saçı olay, başı olay, kaşı moda kadının. Çat diye evleniyor. Ve adam bir gün “Ferrari’yi yeni mi aldınız?” diye sorulunca, aklı karışıyor, “Siz Feraye’yi nereden tanıyorsunuz?” diye aldatmayı belli ediyor. Sonra ayrılıyorlar. Haa bundan önce aldatmıyor muydu, yapıyordu ki Feraye bayağı önemli hayatında. Herkes öğrenince ayrılıyor. ‘Kimse bilmesin ne halt yaparsan yap!’ ilişkisi yaşıyorlar ki büyük ihtimalle açığa çıkınca bitiyor. Bu arada Hülya Avşar’ın sonrasında kadına şiddet konusunda saçma sapan açıklamaları oluyor. Ayy keşke onları yapmasaydı şu an bambaşka konumdaydı Hülya Avşar. Ama işte o dönem ondan ekmek yeniliyor demek ki o da yedi. Yaptığı en büyük hata o oldu bence.

- Arzu Balkan-Tamer Karadağlı hikâyesi vardı fi tarihinde. Tamer Karadağlı kariyerinin zirvesinde. Herkes sokakta birbirine ‘babababa’ diyor. Kadınlar adama hasta! Çünkü çocukluk aşkıyla evlenmiş, ünü şöhreti en güzel şekilde idare etmiş. ‘Adam gibi adam!’ alkışlar falan filan. Sonra bir anda, videoları var dedikoduları, şantajlar derken. O arzu edilen aile babası ohh kimlerin çekirdeğinden reçel yapmamış! Arzu Balkan, başta “Benim beyim öyle şey yapmaz!” türünde açıklamaları oldu. Sonra kameralarda gördü tabii o beyini. Bu da çok riskli durum, adamın arkasında dursan bi dert, durmasan başka dert. Ne kadar güvensen de bi pay vereceksin demek ki...