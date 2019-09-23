Yoğurtlu beklerken acılı geldi

Zorlu Adana deplasmanı öncesinde hepimizin içinde yeşeren umutlar, cumartesi akşamı hüsranla sonuçlandı.
Son 3 haftada alınan seri galibiyetler ve ortaya konan futbol neticesinde beklentimiz Akdeniz’in doğusunda İskender yiyip dönmekti. Lakin “misafir umduğunu değil, bulduğunu yermiş” misali acılı Adana ile eve dönmek zorunda kaldık.
Ev sahibi takım, son 3 haftadır yeşil-beyazlıların uyguladığı taktiği Bursaspor’a karşı uyguladı ve deyim yerindeyse 10 dakikada maçı bitirdi.
İlk 10 dakikada kaleye gelen 2 topun da gol olması, maçtaki ve muhtemel Yalçın Hoca’nın kafasındaki senaryoyu tamamen değiştirdi.
Bir de maç öncesi yaşanan -3 puan depreminin etkisiyle de olsa gerek, saha içinde futbola olan konsantrasyonumuzu tamamen kaybettik.
Bu maç özelinde kişiler üzerinden maçı yorumlamaya gerek yok. Zira takım halinde kötü bir Bursaspor vardı. Fakat görünen o ki, orta sahadaki şu anki oyuncu ve kadro yapısında Burak Altıparmak-Emirhan-Aykut üçlüsü bozulduğunda, yorulduğunda veya işlemediğinde rakip çok rahat bir şekilde ceza sahamıza girip, defansın göbeğindeki ikilimizi hallaç pamuğu gibi dağıtabiliyor.
Topu ileri hücum hattına en etkili olarak taşıyan Burak Kapacak’ın da yokluğunda sistem iyice çöktü.
*
Velhasıl lig uzun bir maraton ve böyle yenilgiler olacaktır.
Hele ki Adana Demirspor gibi zorlu deplasmanlarda.
Bu yenilginin olumsuz tarafı 1 gün evvel açıklanan -3 puanın üzerine denk gelmesi oldu.
Artık bu maçı unutup, önümüzdeki hafta oynanacak ve hedef açısından son derece önemli olan Erzurumspor maçına odaklanmamız gerek.
Bu anlamda Yalçın Hoca’nın da oluşturmak istediği sistem dâhilinde haftalardır bırakın gol atmayı, pozisyon dahi bulamayan bir takımdan nasıl 4 gol yediğimizi düşünmesi ve ona göre çözüm yolları üretmeli.
Keza Burak Altıparmak’ın yokluğunda ve olası bir Burak Kapacak yokluğunda topu 3. bölgeye ulaştırmanın çarelerini bulmalı.
Sonuçta hocanın haklı olarak dediği gibi “Herkes kendi işine odaklanmalı”...
Medya da, taraftar da, yönetim de...
Örneğin yönetim bu -3 puan meselesini çok iyi izah etmeli ve önceden bunu gündeme taşıyabilmeliydi.
Ve tabii bundan sonraki olası puan silme risklerinin olup-olmadığı konusunda da camiayı bilgilendirmelidir.
Yoksa bu puan silmeleri devam edecekse ne hedef kalır, ne de Bursaspor!
O bakımdan Adana’da kaybedilen 3 puanın hedefimiz bakımından hiçbir önemi yok. Asıl önemli olan masa başında puanları kaybetmemek.
Bunu da çözecek olanlar yönetmeye talip olanlardır...
Yoğurtlu beklerken acılı geldi
Zorlu Adana deplasmanı öncesinde hepimizin içinde yeşeren umutlar, cumartesi akşamı hüsranla sonuçlandı.
Son 3 haftada alınan seri galibiyetler ve ortaya konan futbol neticesinde beklentimiz Akdeniz’in doğusunda İskender yiyip dönmekti. Lakin “misafir umduğunu değil, bulduğunu yermiş” misali acılı Adana ile eve dönmek zorunda kaldık.
Ev sahibi takım, son 3 haftadır yeşil-beyazlıların uyguladığı taktiği Bursaspor’a karşı uyguladı ve deyim yerindeyse 10 dakikada maçı bitirdi.
İlk 10 dakikada kaleye gelen 2 topun da gol olması, maçtaki ve muhtemel Yalçın Hoca’nın kafasındaki senaryoyu tamamen değiştirdi.
Bir de maç öncesi yaşanan -3 puan depreminin etkisiyle de olsa gerek, saha içinde futbola olan konsantrasyonumuzu tamamen kaybettik.
Bu maç özelinde kişiler üzerinden maçı yorumlamaya gerek yok. Zira takım halinde kötü bir Bursaspor vardı. Fakat görünen o ki, orta sahadaki şu anki oyuncu ve kadro yapısında Burak Altıparmak-Emirhan-Aykut üçlüsü bozulduğunda, yorulduğunda veya işlemediğinde rakip çok rahat bir şekilde ceza sahamıza girip, defansın göbeğindeki ikilimizi hallaç pamuğu gibi dağıtabiliyor.
Topu ileri hücum hattına en etkili olarak taşıyan Burak Kapacak’ın da yokluğunda sistem iyice çöktü.
*
Velhasıl lig uzun bir maraton ve böyle yenilgiler olacaktır.
Hele ki Adana Demirspor gibi zorlu deplasmanlarda.
Bu yenilginin olumsuz tarafı 1 gün evvel açıklanan -3 puanın üzerine denk gelmesi oldu.
Artık bu maçı unutup, önümüzdeki hafta oynanacak ve hedef açısından son derece önemli olan Erzurumspor maçına odaklanmamız gerek.
Bu anlamda Yalçın Hoca’nın da oluşturmak istediği sistem dâhilinde haftalardır bırakın gol atmayı, pozisyon dahi bulamayan bir takımdan nasıl 4 gol yediğimizi düşünmesi ve ona göre çözüm yolları üretmeli.
Keza Burak Altıparmak’ın yokluğunda ve olası bir Burak Kapacak yokluğunda topu 3. bölgeye ulaştırmanın çarelerini bulmalı.
Sonuçta hocanın haklı olarak dediği gibi “Herkes kendi işine odaklanmalı”...
Medya da, taraftar da, yönetim de...
Örneğin yönetim bu -3 puan meselesini çok iyi izah etmeli ve önceden bunu gündeme taşıyabilmeliydi.
Ve tabii bundan sonraki olası puan silme risklerinin olup-olmadığı konusunda da camiayı bilgilendirmelidir.
Yoksa bu puan silmeleri devam edecekse ne hedef kalır, ne de Bursaspor!
O bakımdan Adana’da kaybedilen 3 puanın hedefimiz bakımından hiçbir önemi yok. Asıl önemli olan masa başında puanları kaybetmemek.
Bunu da çözecek olanlar yönetmeye talip olanlardır...