Yarınlar çok geç olabilir...

Dün Hürriyet Bursa’da yapılan haber dikkat çekiciydi:
“Bursaspor son 10 yıllık dönemde ligde en fazla transfer geliri elde eden 5. kulüp.”
Bu dönemde yalnızca transfer kaleminden kasaya giren para 62,5 milyon EURO.
Evet, yanlış okumadınız Euro.
Bu para içerisinde naklen yayın gelirleri, Bursastore gelirleri, maç günü hasılat gelirleri, reklam gelirleri, sponsor gelirleri YOK.
Yalnızca ve yalnızca transfer girdisinden gelen para ve tekrar yazalım toplam 62,5 milyon Euro.
Peki, nasıl oluyor da bu denli para girdisine rağmen, üstelik sezonun ikinci yarısında çok zorlu bir maraton bizi beklerken, transfer dahi yapamayacak, transfer tahtası kapalı bir takım haline geldi Bursaspor?
Hiç kimse, “Ülkedeki ekonomik tablo kötü” gibi lafları etmesin. Maalesef her gelen yönetim, bir öncekini arattı ve kulübe bir tuğla koymak yerine, bir tuğla eksiltti.
O yüzden yaşanan bu tablonun sorumlusu çok net bir şekilde beceriksiz ve plansız yönetimlerdir.
İsterseniz madde madde açalım bu durumu:
1. Gelecek üzerine stratejik anlamda hiçbir planlama yapılmadı.
Ülke ekonomisinin bu yöne kayacağı çok önceden belli olmasına rağmen, kısa, orta ve uzun vadeli bir program hayata geçirilemedi.
2. Kulüp menajerlerin çiftliği haline getirildi.
Bu yüzden kulübe giren astronomik rakamdaki transfer paraları, Furkan Özçal, Bilal, Deniz, Sercan, John, Merter, Faty, İsmail, Delarge, Badu, Yusuf Erdoğan, Sinan Bakış, Emre, Stancu ve adını sayamadığımız onlarca boş transfere ve menajerlere harcanarak heba oldu gitti.
3. Kalıcı gelir elde etme yolunda tek bir adım atılamadığı gibi, var olan kalıcı gelirleri (katlı otopark) de elimizden alındı.
Düzenli geliri olmayan bir kulübün mevcut koşullarda ayakta kalması imkânsızdır. Yöneticilerimiz bu gerçeği göremedi. Ve ne olduğunu anlayamadan, en değerli kalıcı gelir kaynağımız olan ve şehrin en hareketli yerinde olan katlı otopark Bursaspor’un elinden uçup gitti.
4. Güven ortamı yaratılamadı.
Bursa gibi Türkiye’nin en önemli sanayi şehrinden kulübe olan destek bu yüzden hemen neredeyse sıfırlandı.
Çünkü artık Bursa’da kimse kulübe güvenemiyor. Verdikleri veya verecekleri paraların birilerinin cebine gitmesinden korkuyor veya çekiniyorlar.
Yapılan çok sayıda yolsuzluk, usulsüzlük haberlerinin üzerine gidilip, ilgili kişiler cezalandırılmadı.
“Yalan haber, iftira vb.” dendi ama haberi yapanlar hakkında da en ufak hukuksal bir girişim yapılmadı ya da yapılamadı.
Gelinen nokta maalesef çok üzücü.
Kulübe giren milyon Euro’lara rağmen kulübün batma noktasına gelmesi ve adeta bir girdaba yakalanmış olması şampiyon olmuş büyük bir camiayı derinden üzüyor.
Gelecek günler umarım yeşil-beyazlılar için aydınlık olur.
Bunun için de en önemli iki şart, paralı değil, akıl üreten yönetimler ve bitmeyen stadın bir an önce pazarlanması.
Aksi takdirde yarınlar çok geç olabilir…
Yarınlar çok geç olabilir...
Dün Hürriyet Bursa’da yapılan haber dikkat çekiciydi:
“Bursaspor son 10 yıllık dönemde ligde en fazla transfer geliri elde eden 5. kulüp.”
Bu dönemde yalnızca transfer kaleminden kasaya giren para 62,5 milyon EURO.
Evet, yanlış okumadınız Euro.
Bu para içerisinde naklen yayın gelirleri, Bursastore gelirleri, maç günü hasılat gelirleri, reklam gelirleri, sponsor gelirleri YOK.
Yalnızca ve yalnızca transfer girdisinden gelen para ve tekrar yazalım toplam 62,5 milyon Euro.
Peki, nasıl oluyor da bu denli para girdisine rağmen, üstelik sezonun ikinci yarısında çok zorlu bir maraton bizi beklerken, transfer dahi yapamayacak, transfer tahtası kapalı bir takım haline geldi Bursaspor?
Hiç kimse, “Ülkedeki ekonomik tablo kötü” gibi lafları etmesin. Maalesef her gelen yönetim, bir öncekini arattı ve kulübe bir tuğla koymak yerine, bir tuğla eksiltti.
O yüzden yaşanan bu tablonun sorumlusu çok net bir şekilde beceriksiz ve plansız yönetimlerdir.
İsterseniz madde madde açalım bu durumu:
1. Gelecek üzerine stratejik anlamda hiçbir planlama yapılmadı.
Ülke ekonomisinin bu yöne kayacağı çok önceden belli olmasına rağmen, kısa, orta ve uzun vadeli bir program hayata geçirilemedi.
2. Kulüp menajerlerin çiftliği haline getirildi.
Bu yüzden kulübe giren astronomik rakamdaki transfer paraları, Furkan Özçal, Bilal, Deniz, Sercan, John, Merter, Faty, İsmail, Delarge, Badu, Yusuf Erdoğan, Sinan Bakış, Emre, Stancu ve adını sayamadığımız onlarca boş transfere ve menajerlere harcanarak heba oldu gitti.
3. Kalıcı gelir elde etme yolunda tek bir adım atılamadığı gibi, var olan kalıcı gelirleri (katlı otopark) de elimizden alındı.
Düzenli geliri olmayan bir kulübün mevcut koşullarda ayakta kalması imkânsızdır. Yöneticilerimiz bu gerçeği göremedi. Ve ne olduğunu anlayamadan, en değerli kalıcı gelir kaynağımız olan ve şehrin en hareketli yerinde olan katlı otopark Bursaspor’un elinden uçup gitti.
4. Güven ortamı yaratılamadı.
Bursa gibi Türkiye’nin en önemli sanayi şehrinden kulübe olan destek bu yüzden hemen neredeyse sıfırlandı.
Çünkü artık Bursa’da kimse kulübe güvenemiyor. Verdikleri veya verecekleri paraların birilerinin cebine gitmesinden korkuyor veya çekiniyorlar.
Yapılan çok sayıda yolsuzluk, usulsüzlük haberlerinin üzerine gidilip, ilgili kişiler cezalandırılmadı.
“Yalan haber, iftira vb.” dendi ama haberi yapanlar hakkında da en ufak hukuksal bir girişim yapılmadı ya da yapılamadı.
Gelinen nokta maalesef çok üzücü.
Kulübe giren milyon Euro’lara rağmen kulübün batma noktasına gelmesi ve adeta bir girdaba yakalanmış olması şampiyon olmuş büyük bir camiayı derinden üzüyor.
Gelecek günler umarım yeşil-beyazlılar için aydınlık olur.
Bunun için de en önemli iki şart, paralı değil, akıl üreten yönetimler ve bitmeyen stadın bir an önce pazarlanması.
Aksi takdirde yarınlar çok geç olabilir…