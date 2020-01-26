Timsah seriye bağladı

Burak Kapacak ve Kubilay Kanatsızkuş’un eksikliğinde, üstelik sahasında hiç yenilgi almamış Akhisarspor’u yenerek hem yakaladığı çıkışı devam ettirdi, hem de zirve yarışındaki rakibine karşı olası ikili averaj üstünlüğü de ele geçirmiş oldu Bursaspor.
Yeşil beyazlılar ofansif anlamda çok üretken bir futbol ortaya koymasa da, kendi ceza sahası bölgesinde ve orta alanda hatasıza yakın oynayan taraf olarak rakibine gol imkanı vermeyerek çok değerli bir 3 puanın sahibi oldu.
Bitiricilik anlamında çok özel yeteneklere sahip olan Seleznov yine görevini yaparken topu 3. bölgede tutma ve takım arkadaşlarına bu anlamda nefes alma fırsatı vererek de katkıda bulundu. Lakin gördüğü ucuz kırmızı kendisine yakışmadı. Bir de hücuma çıkarken yakalandığı ofsaytlara daha dikkat etmesi gerekiyor Ukraynalı oyuncunun.
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Cuma akşamı Seleznov dışında öne çıkan oyuncular Shehu, Sedat ve Çağlar’dı.
Özellikle Shehu için sezon başından beri söylediğimiz ve yazdığımız “orta alanda çok daha verimli olur” tespitinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördük. Orta saha ve hatta zaman zaman defans bölgesindeki hemen her gediği kapatan Nijeryalı oyuncuyu ve tabii ki bunu kısa sürede gören İbrahim Hoca’yı tebrik etmek gerekiyor.
Keza Sedat da aldığı forma ve sürelerin hakkını vererek Akhisar karşısında havan ve yerden kusursuza yakın bir futbol ortaya koydu.
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Takım arkadaşlarının biraz daha gerisinde kalan oyuncuların başında ise Özer Hurmacı vardı. Kendi isteği mi, yoksa Burak Kapacak’ın yokluğunda İbrahim Hoca mı onu kanata koydu bilemiyoruz, ancak bildiğimiz bir şey varsa, o da Özer’in kanatta olduğu zaman üretkenlik anlamında ciddi sıkıntı yaşadığı.
Bir diğer katkı koyamayan oyuncu ise sonradan oyuna girmesine karşılık Recep Aydın oldu. İleride top tutamayan, adam eksiltme özelliği ve sürati olmayan Recep’in kötü oyunu, akabinde Seleznov’un yorulması ve sonrasında gördüğü kırmızı kart sonrası Bursaspor oyunun son bölümünde maalesef ciddi baskı yedi.
Neyse ki günün başarılı ismi Çağlar ve defans hattı hata yapmayarak, Bursaspor’un altın değerinde puanlarla dönmesini sağladı.
*
Cuma akşamına dair Bursaspor özelinde son bir eleştiri ise hızlı hücum konusunda olacak. Bu anlamda yeşil beyazlı oyuncuların ciddi fırsatlar kaçırdığını ve 2. bölgeden, 3. bölgeye geçişte ağır hareket ettiklerini gördük. Bu taktik gereği mi bilemiyorum ama rakibi hazırlıksız yakalama anlamında önemli fırsatları harcadığımız kesin.
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Son olarak maçın hakemi yine Bursaspor aleyhine olan kararlara imza attı. Özellikle Seleznov’un 2. sarıdan atıldığı pozisyonun aynısı, hatta daha şiddetlisini yapan Cocalic nasıl oluyor da 2. sarıdan atılmadı anlam veremedik. Sezon başından beri bu tarz çifte standartların kurbanı olan yeşil beyazlı takım adına artık Bursaspor yönetiminin biraz daha fazla sesini çıkarmasının zamanı gelmiştir...
Timsah seriye bağladı
Burak Kapacak ve Kubilay Kanatsızkuş’un eksikliğinde, üstelik sahasında hiç yenilgi almamış Akhisarspor’u yenerek hem yakaladığı çıkışı devam ettirdi, hem de zirve yarışındaki rakibine karşı olası ikili averaj üstünlüğü de ele geçirmiş oldu Bursaspor.
Yeşil beyazlılar ofansif anlamda çok üretken bir futbol ortaya koymasa da, kendi ceza sahası bölgesinde ve orta alanda hatasıza yakın oynayan taraf olarak rakibine gol imkanı vermeyerek çok değerli bir 3 puanın sahibi oldu.
Bitiricilik anlamında çok özel yeteneklere sahip olan Seleznov yine görevini yaparken topu 3. bölgede tutma ve takım arkadaşlarına bu anlamda nefes alma fırsatı vererek de katkıda bulundu. Lakin gördüğü ucuz kırmızı kendisine yakışmadı. Bir de hücuma çıkarken yakalandığı ofsaytlara daha dikkat etmesi gerekiyor Ukraynalı oyuncunun.
*
Cuma akşamı Seleznov dışında öne çıkan oyuncular Shehu, Sedat ve Çağlar’dı.
Özellikle Shehu için sezon başından beri söylediğimiz ve yazdığımız “orta alanda çok daha verimli olur” tespitinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördük. Orta saha ve hatta zaman zaman defans bölgesindeki hemen her gediği kapatan Nijeryalı oyuncuyu ve tabii ki bunu kısa sürede gören İbrahim Hoca’yı tebrik etmek gerekiyor.
Keza Sedat da aldığı forma ve sürelerin hakkını vererek Akhisar karşısında havan ve yerden kusursuza yakın bir futbol ortaya koydu.
*
Takım arkadaşlarının biraz daha gerisinde kalan oyuncuların başında ise Özer Hurmacı vardı. Kendi isteği mi, yoksa Burak Kapacak’ın yokluğunda İbrahim Hoca mı onu kanata koydu bilemiyoruz, ancak bildiğimiz bir şey varsa, o da Özer’in kanatta olduğu zaman üretkenlik anlamında ciddi sıkıntı yaşadığı.
Bir diğer katkı koyamayan oyuncu ise sonradan oyuna girmesine karşılık Recep Aydın oldu. İleride top tutamayan, adam eksiltme özelliği ve sürati olmayan Recep’in kötü oyunu, akabinde Seleznov’un yorulması ve sonrasında gördüğü kırmızı kart sonrası Bursaspor oyunun son bölümünde maalesef ciddi baskı yedi.
Neyse ki günün başarılı ismi Çağlar ve defans hattı hata yapmayarak, Bursaspor’un altın değerinde puanlarla dönmesini sağladı.
*
Cuma akşamına dair Bursaspor özelinde son bir eleştiri ise hızlı hücum konusunda olacak. Bu anlamda yeşil beyazlı oyuncuların ciddi fırsatlar kaçırdığını ve 2. bölgeden, 3. bölgeye geçişte ağır hareket ettiklerini gördük. Bu taktik gereği mi bilemiyorum ama rakibi hazırlıksız yakalama anlamında önemli fırsatları harcadığımız kesin.
*
Son olarak maçın hakemi yine Bursaspor aleyhine olan kararlara imza attı. Özellikle Seleznov’un 2. sarıdan atıldığı pozisyonun aynısı, hatta daha şiddetlisini yapan Cocalic nasıl oluyor da 2. sarıdan atılmadı anlam veremedik. Sezon başından beri bu tarz çifte standartların kurbanı olan yeşil beyazlı takım adına artık Bursaspor yönetiminin biraz daha fazla sesini çıkarmasının zamanı gelmiştir...