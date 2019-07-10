Bursaspor’un ne kadar vahim bir duruma düştüğü her geçen gün ve hafta daha iyi anlıyoruz.
Teknik adamından, futbolcusuna, elektrik dağıtım firmasından kulüple herhangi bir iş yapan ticaret insanına herkes kapıya dayanmış durumda.
Hal böyle olunca da insan ister istemez sorguluyor;
“Sayın Ali Ay, siz gelen paraları ne yaptınız?”
Şimdi top daha doğrusu bomba Sayın Mestan ve ekibinin kucağında.
Veya bu ekibin arkasında ona söz verenlerin.
Zira gerekli sıcak para miktarı taraftarların kombine, forma almasıyla kapatılacak gibi değil.
Konuşulan para 24 milyon TL.
Bu derece büyük bir meblağ bir iki kişinin cebinden çıkarılabilecek tutar da değil.
Mestan ve ekibi göreve talip olurken kulüp için gerekli olan sıcak paranın farkında olarak gelmiş olduklarını varsayıyoruz.
Aksi halde ise durum tam bir trajikomik bir hal alıyor.
İşin kötüsü elimizde az buçuk değer görecek 3-4 tane futbolcu var.
Shehu, Umut Meraş, Okan, Muhammed ve belki Ertuğrul.
Gerisini bedava versek, alacak takım bulabilir miyiz şüpheli.
Tüm Bursaspor camiası durumu merak ve endişe ile takip ediyor.
Ve şu an için en büyük soru ve sorun;
“Transfer tahtası ne zaman açılacak?”
Zira yeni sezon başlamak üzere ve altyapı oyuncularını saymazsak, yeşil beyazlı ekipte ilk 11’i yapacak futbolcu dahi yok.
Evet, çözüm için gelenler artık bir an önce çözüm bulmalı...
İşleri çok zor...
Tahta ne zaman açılacak?
Bursaspor’un ne kadar vahim bir duruma düştüğü her geçen gün ve hafta daha iyi anlıyoruz.
Teknik adamından, futbolcusuna, elektrik dağıtım firmasından kulüple herhangi bir iş yapan ticaret insanına herkes kapıya dayanmış durumda.
Hal böyle olunca da insan ister istemez sorguluyor;
“Sayın Ali Ay, siz gelen paraları ne yaptınız?”
Şimdi top daha doğrusu bomba Sayın Mestan ve ekibinin kucağında.
Veya bu ekibin arkasında ona söz verenlerin.
Zira gerekli sıcak para miktarı taraftarların kombine, forma almasıyla kapatılacak gibi değil.
Konuşulan para 24 milyon TL.
Bu derece büyük bir meblağ bir iki kişinin cebinden çıkarılabilecek tutar da değil.
Mestan ve ekibi göreve talip olurken kulüp için gerekli olan sıcak paranın farkında olarak gelmiş olduklarını varsayıyoruz.
Aksi halde ise durum tam bir trajikomik bir hal alıyor.
İşin kötüsü elimizde az buçuk değer görecek 3-4 tane futbolcu var.
Shehu, Umut Meraş, Okan, Muhammed ve belki Ertuğrul.
Gerisini bedava versek, alacak takım bulabilir miyiz şüpheli.
Tüm Bursaspor camiası durumu merak ve endişe ile takip ediyor.
Ve şu an için en büyük soru ve sorun;
“Transfer tahtası ne zaman açılacak?”
Zira yeni sezon başlamak üzere ve altyapı oyuncularını saymazsak, yeşil beyazlı ekipte ilk 11’i yapacak futbolcu dahi yok.
Evet, çözüm için gelenler artık bir an önce çözüm bulmalı...
İşleri çok zor...