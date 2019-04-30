Hürriyet Bursa Ailesi 15 yıldır Bursa’nın gözü, sesi, duygusu olmaya devam ediyor.
Ve bunu yaparken özgürce, kimseden icazet almaksızın, bilinen doğrular üzerinden haber yapmaya çaba gösterdi.
Geçen 15 yıllık dönemin uzun bir bölümünde, ben de bu güzel topluluğun bir parçası oldum.
Çoğu zaman spor, zaman zaman da sağlık alanında farklı bir bakış açısı ve farkındalık yaratmaya çalıştım.
Bir yandan okuyucularımızı aydınlatmaya çalışırken, diğer taraftan zaman içinde çok güzel bir ailenin parçası olduk.
Başta Burcu Başar olmak üzere Bursa’daki tüm arkadaşların sımsıcak dostluğunu hissettik.
Hatta bu dostluk rüzgârının İstanbul’dan da estiğini ve bu sayede Enis Tayman, Recep Özkırcaali, Seda Kınacı gibi değerleri tanıma şansına eriştiğimizi gördük.
Arada toplanıp kahvaltı yaptık, bazen yemek yedik hep birlikte.
Mum üfleyip, pasta kestik el ele.
Kısaca kocaman, sıcak, sevgi dolu bir aile olduk...
Bu ailenin oluşmasında katkısı olan herkese ve tabii ki en başta siz değerli okurlarımıza sonsuz teşekkürler...
Nice 15 yıllarda gazetemizin köşelerinde buluşmak arzusuyla...
Sevgiyle ve Hürriyet Bursa ile kalın...
Sıcak bir aile gibi...
Hürriyet Bursa Ailesi 15 yıldır Bursa’nın gözü, sesi, duygusu olmaya devam ediyor.
Ve bunu yaparken özgürce, kimseden icazet almaksızın, bilinen doğrular üzerinden haber yapmaya çaba gösterdi.
Geçen 15 yıllık dönemin uzun bir bölümünde, ben de bu güzel topluluğun bir parçası oldum.
Çoğu zaman spor, zaman zaman da sağlık alanında farklı bir bakış açısı ve farkındalık yaratmaya çalıştım.
Bir yandan okuyucularımızı aydınlatmaya çalışırken, diğer taraftan zaman içinde çok güzel bir ailenin parçası olduk.
Başta Burcu Başar olmak üzere Bursa’daki tüm arkadaşların sımsıcak dostluğunu hissettik.
Hatta bu dostluk rüzgârının İstanbul’dan da estiğini ve bu sayede Enis Tayman, Recep Özkırcaali, Seda Kınacı gibi değerleri tanıma şansına eriştiğimizi gördük.
Arada toplanıp kahvaltı yaptık, bazen yemek yedik hep birlikte.
Mum üfleyip, pasta kestik el ele.
Kısaca kocaman, sıcak, sevgi dolu bir aile olduk...
Bu ailenin oluşmasında katkısı olan herkese ve tabii ki en başta siz değerli okurlarımıza sonsuz teşekkürler...
Nice 15 yıllarda gazetemizin köşelerinde buluşmak arzusuyla...
Sevgiyle ve Hürriyet Bursa ile kalın...