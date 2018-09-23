Sezonun en iyi futbolu…

Rakip hem sahada içinde, hem de saha dışında kollanan Başakşehir.
Ligin kadro kalitesi ve derinliği bakımından en iyi ekiplerinden biri.
Üstelik çok az transfer yaptığı için, ligin en oturmuş takımı konumunda.
Ve ligin en az gol yiyen takımı…
Böyle bir takım karşısında, 9 yeni oyuncusu ile Bursaspor sezonun en iyi performansını ortaya koydu.
Özellikle oyunun ilk yarısında hem rakibi oynatmadı, hem de çok kaliteli bir futbol ortaya koydu.
Orta alanda oynayan Badji-Saivet-Aytaç üçlüsü hem ofansif anlamda, hem de defansif anlamda Başakşehir’in orta sahasına üstünlüğünü kabul ettirdiler.
Fakat ikinci yarıda maalesef aynı tempoyu koruyamadı.
Bunda da hem Saivet ve Sakho’nun maç eksikliği nedeniyle halen fiziksel açıdan yeterli olmamasının, hem de Aytaç’ın yorulmasının etkisi büyüktü.
Tüm bu etkenlere bir de rakibin kadro derinliğini katınca oyunun son bölümlerinde İstanbul ekibi oyunu biraz daha fazla kontrol etti.
Lakin oyunun geneline bakıldığında; maçı daha fazla isteyen, daha fazla mücadele eden, daha iyi futbol oynayan taraf Bursaspor oldu.
*
Yeşil beyazlılar belki sahadan 1 puanla ayrıldı, fakat geçirilen kâbus dolu son 2 sezonun ardından ilerisi için taraftarlarına umut verdi.
Dün gece sahada 2 futbolcu ön plana çıkmayı başardı.
İlki gerek kurtardığı penaltı ile gerekse yan toplarda verdiği güvenle bu denli iyi oynadığımız bir maçın kaybedilmesini önleyen isim oldu genç Okan…
Diğeri ise Umut Meraş... Kariyerinin ilk Süper Lig mücadelesinde, üstelik karşısında sezonun en formda ismi Edin Visca’ya karşı son derece etkili bir oyun ortaya koydu.
90 dakika boyunca tek bir hata ile oynayan genç sol bekin bu performansı, Samet Hoca’yı memnun ederken, başta Latolevici olmak üzere bu bölgenin diğer oyuncularında derin bir endişeye sebep olduğu aşikâr.
Bu iki oyuncu yanında Saivet ve Lima’nın üzerine koymaya devam ettiklerini gördük.
Fiziksel olarak toparlandıklarında (Saivet) ve ülke futboluna adapte olduklarında (Lima) Bursaspor’a olan katkılarının daha da fazla olacağı kesin.
Sonuç olarak 3 puan halen yok ama gelecek haftalar adına 3 puandan çok daha fazla öneme sahip olan takıma güven ve umut mevcut.
Bence şu dönemde lazım olan en önemli unsur da bu olsa gerek…
Sezonun en iyi futbolu…
Rakip hem sahada içinde, hem de saha dışında kollanan Başakşehir.
Ligin kadro kalitesi ve derinliği bakımından en iyi ekiplerinden biri.
Üstelik çok az transfer yaptığı için, ligin en oturmuş takımı konumunda.
Ve ligin en az gol yiyen takımı…
Böyle bir takım karşısında, 9 yeni oyuncusu ile Bursaspor sezonun en iyi performansını ortaya koydu.
Özellikle oyunun ilk yarısında hem rakibi oynatmadı, hem de çok kaliteli bir futbol ortaya koydu.
Orta alanda oynayan Badji-Saivet-Aytaç üçlüsü hem ofansif anlamda, hem de defansif anlamda Başakşehir’in orta sahasına üstünlüğünü kabul ettirdiler.
Fakat ikinci yarıda maalesef aynı tempoyu koruyamadı.
Bunda da hem Saivet ve Sakho’nun maç eksikliği nedeniyle halen fiziksel açıdan yeterli olmamasının, hem de Aytaç’ın yorulmasının etkisi büyüktü.
Tüm bu etkenlere bir de rakibin kadro derinliğini katınca oyunun son bölümlerinde İstanbul ekibi oyunu biraz daha fazla kontrol etti.
Lakin oyunun geneline bakıldığında; maçı daha fazla isteyen, daha fazla mücadele eden, daha iyi futbol oynayan taraf Bursaspor oldu.
*
Yeşil beyazlılar belki sahadan 1 puanla ayrıldı, fakat geçirilen kâbus dolu son 2 sezonun ardından ilerisi için taraftarlarına umut verdi.
Dün gece sahada 2 futbolcu ön plana çıkmayı başardı.
İlki gerek kurtardığı penaltı ile gerekse yan toplarda verdiği güvenle bu denli iyi oynadığımız bir maçın kaybedilmesini önleyen isim oldu genç Okan…
Diğeri ise Umut Meraş... Kariyerinin ilk Süper Lig mücadelesinde, üstelik karşısında sezonun en formda ismi Edin Visca’ya karşı son derece etkili bir oyun ortaya koydu.
90 dakika boyunca tek bir hata ile oynayan genç sol bekin bu performansı, Samet Hoca’yı memnun ederken, başta Latolevici olmak üzere bu bölgenin diğer oyuncularında derin bir endişeye sebep olduğu aşikâr.
Bu iki oyuncu yanında Saivet ve Lima’nın üzerine koymaya devam ettiklerini gördük.
Fiziksel olarak toparlandıklarında (Saivet) ve ülke futboluna adapte olduklarında (Lima) Bursaspor’a olan katkılarının daha da fazla olacağı kesin.
Sonuç olarak 3 puan halen yok ama gelecek haftalar adına 3 puandan çok daha fazla öneme sahip olan takıma güven ve umut mevcut.
Bence şu dönemde lazım olan en önemli unsur da bu olsa gerek…