Şeytanın bacağı bu sefer kırık

Zirve yarışındaki rakiplerinden Hatayspor, Erzurumspor, Akhisar Bld., Menemen Bld. ve Keçiörengücü’nün puanlar kaybettiği haftada Bursaspor, yaptığı ara transferler neticesinde sezonun ikinci perdesinde zirve yarışında iddialı olmayı düşünen Karagümrükspor’u yenmeyi başardı.
Uzun zamandır bu tarz kırılma maçlarında istediği sonucu alamayan yeşil beyazlılar sonunda şeytanı evine bacağı kırık bir şekilde göndermeyi başardı.
Böylece sezonun devre arasını moralli kapatan Bursaspor, 2. yarıya da moralli başlamış oldu.
Son dakikada da olsa alınan bu değerli galibiyetin sevinci muazzam ama sahadaki futbol görüntüsü için çok fazla iyimser olamıyoruz.
Maçın senaryosu da aslında devre sonundaki Hatayspor maçının adeta tekrarı gibi oldu.
Maçın ilk bölümünde maça iyi başlayan, oyunu kontrol eden bir Bursaspor. Sonrasında topu ve oyun üstünlüğünü rakibe kaptıran, akabinde seyircisinin de büyük desteği ile oyunun son bölümünde baskı kuran ve son dakikalarda gelen hayat öpücüğü.
ÖZER DAHA ÇOK SÜRE ALMALI
Tabii sergilenen oyunda gerek mevcut kadrodaki oyuncu eksiklikleri yanında, ara transferde kadroya katılan oyuncuların maça yetiştirilememesinin de etkisi büyüktü. Bu anlamda Karagümrüklü yöneticiler “Ara transfer nasıl yapılır, sezonun ilk maçına nasıl yetiştirilir?” konusunda da Bursaspor yönetimine ders verdiler.
Lakin maçın ilk yarısında özellikle orta sahada topu tutup, oyuna yön verecek oyuncu eksikliği bu denli barizken, karşılaşmanın ikinci yarısına aynı kadro tercihi ile çıkmak gole davetiye çıkarmak demekti.
Kırmızı siyahı rakip de bu davetiyeyi geri çevirmeyip skorda dengeyi yakalamayı başardı.
Bu anlamda İbrahim Hoca’nın Özer’i daha erken saha içine atması gerektiğini düşünenlerdenim. Zira maç sırasında ve Yalçın Hoca zamanında defalarca görüldü ki, Aykut-Selçuk ikilisi topu ve oyunu tutma yönünde son derece yetersiz kalıyorlar.
Neyse umarım gerekli dersler çıkarılmıştır ve ümit ediyoruz ki ara transferler önümüzdeki hafta oynayacağımız kritik Akhisar Bld. maçına yetişir.
4 SARIDAN 3’Ü HATALI
Son söz ise maçın hakemi Hakan Ceylan için.
Bu derece amatör seviyedeki hakemleri nereden buluyorlar anlamak güç.
Bursaspor aleyhine verdiği 4 sarı karttan 3’ü hatalı ve çok çok ucuzdu.
Maçın 63. dakikasında ise Seleznov’a yapılan hareket %100 penaltı olan bir hareketti. Bu pozisyon maçın kırılma anı olabilirdi. Zira akabinde Karagümrük’ün beraberlik golü geldi.
Maç her ne kadar kazanılmış olsa da Bursaspor yönetiminin artık Bursaspor’a verilmeyen penaltılar konusunda daha fazla ses çıkarması gerekiyor...
Bizden uyarması...
Şeytanın bacağı bu sefer kırık
Zirve yarışındaki rakiplerinden Hatayspor, Erzurumspor, Akhisar Bld., Menemen Bld. ve Keçiörengücü’nün puanlar kaybettiği haftada Bursaspor, yaptığı ara transferler neticesinde sezonun ikinci perdesinde zirve yarışında iddialı olmayı düşünen Karagümrükspor’u yenmeyi başardı.
Uzun zamandır bu tarz kırılma maçlarında istediği sonucu alamayan yeşil beyazlılar sonunda şeytanı evine bacağı kırık bir şekilde göndermeyi başardı.
Böylece sezonun devre arasını moralli kapatan Bursaspor, 2. yarıya da moralli başlamış oldu.
Son dakikada da olsa alınan bu değerli galibiyetin sevinci muazzam ama sahadaki futbol görüntüsü için çok fazla iyimser olamıyoruz.
Maçın senaryosu da aslında devre sonundaki Hatayspor maçının adeta tekrarı gibi oldu.
Maçın ilk bölümünde maça iyi başlayan, oyunu kontrol eden bir Bursaspor. Sonrasında topu ve oyun üstünlüğünü rakibe kaptıran, akabinde seyircisinin de büyük desteği ile oyunun son bölümünde baskı kuran ve son dakikalarda gelen hayat öpücüğü.
ÖZER DAHA ÇOK SÜRE ALMALI
Tabii sergilenen oyunda gerek mevcut kadrodaki oyuncu eksiklikleri yanında, ara transferde kadroya katılan oyuncuların maça yetiştirilememesinin de etkisi büyüktü. Bu anlamda Karagümrüklü yöneticiler “Ara transfer nasıl yapılır, sezonun ilk maçına nasıl yetiştirilir?” konusunda da Bursaspor yönetimine ders verdiler.
Lakin maçın ilk yarısında özellikle orta sahada topu tutup, oyuna yön verecek oyuncu eksikliği bu denli barizken, karşılaşmanın ikinci yarısına aynı kadro tercihi ile çıkmak gole davetiye çıkarmak demekti.
Kırmızı siyahı rakip de bu davetiyeyi geri çevirmeyip skorda dengeyi yakalamayı başardı.
Bu anlamda İbrahim Hoca’nın Özer’i daha erken saha içine atması gerektiğini düşünenlerdenim. Zira maç sırasında ve Yalçın Hoca zamanında defalarca görüldü ki, Aykut-Selçuk ikilisi topu ve oyunu tutma yönünde son derece yetersiz kalıyorlar.
Neyse umarım gerekli dersler çıkarılmıştır ve ümit ediyoruz ki ara transferler önümüzdeki hafta oynayacağımız kritik Akhisar Bld. maçına yetişir.
4 SARIDAN 3’Ü HATALI
Son söz ise maçın hakemi Hakan Ceylan için.
Bu derece amatör seviyedeki hakemleri nereden buluyorlar anlamak güç.
Bursaspor aleyhine verdiği 4 sarı karttan 3’ü hatalı ve çok çok ucuzdu.
Maçın 63. dakikasında ise Seleznov’a yapılan hareket %100 penaltı olan bir hareketti. Bu pozisyon maçın kırılma anı olabilirdi. Zira akabinde Karagümrük’ün beraberlik golü geldi.
Maç her ne kadar kazanılmış olsa da Bursaspor yönetiminin artık Bursaspor’a verilmeyen penaltılar konusunda daha fazla ses çıkarması gerekiyor...
Bizden uyarması...