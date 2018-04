Savaş baltalarını gömme zamanı

Yeni ve genç hocamızın Göztepe karşısında ki ilk 11 tercihi ve akabinde yaptığı hamleler tartışma yarattı.

Lakin 6 maçlık bu dönemin ilk haftasında hocadan mucizeler beklemek hayalcilik olur.

Tabii Bursaspor’un mevcut bulunduğu durumda da fazla zamanının olmadığı da aşikâr.

Umudumuz, beklentimiz bu adaptasyon sürecinin en kısa zamanda atlatılması ve gerekli puanların Bursaspor hanesine yazılması.

Aksi durumda çok acı bir son bizleri bekliyor.

Öncelikle kadroya baktığımızda ilk kesiği Delarge yemiş.

Saha içinden çok, saha dışında oynamayı seven bu oyuncunun kadro dışı kalması beklenen bir gelişmeydi.

Mustafa Er ile birlikte kadroda olmasına rağmen, sahada olamayan diğer isim de Kembo olmuş.

Hocanın Furkan tercihinden çok, oynatıldığı bölge olan sol ön tartışma konusu oldu.

Zira hepimizin bildiği gibi Furkan bir kanat oyuncusunun olması gereken meziyetlere sahip bir oyuncu değil.

Orta bölgede ise hücuma hiçbir katkısı olmayan Agu ve Shehu tercihi ile gol atmaktan çok, yememeyi düşündüğü çok netti.

Zira Batalla dışında, bal yapmayan arı Yusuf, hep bir arayış içinde olan Furkan, koşan ama yeteneği sınırlı Stancu toplam 4 hücum oyuncusu ile daha fazlası düşünülemezdi.

Hocanın tüm bu düşünce ve tercihlerini saygıyla karşılıyorum.

Lakin 1-0 geriye düştüğümüz bir anda Furkan yerine Emre Taşdemir tercihini kabul etmekte zorlanıyorum.

İlk olarak aylardır sahada olmayan bir oyuncuyu kurtarıcı olarak sahaya sürmek büyük bir risk.

İkincisi gol lazım olduğu bir maçta ortadaki iki çapadan birini çıkartıp, Furkan’ı, nispeten daha verimli olduğu bir bölgede 8 numara pozisyonunda oynatabilirdi.

Üçüncüsü de her ne kadar 90 dakikalık fiziksel temposu olmasa da, 60’dan sonra saha içinde fark yaratabilecek tek oyuncumuz Kembo. Oyuncuyla ilgili her ne sıkıntı olursa olsun, kalan 5 haftalık dönemde mümkün olduğu oranda bu futbolcudan yararlanmanın yollarını araması lazım.

Sonuçta Konyaspor, Alanyaspor ve Antalyaspor’un puan aldığı bir haftada “sıfır” çekmek stres katsayısını biraz daha artırdı.

Artık aşağısı ile olan puan farkı 4.

Bu hafta oynanacak Karabük deplasmanı bu sezonun en ciddi sınavı olacak.

Buradaki olası puan kaybı, telafisi mümkün olmayan bir sonucu da beraberinde getirebilir.

Yönetimiyle, hocasıyla, futbolcusuyla ve taraftarıyla tek bir bütün olmanın gerekli olduğu bir döneme girdik.

Daha sonra yapılması zorunlu olan hesaplaşmalar için herkes “savaş baltalarını” toprağa gömmeli.

Ta ki Bursaspor’un ligde kalmasının kesinleştiği zamana kadar…

Sonrasında o baltaların kimin kafasını uçurması gerektiğini tüm camia biliyor zaten…