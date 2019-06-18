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Prof. Dr. Sinan Çavun

Prof. Dr. Sinan Çavun

scavun@gmail.com

Sahibinden satılık

18 Haziran 2019

Yıllardır süregelen hatalar, yapılan yanlışlar ve sonucunda küme düşen bir Bursaspor.

Ardından seçim kararı ve gerçekleştirilen çirkin bir tiyatro.
Daha seçilmeden son derece ahlak dışı bir harekete imza atan başkan adayından, Bursaspor’u düzgün, şeffaf ve doğru yönetmesini beklemek.
Bursaspor artık neresinden tutsan elinde kalıyor durumunda.
Mevcut yönetimin yangından mal kaçırma çabaları,
Aday yönetimin “Ali cengiz oyunları”,
3 yıldır yapılan onlarca yanlışa sesi çıkmayan Divan Başkanlık Kurulu’nun seçimin ilk ayağında yaptığı göstermelik şov,
Seçimi yapanların dahi ilk turda yeterli çoğunluğun sağlanacağına yönelik umutlarının olmadığı ve bu nedenle seçime yönelik hazırlıkların tamamlanmadığı bir ortamda, seçim 2. tura kalınca yapılan göstermelik “Bursasporluluk” naraları,
Ve en nihayetinde mevcut başkanın alacaklarını tahsil etmek maksadıyla elde iş yapabilecek birkaç futbolcuyu alelacele satmaya çalışması...
Bence tüm bunlarla teker teker uğraşmaya gerek yok.
Yaptırın büyük, ışıklı bir tabela,
Yazın üzerine de “Sahibinden satılık kulüp.”
Asın Özlüce Tesisleri’nin girişine, olsun bitsin...
Böylece 3 yıldır hedeflenen noktaya çok daha çabuk ulaşmış, kulübün kapısına kilidi vurmuş olursunuz.
Sahi bir de kampanya, bağış vb. söylemler duyuyoruz bu aralar sosyal medyada.
Bence bu konuda listelere karışan büyüklerimiz kimlerse, onlar taşın altına elini koysun.
Sonuçta taşın altına elini, gövdesini koymak isteyenlere engel olanlar onlar...
Daha göreve gelmeden bir nevi sahtekârlık yapan bir kişiye, camia hangi güvenle para toplayıp yardım edecek ki?
Baştan “ölü doğum” olan bu hareketin, Bursaspor’a ne gibi fayda veya zarar vereceğini hep birlikte göreceğiz.
Lakin yanlış üzerine, yanlış yapılmaya halen devam ediliyor...

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