Saha dışı neyse saha içi odur

Türkiye’de maalesef oyun yalnızca sahada oynanmıyor.
Bununla ilgili yüzlerce örnek vermek mümkün maalesef.
Ve pazartesi gecesi bir örneğini daha yaşadık.
Saha dışında ne kadar güçlüysen, saha içine yansıması da o denli yüksek oluyor.
Saivet’in sayılmayan golü, acaba Başakşehir, G.Saray, BJK ve F. Bahçe maçlarında olsaydı verilmeme ihtimali yüzde kaçtı?
Muhtemel çok düşük seviyelerde olurdu.
Konyasporlu oyuncuların dahi itiraz etmediği tamamen nizami bir gol VAR ile elimizden alındı.
Adeta gasp edildi.
Pozisyonda çok net bir şekilde görülüyor ki; Skubic önce kaleci Serkan’ı bozarak hava topuna iyi bir şekilde çıkmasını engelliyor, sonrasında Serkan, Skubic’in hamlesiyle topu kontrol edemiyor, ardından da Skubic, kambura yatarak Burak Kapacak’a faul yapıyor. Burak da, o faulün etkisiyle, top ile ilişkisi artık kalmamış olan Serkan’a çarpıyor.
Burada verilecek yalnızca iki karar olabilir ya penaltı, ya da avantajı göze alarak gol kararı.
Ve bu ekranda ve tekrar pozisyonlarda tüm çıplaklığı ile görünüyorken, hakem hiçbir korku ve çekincesi olmaksızın golü iptal ediyor.
İşte bu güçsüzlüğün, çaresizliğin, aciz kalmışlığın görüntüsüdür.
Saha dışında hiçbir etkinliği olmayan insanların, saha içine yansımasıdır bu...
Hâlbuki Konyaspor karşısında, rakibine oranla topa daha çok sahip olan, oyuna hâkim olan, pozisyonlar bulan taraf Bursaspor’du.
Genel olarak değerlendirdiğimizde;
Oyunun 1. bölgesinde rakibine çok az pozisyon veren, 2. bölgede ise topa baskı ile rakibine oyun kurma şansı tanımayan, 3. bölgede ise penaltı dâhil hiçbir beceri ve yeteneğin olmadığı bir Bursaspor...
Verilen onca mücadele ve emek topu kaleden içeriye sokamadığın sürece maalesef boşa gidiyor.
Hal böyle olunca da tehlike çanları yavaş yavaş çalmaya başlıyor.
Önümüzdeki 3 maçlık süreç Bursaspor’un bu sezonki kaderini belirleme anlamında çok etkili olacaktır.
Beşiktaş deplasmanı, Ç. Rize ile içerde, ardından Başakşehir deplasmanı.
Bu seriden özellikle Ç. Rize maçı hayati olacak.
Ve artık bu maçlar için taktik, oyun kurgusu gibi şeyleri konuşmanın da anlamı olmadığı maçlar olacak.
Ligin boyu iyice kısalmaya başladı.
Kulübü yönetenlerin bu gerçeği fark etmediği çok bariz, umarım Samet hoca ve sahadaki oyucular bunun farkındadırlar.
Zira artık üçüncü sezon üst üste telafisi olmayan maçlar oynuyoruz.
Emeği geçenlere tebrikler...
Saha dışı neyse saha içi odur
Türkiye’de maalesef oyun yalnızca sahada oynanmıyor.
Bununla ilgili yüzlerce örnek vermek mümkün maalesef.
Ve pazartesi gecesi bir örneğini daha yaşadık.
Saha dışında ne kadar güçlüysen, saha içine yansıması da o denli yüksek oluyor.
Saivet’in sayılmayan golü, acaba Başakşehir, G.Saray, BJK ve F. Bahçe maçlarında olsaydı verilmeme ihtimali yüzde kaçtı?
Muhtemel çok düşük seviyelerde olurdu.
Konyasporlu oyuncuların dahi itiraz etmediği tamamen nizami bir gol VAR ile elimizden alındı.
Adeta gasp edildi.
Pozisyonda çok net bir şekilde görülüyor ki; Skubic önce kaleci Serkan’ı bozarak hava topuna iyi bir şekilde çıkmasını engelliyor, sonrasında Serkan, Skubic’in hamlesiyle topu kontrol edemiyor, ardından da Skubic, kambura yatarak Burak Kapacak’a faul yapıyor. Burak da, o faulün etkisiyle, top ile ilişkisi artık kalmamış olan Serkan’a çarpıyor.
Burada verilecek yalnızca iki karar olabilir ya penaltı, ya da avantajı göze alarak gol kararı.
Ve bu ekranda ve tekrar pozisyonlarda tüm çıplaklığı ile görünüyorken, hakem hiçbir korku ve çekincesi olmaksızın golü iptal ediyor.
İşte bu güçsüzlüğün, çaresizliğin, aciz kalmışlığın görüntüsüdür.
Saha dışında hiçbir etkinliği olmayan insanların, saha içine yansımasıdır bu...
Hâlbuki Konyaspor karşısında, rakibine oranla topa daha çok sahip olan, oyuna hâkim olan, pozisyonlar bulan taraf Bursaspor’du.
Genel olarak değerlendirdiğimizde;
Oyunun 1. bölgesinde rakibine çok az pozisyon veren, 2. bölgede ise topa baskı ile rakibine oyun kurma şansı tanımayan, 3. bölgede ise penaltı dâhil hiçbir beceri ve yeteneğin olmadığı bir Bursaspor...
Verilen onca mücadele ve emek topu kaleden içeriye sokamadığın sürece maalesef boşa gidiyor.
Hal böyle olunca da tehlike çanları yavaş yavaş çalmaya başlıyor.
Önümüzdeki 3 maçlık süreç Bursaspor’un bu sezonki kaderini belirleme anlamında çok etkili olacaktır.
Beşiktaş deplasmanı, Ç. Rize ile içerde, ardından Başakşehir deplasmanı.
Bu seriden özellikle Ç. Rize maçı hayati olacak.
Ve artık bu maçlar için taktik, oyun kurgusu gibi şeyleri konuşmanın da anlamı olmadığı maçlar olacak.
Ligin boyu iyice kısalmaya başladı.
Kulübü yönetenlerin bu gerçeği fark etmediği çok bariz, umarım Samet hoca ve sahadaki oyucular bunun farkındadırlar.
Zira artık üçüncü sezon üst üste telafisi olmayan maçlar oynuyoruz.
Emeği geçenlere tebrikler...