Planlar tutmadı

TARİHİNİN en kötü Fenerbahçe’sini kendi saha ve seyircimiz önünde yenememek, hele ki maçın ikinci yarısındaki görüntüden sonra maalesef 2 puanlık değerli bir kayıp oldu.
Tabii karşılaşma içindeki senaryoya bakınca da yenilmediğimiz için mutlu oluyor insan ister istemeden.
Aslında Samet hocanın çıkardığı 11’e bakınca kafasındaki plan belliydi.
İlk yarıda rakibi yorup, 2. yarıda 60’dan sonra Lima ve Sakho’yu hamle oyuncusu olarak içeri atıp, tükenen sarı-lacivertlilere son darbeyi vurmak.
Lakin, Soldado’nun hırslı futbolu ve müthiş gol vuruşu, Bursaspor sol kanadının gününde olmaması, orta sahada Saivet’in olağan yokluğuna, Badji’nin de kısmen eşlik etmesiyle kafasındaki planlarda aksama oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısında aslında her iki takım da futbol adına hiçbir şey üretmediler.
Her iki takımın da amacı oynamaktan çok, oynatmama üzerine idi. Aradaki farkı belirleyecek olan yetenek olgusuydu. O aşamada da Soldado bir adım öne çıkınca Fenerbahçe devreye önde girdi.
İkinci yarıda ise Samet Hoca planlarını erken devreye almak zorunda kaldı ve hemen devre başında Lima ve Yusuf’u sahaya sürdü.
Zaten sezon başından beri 60-65 sonrası tükenen sarı-lacivertliler, hafta arası kupa maçının yorgunluğu ile daha da erken tükeneceği belliydi.
Beklenen de oldu.
Bursaspor ikinci yarıyı adeta tek kale maça çevirdi. Ve 45 dakikada 7 net gol pozisyonu buldu.
Atılan gol biraz daha erken gelebilseydi, maçın 3-1 veya 4-1 bitmesi içten bile değildi. Lakin saha içinde yetenek katsayısı düşük oyuncu sayısının fazla olmasından dolayı bunlardan yalnızca birini gole çevirmeyi başardı.
Aslında Bursaspor adına bu tablo sezon başından beri aşina olduğumuz bir görüntü. Yeşil beyazlılar karşılaşma genelinde veya bölüm bölüm iyi mücadele etse de skoru bulma konusunda genel bir problem yaşıyor. Bu konuda Umut Nayir çok mücadele ediyor ama maalesef halen beklentilerin çok gerisinde ve kendisini geliştirmesi gerekiyor. Umarız Sakho bir an önce maddi-manevi olarak kendini sahaya verir.
Ve tabii ki bir mutlaka kanat transferi yapılması gerekiyor. Aksi takdirde Tunay, Yusuf, Lato üçgeninde maden bulmak için çabalamaya devam edeceğiz.
Lima’nın halen hamle oyuncusu olarak kulübede kalması yönünde Samet hoca ile aynı fikirdeyim. Zira birçok maçta denendi ki, oyuna sonradan giren Lima, ilk 11’de başlayan Lima’dan daha etkili ve verimli oynuyor.
Orta alanda ise Saivet’ye alternatif bir başka oyuncuyu Samet hoca mutlaka bulmalı, yaratmalı. Çünkü Saivet ile olmadığını artık hoca görmeli...
Planlar tutmadı
TARİHİNİN en kötü Fenerbahçe’sini kendi saha ve seyircimiz önünde yenememek, hele ki maçın ikinci yarısındaki görüntüden sonra maalesef 2 puanlık değerli bir kayıp oldu.
Tabii karşılaşma içindeki senaryoya bakınca da yenilmediğimiz için mutlu oluyor insan ister istemeden.
Aslında Samet hocanın çıkardığı 11’e bakınca kafasındaki plan belliydi.
İlk yarıda rakibi yorup, 2. yarıda 60’dan sonra Lima ve Sakho’yu hamle oyuncusu olarak içeri atıp, tükenen sarı-lacivertlilere son darbeyi vurmak.
Lakin, Soldado’nun hırslı futbolu ve müthiş gol vuruşu, Bursaspor sol kanadının gününde olmaması, orta sahada Saivet’in olağan yokluğuna, Badji’nin de kısmen eşlik etmesiyle kafasındaki planlarda aksama oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısında aslında her iki takım da futbol adına hiçbir şey üretmediler.
Her iki takımın da amacı oynamaktan çok, oynatmama üzerine idi. Aradaki farkı belirleyecek olan yetenek olgusuydu. O aşamada da Soldado bir adım öne çıkınca Fenerbahçe devreye önde girdi.
İkinci yarıda ise Samet Hoca planlarını erken devreye almak zorunda kaldı ve hemen devre başında Lima ve Yusuf’u sahaya sürdü.
Zaten sezon başından beri 60-65 sonrası tükenen sarı-lacivertliler, hafta arası kupa maçının yorgunluğu ile daha da erken tükeneceği belliydi.
Beklenen de oldu.
Bursaspor ikinci yarıyı adeta tek kale maça çevirdi. Ve 45 dakikada 7 net gol pozisyonu buldu.
Atılan gol biraz daha erken gelebilseydi, maçın 3-1 veya 4-1 bitmesi içten bile değildi. Lakin saha içinde yetenek katsayısı düşük oyuncu sayısının fazla olmasından dolayı bunlardan yalnızca birini gole çevirmeyi başardı.
Aslında Bursaspor adına bu tablo sezon başından beri aşina olduğumuz bir görüntü. Yeşil beyazlılar karşılaşma genelinde veya bölüm bölüm iyi mücadele etse de skoru bulma konusunda genel bir problem yaşıyor. Bu konuda Umut Nayir çok mücadele ediyor ama maalesef halen beklentilerin çok gerisinde ve kendisini geliştirmesi gerekiyor. Umarız Sakho bir an önce maddi-manevi olarak kendini sahaya verir.
Ve tabii ki bir mutlaka kanat transferi yapılması gerekiyor. Aksi takdirde Tunay, Yusuf, Lato üçgeninde maden bulmak için çabalamaya devam edeceğiz.
Lima’nın halen hamle oyuncusu olarak kulübede kalması yönünde Samet hoca ile aynı fikirdeyim. Zira birçok maçta denendi ki, oyuna sonradan giren Lima, ilk 11’de başlayan Lima’dan daha etkili ve verimli oynuyor.
Orta alanda ise Saivet’ye alternatif bir başka oyuncuyu Samet hoca mutlaka bulmalı, yaratmalı. Çünkü Saivet ile olmadığını artık hoca görmeli...