Göztepe ve Erzurum’un deplasmanda aldığı puanlar sonrasında kendini düşme potasında bulan Bursaspor için, Akhisarspor maçı mutlaka kazanılması gereken bir karşılaşma durumuna gelmişti.
Lakin bir futbol takımında hedefi ve onuru olan oyuncu sayısı, ortaya konan futbol hırsı ve kalitesine direkt olarak yansıyor maalesef.
Bu bakımdan kadroyu sezon başında oluştururken de, bu tür ölüm-kalım maçları için takımı sahaya sürerken de buna dikkat etmek gerekiyor.
Sezonun en hayati maçına çıkan takımda Sakho, Latovlevici, Yusuf Erdoğan, Saivet, sonradan giren Tunay gibi kariyer hedefinden daha çok para kazanmayı amaçlayan oyuncularla mücadele edince ortaya konan futbol seviyesi de ancak bu kadar oluyor.
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Maçın geneline bakıldığında Akhisarspor’un 5 net pozisyon bulduğu ve bunlardan 2’sinde kaleci Okan’ın sıra dışı kurtarışı ile maça tutunabilen yeşil-beyazlı oyuncular, rakip geriye yaslanmasa böyle önemli bir maçta pozisyon dahi bulamadan maçı tamamlayacaklardı.
O kadar vurdumduymaz, o kadar kalitesiz bir kadroyu oluşturan Ali Ay ve ekibi bu tablonun en büyük ve tek suçlusudur.
Açıkçası kalan 4 maçta, gol atmayı bırakın, gol pozisyonuna girmeyi dahi başaramayan bu takımın nasıl galip gelerek ligde kalacağı büyük bir soru işareti.
Ve bence en büyük problem, her geçen hafta PTT 1. Ligi’nin ateşini biraz daha yakından hisseden Bursaspor’da bu durumu içine sindiremeyen oyuncu sayısının çok az olması.
O yüzden Mesut Bakkal’dan bundan sonraki maçlarda dileğim, Bursa şehri ve Bursaspor’un büyüklüğüne bilen, kariyer hedefi olan, kısaca para için oynamayan futbolcuları sahaya sürmesi...
Düşeceksek de hiç değilse onurumuzla, mücadele ederek düşelim...
Parayı tercih edenlerle bu kadar...
Göztepe ve Erzurum’un deplasmanda aldığı puanlar sonrasında kendini düşme potasında bulan Bursaspor için, Akhisarspor maçı mutlaka kazanılması gereken bir karşılaşma durumuna gelmişti.
Lakin bir futbol takımında hedefi ve onuru olan oyuncu sayısı, ortaya konan futbol hırsı ve kalitesine direkt olarak yansıyor maalesef.
Bu bakımdan kadroyu sezon başında oluştururken de, bu tür ölüm-kalım maçları için takımı sahaya sürerken de buna dikkat etmek gerekiyor.
Sezonun en hayati maçına çıkan takımda Sakho, Latovlevici, Yusuf Erdoğan, Saivet, sonradan giren Tunay gibi kariyer hedefinden daha çok para kazanmayı amaçlayan oyuncularla mücadele edince ortaya konan futbol seviyesi de ancak bu kadar oluyor.
*
Maçın geneline bakıldığında Akhisarspor’un 5 net pozisyon bulduğu ve bunlardan 2’sinde kaleci Okan’ın sıra dışı kurtarışı ile maça tutunabilen yeşil-beyazlı oyuncular, rakip geriye yaslanmasa böyle önemli bir maçta pozisyon dahi bulamadan maçı tamamlayacaklardı.
O kadar vurdumduymaz, o kadar kalitesiz bir kadroyu oluşturan Ali Ay ve ekibi bu tablonun en büyük ve tek suçlusudur.
Açıkçası kalan 4 maçta, gol atmayı bırakın, gol pozisyonuna girmeyi dahi başaramayan bu takımın nasıl galip gelerek ligde kalacağı büyük bir soru işareti.
Ve bence en büyük problem, her geçen hafta PTT 1. Ligi’nin ateşini biraz daha yakından hisseden Bursaspor’da bu durumu içine sindiremeyen oyuncu sayısının çok az olması.
O yüzden Mesut Bakkal’dan bundan sonraki maçlarda dileğim, Bursa şehri ve Bursaspor’un büyüklüğüne bilen, kariyer hedefi olan, kısaca para için oynamayan futbolcuları sahaya sürmesi...
Düşeceksek de hiç değilse onurumuzla, mücadele ederek düşelim...