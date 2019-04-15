Maç sonucu Kadro: 0 – Kalite:1

Acı gerçekler cuma gecesi Trabzonspor karşısında bir kez yüzümüze çarptı.
Yalnızca mücadele ederek, koşarak, rakibin oyununu bozarak sonuca ulaşmak, biraz şans ama daha çok toplam kalite ölçüsüne bağlı kalıyor.
Teknik adam değişikliği sonrası sahaya konan mücadele anlamında takım bir kademe ileriye doğru gitmiş olsa da, bitiricilik anlamında kaliteli ayaklara ihtiyaç bir zorunluluk haline geliyor.
Ve Abdülkadir Ömür’ün attığı fantastik golde bunu bir kez daha yaşadık.
Oyun geneline bakıldığında, aslında galibiyeti hak eden bir takım yoktu sahada. Orta alanda rakibine pas imkânı vermeyen iki takım, gol şansını daha çok duran top ve bireysel yetenek/kaliteye bırakmıştı.
Sezon başından beri kalite ve yetenek anlamında ciddi eksiliği olan Bursaspor sahadan bir kez daha istediğini alamadan ayrıldı.
Durum Bursaspor adına giderek korkutucu olmaya devam ediyor.
Son 14 maçta sadece 1 galibiyet alan bir takımdan, kalan 6 haftada en az 3 galibiyet almasını bekleyeceğiz.
Ya da geçen hafta Göztepe’nin yaptığı gibi rakiplerimizin sıra dışı yenilgiler almasını bekleyeceğiz.
Herkesin tahmin ettiği üzere Bursaspor’un hedef 3 maçı Akhisarspor, Erzurumspor ve Göztepe maçları.
Önümüzdeki hafta oynanacak Kasımpaşa maçı da keza son derece önemli.
Lakin bırakın gol atmayı, gol pozisyonuna girmekte dahi zorlanan bir takımın, bu hayati 6 maçta nasıl puan ya da puanlar alabileceğini hep birlikte göreceğiz...
Bu süreçte de tek umudumuz Mesut Bakkal hocanın takım üzerinde pozitif değişiklikler yapması.
Bunu başarabilmesi için zamanı az lakin başka da şansı yok.
Onun adına göreve geldiği ilk maçta, son 5 haftanın 4’ünde galip gelen, form düzeyi en yüksek takımlardan birisiyle oynaması talihsizlikti. Beklentimiz kalan 6 maçta durumu lehine çevirmesi.
Son not Trabzonspor kadrosu olacak.
Maçın bitiren 11’e dikkatli baktınız mı?
Tam 5 oyuncu Trabzonspor alt yapısından çıkmış.
Alt yapı deyince Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır gibi olmalı.
Yoksa kendi kendimizi avuturuz “Gelecek şampiyonlu Vakıfköy’den çıkacak” diye...
Maç sonucu Kadro: 0 – Kalite:1
Acı gerçekler cuma gecesi Trabzonspor karşısında bir kez yüzümüze çarptı.
Yalnızca mücadele ederek, koşarak, rakibin oyununu bozarak sonuca ulaşmak, biraz şans ama daha çok toplam kalite ölçüsüne bağlı kalıyor.
Teknik adam değişikliği sonrası sahaya konan mücadele anlamında takım bir kademe ileriye doğru gitmiş olsa da, bitiricilik anlamında kaliteli ayaklara ihtiyaç bir zorunluluk haline geliyor.
Ve Abdülkadir Ömür’ün attığı fantastik golde bunu bir kez daha yaşadık.
Oyun geneline bakıldığında, aslında galibiyeti hak eden bir takım yoktu sahada. Orta alanda rakibine pas imkânı vermeyen iki takım, gol şansını daha çok duran top ve bireysel yetenek/kaliteye bırakmıştı.
Sezon başından beri kalite ve yetenek anlamında ciddi eksiliği olan Bursaspor sahadan bir kez daha istediğini alamadan ayrıldı.
Durum Bursaspor adına giderek korkutucu olmaya devam ediyor.
Son 14 maçta sadece 1 galibiyet alan bir takımdan, kalan 6 haftada en az 3 galibiyet almasını bekleyeceğiz.
Ya da geçen hafta Göztepe’nin yaptığı gibi rakiplerimizin sıra dışı yenilgiler almasını bekleyeceğiz.
Herkesin tahmin ettiği üzere Bursaspor’un hedef 3 maçı Akhisarspor, Erzurumspor ve Göztepe maçları.
Önümüzdeki hafta oynanacak Kasımpaşa maçı da keza son derece önemli.
Lakin bırakın gol atmayı, gol pozisyonuna girmekte dahi zorlanan bir takımın, bu hayati 6 maçta nasıl puan ya da puanlar alabileceğini hep birlikte göreceğiz...
Bu süreçte de tek umudumuz Mesut Bakkal hocanın takım üzerinde pozitif değişiklikler yapması.
Bunu başarabilmesi için zamanı az lakin başka da şansı yok.
Onun adına göreve geldiği ilk maçta, son 5 haftanın 4’ünde galip gelen, form düzeyi en yüksek takımlardan birisiyle oynaması talihsizlikti. Beklentimiz kalan 6 maçta durumu lehine çevirmesi.
Son not Trabzonspor kadrosu olacak.
Maçın bitiren 11’e dikkatli baktınız mı?
Tam 5 oyuncu Trabzonspor alt yapısından çıkmış.
Alt yapı deyince Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır gibi olmalı.
Yoksa kendi kendimizi avuturuz “Gelecek şampiyonlu Vakıfköy’den çıkacak” diye...