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Prof. Dr. Sinan Çavun

Prof. Dr. Sinan Çavun

scavun@gmail.com

Kritik galibiyet

30 Eylül 2019

Geçen hafta alınan farklı yenilgi ve öncesinde gelen -3 puan sonrası Erzurumspor maçı sezonun adeta kırılma maçı olabilirdi Bursaspor için.

Olası bir yenilgi zaten sınırda olan moral motivasyonu iyiden iyiye tersine dönebilirdi.
Bu anlamda ikinci yarısını kötü oynadığımız bir karşılaşmayı, üstelik hedef açısından rakibin olabilecek bir takımı yenmek son derece önemli ve değerli.
Yalçın Hoca, Adana Demirspor maçında Burak’ı ortadan çıkarıp, kanata koymasının bedelini ağır ödediğini görünce, maça alışık olduğumuz düzende, orta önde Burak Altıparmak-Emirhan, arkalarında Aykut ile başladı.
Bu sefer kanat olarak Musa Araz’ı denedi.
Defansın göbeğinde ise kupa maçında hatasız oynayan Diarra-Anıl ikilisiyle başladı.
Şahsen bu ikiliyi, Cüneyt-Rüştü ikilisine göre daha çok beğendim. Cüneyt ve Rüştü’ye göre daha dikkatli ve çabuk olmaları şimdilik bu tandemi bir adım önde tutuyor gibi.
Cumartesi akşamı sahada iki farklı devre izledik.
İlk yarıda topa ve oyuna hâkim olan, Lato ve Shehu ile birlikte kanat bindirmelerini çok iyi yapan, hücuma çok çabuk ve akıcı bir şekilde çıkan bir Bursaspor izledik.
Lakin ikinci yarıda, fiziksel olarak halen yetersiz olan Igor’un yorulması, 2. ve 3. bölgede her boşluğa koşan, hatta zaman zaman defansa gelip top çıkaran Kubilay’ın tükenmesi ve maç boyu hiçbir varlık gösteremeyen Musa Araz’ın etkisiz oyunu neticesinde topu ve oyun üstünlüğünü rakibine kaptırdı yeşil-beyazlılar.
Neyse ki geri dörtlü, ortadaki üçlü ve Çağlar’ın hemen hemen hatasız oyunuyla Bursaspor, sezonun en kritik galibiyetlerinden birine imzasını attı.
*
Cumartesi akşamını kısaca özetleyecek olursak;
Burak Kapacak’ın bir an önce sahalara dönmesi önemli. Zira o ve Igor dışında takımda kanat yok.
Özer fiziksel olarak halen çok geride. Muhtemel devre arasına doğru toparlanacaktır.
Defansın göbeği şimdilik oturdu gibi.
Kubilay mı? Seleznov mu? Yalçın Hoca için zor bir soru olacak gibi.
Ortada Selçuk’un da form tutmasıyla pek sorun yaşamayız. Lakin orada da Aykut mu? Selçuk mu sorusu yavaş yavaş Yalçın Hoca’yı düşündürmeye başlayacaktır.
Lato ise bu sezonki en etkili futbolunu oynadı.
Sonuç olarak, Bursaspor son derece kritik bir dönemi, üstelik oldukça zorlu bir fikstürü oldukça verimli geçirmeyi başardı.
Şimdi önünde yine iki kritik ve zorlu Altay deplasmanı ve Ümraniyespor maçları var.
Olası 6 puan sezon sonuna kadar Bursaspor’u üst grupta kalmasına yetecektir.
Keza 4 puan da yetecektir.
2, 1 veya 0 puan ise şu an için düşünmek istemediğimiz sonuçlar...

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