Kritik galibiyet...

Sakatlıklar, cezalılar, kadro dışı oyuncular ve yönetimsel transfer hataları neticesinde ciddi bir kadro zafiyeti yaşayan Bursaspor, sezonun belki de en kritik galibiyetlerinden birine imza attı.
Ligin en az gol atan ama aynı zamanda ligin en az gol yiyen takımlarından biri olan Bursaspor’da sıkıntı, son yıllarda görmeye alışkın olduğumuz hücum hattıydı.
Ofans bağlamında kritik üç bölge olan orta saha, kanat ve santrafor üçlüsünü aynı sezonda yan yana getirememek sanırım yeşil beyazlıların son yıllarda en büyük sorunu.
Geçtiğimiz sezonlarda son vuruşu yapacak oyuncu bulmayan Bursaspor, bu sefer de çok kaliteli bir santrafora sahip ama topla onu buluşturabilecek orta saha ve kanat yok.
Özellikle oyun kurma anlamında Saivet’in yokluğunda muhtemel olarak bu sezon her maç aynı sıkıntıları yaşayacağız.
Kanatlarda ise Kembo ve Lima’nın mümkün olan en kısa zamanda takıma adapte edilmesi ya da Umut Meraş’ın devamlılığının sağlanması gerekiyor.
Aksi halde sezonun kalan tüm maçlarında Okan ve geri dörtlünün hata yapmaması için kendimizi dua eder pozisyonda bulacağız.
Tıpkı cumartesi günü olduğu gibi.
Ankaragücü karşısında savunma bloğunun hatasız oyunu yanında rakip takımdaki yaşanan sakatlıkların da alınan galibiyette katkısı büyük oldu.
Maç önü El-Kabir’in, maçın başında Mokhtar’ın sakatlanması, zaten gol yollarında sıkıntısı olan kardeş takımın daha oyunun başında tüm oyun planları alt üst olmuştu.
Bu fırsatı iki genç oyuncusu Ramazan ve Umut Meraş’ın da katkılarıyla iyi değerlendiren yeşil-beyazlılar, MHK’nin her türlü VAR’lığına rağmen maçı kazanması olası bir kaosun da yaşanmasını engelledi.
Sorunlar yok mu?
Maalesef var, hem de çok fazla.
Bunu çözecek olan da devre arasına kadar Samet Hoca.
Sonrasında ise eksik bölgeler için nokta ve ucuz transferler.
Tabii bu süreçte Ramazan, Umut Meraş, Burak gibi oyuncuları takıma adapte edebilirsek, Kembo ve Lima’nın kafalarını saha içine çevirebilirsek, düşündüğümüzden çok daha kısa sürede çıkış yolunu bulabiliriz.
Kritik galibiyet...
Sakatlıklar, cezalılar, kadro dışı oyuncular ve yönetimsel transfer hataları neticesinde ciddi bir kadro zafiyeti yaşayan Bursaspor, sezonun belki de en kritik galibiyetlerinden birine imza attı.
Ligin en az gol atan ama aynı zamanda ligin en az gol yiyen takımlarından biri olan Bursaspor’da sıkıntı, son yıllarda görmeye alışkın olduğumuz hücum hattıydı.
Ofans bağlamında kritik üç bölge olan orta saha, kanat ve santrafor üçlüsünü aynı sezonda yan yana getirememek sanırım yeşil beyazlıların son yıllarda en büyük sorunu.
Geçtiğimiz sezonlarda son vuruşu yapacak oyuncu bulmayan Bursaspor, bu sefer de çok kaliteli bir santrafora sahip ama topla onu buluşturabilecek orta saha ve kanat yok.
Özellikle oyun kurma anlamında Saivet’in yokluğunda muhtemel olarak bu sezon her maç aynı sıkıntıları yaşayacağız.
Kanatlarda ise Kembo ve Lima’nın mümkün olan en kısa zamanda takıma adapte edilmesi ya da Umut Meraş’ın devamlılığının sağlanması gerekiyor.
Aksi halde sezonun kalan tüm maçlarında Okan ve geri dörtlünün hata yapmaması için kendimizi dua eder pozisyonda bulacağız.
Tıpkı cumartesi günü olduğu gibi.
Ankaragücü karşısında savunma bloğunun hatasız oyunu yanında rakip takımdaki yaşanan sakatlıkların da alınan galibiyette katkısı büyük oldu.
Maç önü El-Kabir’in, maçın başında Mokhtar’ın sakatlanması, zaten gol yollarında sıkıntısı olan kardeş takımın daha oyunun başında tüm oyun planları alt üst olmuştu.
Bu fırsatı iki genç oyuncusu Ramazan ve Umut Meraş’ın da katkılarıyla iyi değerlendiren yeşil-beyazlılar, MHK’nin her türlü VAR’lığına rağmen maçı kazanması olası bir kaosun da yaşanmasını engelledi.
Sorunlar yok mu?
Maalesef var, hem de çok fazla.
Bunu çözecek olan da devre arasına kadar Samet Hoca.
Sonrasında ise eksik bölgeler için nokta ve ucuz transferler.
Tabii bu süreçte Ramazan, Umut Meraş, Burak gibi oyuncuları takıma adapte edebilirsek, Kembo ve Lima’nın kafalarını saha içine çevirebilirsek, düşündüğümüzden çok daha kısa sürede çıkış yolunu bulabiliriz.