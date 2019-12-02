Kolayı zora çevirmek

Cumartesi akşamı, özellikle de ilk yarıda, sezonun en iyi ofansif performanslarından birini sergiledi Bursaspor.
Her ne kadar rakip Adanaspor kendi sahasında hiç yenilmemiş bir takım olsa da, maçın son bölümleri hariç, sahada topa sahip olan, pozisyonlar bulan ve oyunu domine eden bir Bursaspor vardı. Üstelik Igor’un son derece etkisiz futbolu ve Latovlevici’nin düşük oranlı pas yüzdesine rağmen.
Bu iki oyuncudan çok kötü bir performans aldığımız karşılaşmada, üzerine de iki tane de çok basit gol yememize rağmen oyundan düşmeden son saniyelerde de olsa golü bulup kazanmak önemli ve değerliydi.
Aslında ceza sahası içinde final pasları ve bitirici vuruşları daha iyi yapabilseydik, Adana deplasmanından elimizi kolumuz sallaya sallaya, hiç strese girmeden kolay bir 3 puan ile dönebilirdik.
Tabii madalyonun diğer tarafından baktığımızda, özellikle 70’den sonra Bursaspor’un yorulan orta sahası nedeniyle turuncu beyazlıların çok net pozisyonlar bulduğunu, hatta maçtan galip bile ayrılabileceğinin altını da çizmek gerekiyor.
*
Oyunun ilk 70 dakikalık bölümünde ortaya konan etkili futbola ve alınan 3 puana rağmen aynaya her zaman iyi bakmanın doğru olacağı kanısındayım.
Özellikle kanat oyuncu seçiminde Yalçın hocanın artık gençlere biraz daha fazla güvenmesi gerekiyor. Recep Aydın ve Musa Nizam’dan sonra, hocanın Igor hamlesi de maalesef beklenin etkiyi vermedi ve takımı adeta 1 kişi eksik oynattı. Sahada hiçbir olumlu hareketi olmayan Igor’a 67 dakika sabretmek gerçekten düşündürücüydü.
Keza yenilen her iki golde de hatası olan ve ofansif olarak aldığı her topu ezen Latovlevici’ye katlanmak da.
Yaşadığımız bu kanat problemi konusunda aklımıza bir soru takılıyor;
Acaba burada bir Ali Akman hamlesi oyunun her iki yönünden daha verimli olamaz mı?
Şahsi fikrim, bu sorunun cevabının “Evet” olduğu yönünde.
*
Adana’da aksayan son nokta ise Selçuk’un hemen her maç gördüğümüz 65-70 sonrası oyundan düşmesi. Tecrübe tabii ki önemli lakin Selçuk’un fiziksel olarak tükenmesi sonrasında kaptırdığı toplar, Bursaspor kalesinde ciddi pozisyonların oluşmasına neden oluyor. Aslında Burak Altıparmak’ın dönüşüyle Yalçın hocanın bu bölgedeki eli kuvvetlendi.
Orta sahada artık iki çapa yerine ofansif yönü çok daha kuvvetli oyuncuları tercih etmesi, defansif orta saha olarak da fiziksel kuvveti en üst noktada olan Aykut veya Selçuk ikilisinden birini sahaya sürmesi gerekiyor.
G
Tabii bu arada galibiyetin mimarlarından Özer Hurmacı’ya ayrı bir parantez açmamız lazım. Her geçen hafta üzerine koyarak gelen Özer’in, takımın en önemli kilit noktalarından birisi olduğunu Adana’da bir kez daha görmüş olduk.
Son olarak bizleri 3 puandan çok daha fazla sevindiren, hem giderken, hem de dönüş yolculuğunda talihsiz kazalar geçiren arma sevdalılarının herhangi bir hayati tehlike olmadan bu kazaları atlatmış olmaları. Zira hayatta en değerli olan olgu insan sağlığı, gerisi ancak teferruat oluyor...
Kolayı zora çevirmek
Cumartesi akşamı, özellikle de ilk yarıda, sezonun en iyi ofansif performanslarından birini sergiledi Bursaspor.
Her ne kadar rakip Adanaspor kendi sahasında hiç yenilmemiş bir takım olsa da, maçın son bölümleri hariç, sahada topa sahip olan, pozisyonlar bulan ve oyunu domine eden bir Bursaspor vardı. Üstelik Igor’un son derece etkisiz futbolu ve Latovlevici’nin düşük oranlı pas yüzdesine rağmen.
Bu iki oyuncudan çok kötü bir performans aldığımız karşılaşmada, üzerine de iki tane de çok basit gol yememize rağmen oyundan düşmeden son saniyelerde de olsa golü bulup kazanmak önemli ve değerliydi.
Aslında ceza sahası içinde final pasları ve bitirici vuruşları daha iyi yapabilseydik, Adana deplasmanından elimizi kolumuz sallaya sallaya, hiç strese girmeden kolay bir 3 puan ile dönebilirdik.
Tabii madalyonun diğer tarafından baktığımızda, özellikle 70’den sonra Bursaspor’un yorulan orta sahası nedeniyle turuncu beyazlıların çok net pozisyonlar bulduğunu, hatta maçtan galip bile ayrılabileceğinin altını da çizmek gerekiyor.
*
Oyunun ilk 70 dakikalık bölümünde ortaya konan etkili futbola ve alınan 3 puana rağmen aynaya her zaman iyi bakmanın doğru olacağı kanısındayım.
Özellikle kanat oyuncu seçiminde Yalçın hocanın artık gençlere biraz daha fazla güvenmesi gerekiyor. Recep Aydın ve Musa Nizam’dan sonra, hocanın Igor hamlesi de maalesef beklenin etkiyi vermedi ve takımı adeta 1 kişi eksik oynattı. Sahada hiçbir olumlu hareketi olmayan Igor’a 67 dakika sabretmek gerçekten düşündürücüydü.
Keza yenilen her iki golde de hatası olan ve ofansif olarak aldığı her topu ezen Latovlevici’ye katlanmak da.
Yaşadığımız bu kanat problemi konusunda aklımıza bir soru takılıyor;
Acaba burada bir Ali Akman hamlesi oyunun her iki yönünden daha verimli olamaz mı?
Şahsi fikrim, bu sorunun cevabının “Evet” olduğu yönünde.
*
Adana’da aksayan son nokta ise Selçuk’un hemen her maç gördüğümüz 65-70 sonrası oyundan düşmesi. Tecrübe tabii ki önemli lakin Selçuk’un fiziksel olarak tükenmesi sonrasında kaptırdığı toplar, Bursaspor kalesinde ciddi pozisyonların oluşmasına neden oluyor. Aslında Burak Altıparmak’ın dönüşüyle Yalçın hocanın bu bölgedeki eli kuvvetlendi.
Orta sahada artık iki çapa yerine ofansif yönü çok daha kuvvetli oyuncuları tercih etmesi, defansif orta saha olarak da fiziksel kuvveti en üst noktada olan Aykut veya Selçuk ikilisinden birini sahaya sürmesi gerekiyor.
G
Tabii bu arada galibiyetin mimarlarından Özer Hurmacı’ya ayrı bir parantez açmamız lazım. Her geçen hafta üzerine koyarak gelen Özer’in, takımın en önemli kilit noktalarından birisi olduğunu Adana’da bir kez daha görmüş olduk.
Son olarak bizleri 3 puandan çok daha fazla sevindiren, hem giderken, hem de dönüş yolculuğunda talihsiz kazalar geçiren arma sevdalılarının herhangi bir hayati tehlike olmadan bu kazaları atlatmış olmaları. Zira hayatta en değerli olan olgu insan sağlığı, gerisi ancak teferruat oluyor...