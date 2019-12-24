Erzurumspor, Akhisarspor ve Ümraniyespor’un puanlar kaybettiği haftada, zirvenin ve son haftaların formda takımı Menemenspor karşısında alınacak galibiyet yalnızca 3 puan olmayacaktı
İbrahim Üzülmez ile yeni bir sayfa açan yeşil-beyazlılar için tam bir “Hoşgeldin hediyesi” olabilirdi.
Lakin evdeki hesaplar ve gönlümüzden geçen sahaya, özellikle de karşılaşmanın ikinci yarısına yansımadı.
İbrahim Hocayı her ne kadar sahaya çıkardığı 11 için eleştiremezsek de, Lato ve İgor tercihi beni şaşırttı. Demek hoca gelmeden önce ve geldikten sonraki çok kısa dönemde Bursaspor’u hiç izlememiş.
Tabii izleyince de ne olduğunu kısa zamanda farketmiş olması da güzel
Önce iilk yarının 20. dakikasından sonra Lato’nun önüne Burak Kapacak’ı koyarak orayı kapatmaya çalıştı, ardından da ikinci yarının 10. dakikasında saha kenarına alarak hatasından dönmeye çalıştı.
Fakat Anıl’ın cezasıyla forma şansı bulan Cüneyt’in muhtemel maç eksikliğinden kaynaklı iki bireysel hatasını hesaba katmamıştı.
Keza hücum bölgesinde de İgor etkisiz eleman olarak her zamanki gibi “sıfır” çekince, yapılan bu kişisel hataların telafisi mümkün olamadı.
*
Sanırım bu maç sonunda İbrahim hoca Bursaspor’un en büyük sorunları olarak;
Sol kanadın hen defansif, hem de ofansif olarak olmadığını,
Orta sahada Özer dışında dikine oynayabilen oyuncu eksikliğini,
Selçuk’un ne kadar ağır kaldığını,
Seleznov’un iyi bir golcü fakat fiziksel olarak çok kötü durumda olduğunu görmüştür.
Sonuçta kadro kalitesi bakımından dertler çok, lakin kasada para yok.
Üstelik önümüzde hafta ligin en iyi takım oyununu sahaya yansıtan Hatayspor ile çok kritik bir maç bizleri bekliyor.
Bu karşılaşmada olası bir mağlubiyet Hatayspor’u Süper Lig yolunda yalnız bırakırken, Bursaspor’u da her bakımdan ateşten bir çembere itebilir.
Zor bir hafta bizi ve İbrahim Hocayı bekliyor.
Umarım devre arasına biraz olsun mutlu ve huzurlu giren taraf yeşil-beyazlı camia olur.
Kısmeti teptik...
Erzurumspor, Akhisarspor ve Ümraniyespor’un puanlar kaybettiği haftada, zirvenin ve son haftaların formda takımı Menemenspor karşısında alınacak galibiyet yalnızca 3 puan olmayacaktı
İbrahim Üzülmez ile yeni bir sayfa açan yeşil-beyazlılar için tam bir “Hoşgeldin hediyesi” olabilirdi.
Lakin evdeki hesaplar ve gönlümüzden geçen sahaya, özellikle de karşılaşmanın ikinci yarısına yansımadı.
İbrahim Hocayı her ne kadar sahaya çıkardığı 11 için eleştiremezsek de, Lato ve İgor tercihi beni şaşırttı. Demek hoca gelmeden önce ve geldikten sonraki çok kısa dönemde Bursaspor’u hiç izlememiş.
Tabii izleyince de ne olduğunu kısa zamanda farketmiş olması da güzel
Önce iilk yarının 20. dakikasından sonra Lato’nun önüne Burak Kapacak’ı koyarak orayı kapatmaya çalıştı, ardından da ikinci yarının 10. dakikasında saha kenarına alarak hatasından dönmeye çalıştı.
Fakat Anıl’ın cezasıyla forma şansı bulan Cüneyt’in muhtemel maç eksikliğinden kaynaklı iki bireysel hatasını hesaba katmamıştı.
Keza hücum bölgesinde de İgor etkisiz eleman olarak her zamanki gibi “sıfır” çekince, yapılan bu kişisel hataların telafisi mümkün olamadı.
*
Sanırım bu maç sonunda İbrahim hoca Bursaspor’un en büyük sorunları olarak;
Sol kanadın hen defansif, hem de ofansif olarak olmadığını,
Orta sahada Özer dışında dikine oynayabilen oyuncu eksikliğini,
Selçuk’un ne kadar ağır kaldığını,
Seleznov’un iyi bir golcü fakat fiziksel olarak çok kötü durumda olduğunu görmüştür.
Sonuçta kadro kalitesi bakımından dertler çok, lakin kasada para yok.
Üstelik önümüzde hafta ligin en iyi takım oyununu sahaya yansıtan Hatayspor ile çok kritik bir maç bizleri bekliyor.
Bu karşılaşmada olası bir mağlubiyet Hatayspor’u Süper Lig yolunda yalnız bırakırken, Bursaspor’u da her bakımdan ateşten bir çembere itebilir.
Zor bir hafta bizi ve İbrahim Hocayı bekliyor.
Umarım devre arasına biraz olsun mutlu ve huzurlu giren taraf yeşil-beyazlı camia olur.