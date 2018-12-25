Kime isyan edeceğiz?

Pazar akşamı bir kez daha gördük ki, Türkiye’de futbol iyiden iyiye kirlenmiş durumda.
Sahaya çıkan bir kişi istediği gibi at oynatıp, tek başına futbolu katledebiliyor.
Bursaspor taraftarı kime isyan etmeli?
Bülent Yıldırım denilen kendini hakem sanan şahsiyete mi?
Bursaspor’un birçok maçında sürekli hata yapan hakemlere görev veren MHK’ye mi?
VAR uygulamasını şaibeli bir şekilde uygulatan TFF’ye mi?
Bursaspor’un pozisyonlarını doğru dürüst ekranlarına dahi getirmeyen yayıncı kuruluşa mı?
Yoksa sezon başından bu yana en çok hakkı yenen kulüp olmasına rağmen doğru dürüst ses dahi çıkaramayan Bursaspor yönetimine mi?
*
Artık sabırlar taştı.
Pazar akşamı Bülent Yıldırım’ın vermediği penaltı kararı ve iptal ettiği gol tam bir rezillikti.
Üstelik penaltı çalmadığı pozisyonda ekran görüntüsünü izlemeye dahi tenezzül etmemesi, bence daha da büyük rezaletti.
Futboldaki forma renginin önemini bir kez daha gördük...
Aynı pozisyon İstanbul takımları veya Başakşehir lehine olsa, aynı hareketi yapmaya yüreği yeter miydi?
Yoksa koştura koştura gider miydi?
Saha dışında güçsüz ve beceriksiz olduğun zaman bu tür muameleye maruz kalıyorsun.
*
Futbol olarak ise her zamanki gibi sahada mücadele eden ama kabiliyet gereken noktalarda ve hücum bölgesinde tıkanan bir takım vardı sahada.
Samet hocanın çıkardığı 11’e saygı duyuyoruz; lakin hamle oyuncusu olarak kabul ettiğimiz Lima’yı bu denli oyuna geç alması, haftalardır sahada gizlenen Saivet’e bu kadar sabır göstermesi inanılır gibi değil.
Ve son olarak penaltı konusunda kariyeri boyunca penaltı kaçırmayan Umut Nayir varken, Latovlevici gibi toplara çok sert ve düzgün vuran bir oyuncu varken; yorgun, maç içinde iki önemli pozisyonu harcayan, stresli ve üstelik kariyeri boyunca toplam 4 penaltının 2’sini kaçırmış Aytaç’a penaltı attırmak doğru bir karar değildir.
Mesele burada Aytaç’ın penaltı kaçırmış olması değil, penaltıcı olarak Aytaç’ın belirlenmiş olmasıdır.
Yoksa bu denli gerilmiş bir maçta, hele ki o dakikada topun gerisine geçmek cesaret ister.
Lakin biz o yüreği zaten maçlarda ortaya koyduğu mücadeleden dolayı biliyoruz.
Ve yine biliyoruz ki, bu takımın saha içindeki enerjisi, mücadelesi, savaşma azmi için Aytaç’ın o sahada olması önemli...
Kime isyan edeceğiz?
Pazar akşamı bir kez daha gördük ki, Türkiye’de futbol iyiden iyiye kirlenmiş durumda.
Sahaya çıkan bir kişi istediği gibi at oynatıp, tek başına futbolu katledebiliyor.
Bursaspor taraftarı kime isyan etmeli?
Bülent Yıldırım denilen kendini hakem sanan şahsiyete mi?
Bursaspor’un birçok maçında sürekli hata yapan hakemlere görev veren MHK’ye mi?
VAR uygulamasını şaibeli bir şekilde uygulatan TFF’ye mi?
Bursaspor’un pozisyonlarını doğru dürüst ekranlarına dahi getirmeyen yayıncı kuruluşa mı?
Yoksa sezon başından bu yana en çok hakkı yenen kulüp olmasına rağmen doğru dürüst ses dahi çıkaramayan Bursaspor yönetimine mi?
*
Artık sabırlar taştı.
Pazar akşamı Bülent Yıldırım’ın vermediği penaltı kararı ve iptal ettiği gol tam bir rezillikti.
Üstelik penaltı çalmadığı pozisyonda ekran görüntüsünü izlemeye dahi tenezzül etmemesi, bence daha da büyük rezaletti.
Futboldaki forma renginin önemini bir kez daha gördük...
Aynı pozisyon İstanbul takımları veya Başakşehir lehine olsa, aynı hareketi yapmaya yüreği yeter miydi?
Yoksa koştura koştura gider miydi?
Saha dışında güçsüz ve beceriksiz olduğun zaman bu tür muameleye maruz kalıyorsun.
*
Futbol olarak ise her zamanki gibi sahada mücadele eden ama kabiliyet gereken noktalarda ve hücum bölgesinde tıkanan bir takım vardı sahada.
Samet hocanın çıkardığı 11’e saygı duyuyoruz; lakin hamle oyuncusu olarak kabul ettiğimiz Lima’yı bu denli oyuna geç alması, haftalardır sahada gizlenen Saivet’e bu kadar sabır göstermesi inanılır gibi değil.
Ve son olarak penaltı konusunda kariyeri boyunca penaltı kaçırmayan Umut Nayir varken, Latovlevici gibi toplara çok sert ve düzgün vuran bir oyuncu varken; yorgun, maç içinde iki önemli pozisyonu harcayan, stresli ve üstelik kariyeri boyunca toplam 4 penaltının 2’sini kaçırmış Aytaç’a penaltı attırmak doğru bir karar değildir.
Mesele burada Aytaç’ın penaltı kaçırmış olması değil, penaltıcı olarak Aytaç’ın belirlenmiş olmasıdır.
Yoksa bu denli gerilmiş bir maçta, hele ki o dakikada topun gerisine geçmek cesaret ister.
Lakin biz o yüreği zaten maçlarda ortaya koyduğu mücadeleden dolayı biliyoruz.
Ve yine biliyoruz ki, bu takımın saha içindeki enerjisi, mücadelesi, savaşma azmi için Aytaç’ın o sahada olması önemli...