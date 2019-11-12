Kayıplara devam

Balıkesir maçından sonra, Bolu’da da çok değerli 2 puan bıraktık.
Bu 2 puandan daha önemlisi Yalçın Hoca konusunda camiada sesler iyiden iyiye yükselmeye başladı.
Özellikle sahadaki futbol anlayışı, oyuncu tercihleri ve oyun görüşü bakımından ciddi eleştiriler almaya başlayan İzmirli hoca için camiadaki kredi tükenmiş durumda.
*
Sezon başında durup dururken çıkardığı Sedat polemiğinin üzerine şimdi de ürkek, takıntı haline getirdiği oyuncu tercihleri ile hedef adam haline gelmiş durumda.
Ligde düşmeme mücadelesi veren ve maça çok ciddi eksiklerle çıkan Boluspor karşılaşmasına Aykut-Selçuk-Recep orta saha üçlüsüyle çıkan Yalçın Hoca kafalarda soru işaretlerini artırmaya devam etti.
*
Teknik kapasiteleri son derece sınırlı bu orta saha, yalnızca fiziksel direnç ve rakibi bozmaya yönelik bir futbol anlayışının net göstergesiydi. Zaten bu üçlünün yorulmasıyla birlikte de Boluspor sahanın tek hâkimi oldu.
Öyle ki, Aykut’un kaçırdığı % 99’luk gol pozisyonu sonrasında rakibe 10 dakika içinde tamı tamına 5 net gol şansını sunan Yeşil-beyazlılarda, oluşan bu görüntüyü bizler gibi Yalçın Hocanın da izlemesi çok kötü bir görüntüydü.
Sol tarafta Latovlevici adeta “Ben öldüm, çıkarın beni!!!” feryatlarını göremeyen ve ardından yaptığı Recep-Emirhan tercihi ve 5’li defansa dönmesi ise tam bir trajediydi.
Topu ve Bursaspor’u ileriye taşıyabilen, oyunu 3. bölgede top tutabilen yegâne oyuncusu Burak Kapacak’ı bu şablonda sağ beke hapseden Koşukavak, rakibe adeta davetiye çıkardı.
*
Rakip de bu ikramı geri çevirmeyerek, Bursaspor’un çok değerli bir 2 puan daha kaybetmesine neden oldu.
Sonuçta bardağın dolu tarafından bakıp, ‘deplasmanda 1 puan iyidir’ diyebiliriz. Lakin zirve yolunda bu tür maçları, hele ki rakibin çok ciddi eksiklikleri olduğu ve öne geçtiğin bir karşılamayı kazanmayı bilmek, oyundaki ortaya çıkan görüntüyü iyi okumak ve ona göre hamlelerde bulunmak önemli.
Teknik adamlık kariyerinde hiçbir başarısı olmamasına rağmen böyle büyük bir camiaya gelen Yalçın Hocanın artık çok daha dikkatli ve cesaretli olması gerekiyor.
Onun teknik adamlık kariyeri bakımından bu sezon neyi ifade ediyor bilemeyiz; ama Bursaspor için bu sezon ölüm-kalım mücadelesi olduğunu tüm kesimlerin bilmesi ve ona göre hareket etmesi bir zorunluluktur...
Kayıplara devam
Balıkesir maçından sonra, Bolu’da da çok değerli 2 puan bıraktık.
Bu 2 puandan daha önemlisi Yalçın Hoca konusunda camiada sesler iyiden iyiye yükselmeye başladı.
Özellikle sahadaki futbol anlayışı, oyuncu tercihleri ve oyun görüşü bakımından ciddi eleştiriler almaya başlayan İzmirli hoca için camiadaki kredi tükenmiş durumda.
*
Sezon başında durup dururken çıkardığı Sedat polemiğinin üzerine şimdi de ürkek, takıntı haline getirdiği oyuncu tercihleri ile hedef adam haline gelmiş durumda.
Ligde düşmeme mücadelesi veren ve maça çok ciddi eksiklerle çıkan Boluspor karşılaşmasına Aykut-Selçuk-Recep orta saha üçlüsüyle çıkan Yalçın Hoca kafalarda soru işaretlerini artırmaya devam etti.
*
Teknik kapasiteleri son derece sınırlı bu orta saha, yalnızca fiziksel direnç ve rakibi bozmaya yönelik bir futbol anlayışının net göstergesiydi. Zaten bu üçlünün yorulmasıyla birlikte de Boluspor sahanın tek hâkimi oldu.
Öyle ki, Aykut’un kaçırdığı % 99’luk gol pozisyonu sonrasında rakibe 10 dakika içinde tamı tamına 5 net gol şansını sunan Yeşil-beyazlılarda, oluşan bu görüntüyü bizler gibi Yalçın Hocanın da izlemesi çok kötü bir görüntüydü.
Sol tarafta Latovlevici adeta “Ben öldüm, çıkarın beni!!!” feryatlarını göremeyen ve ardından yaptığı Recep-Emirhan tercihi ve 5’li defansa dönmesi ise tam bir trajediydi.
Topu ve Bursaspor’u ileriye taşıyabilen, oyunu 3. bölgede top tutabilen yegâne oyuncusu Burak Kapacak’ı bu şablonda sağ beke hapseden Koşukavak, rakibe adeta davetiye çıkardı.
*
Rakip de bu ikramı geri çevirmeyerek, Bursaspor’un çok değerli bir 2 puan daha kaybetmesine neden oldu.
Sonuçta bardağın dolu tarafından bakıp, ‘deplasmanda 1 puan iyidir’ diyebiliriz. Lakin zirve yolunda bu tür maçları, hele ki rakibin çok ciddi eksiklikleri olduğu ve öne geçtiğin bir karşılamayı kazanmayı bilmek, oyundaki ortaya çıkan görüntüyü iyi okumak ve ona göre hamlelerde bulunmak önemli.
Teknik adamlık kariyerinde hiçbir başarısı olmamasına rağmen böyle büyük bir camiaya gelen Yalçın Hocanın artık çok daha dikkatli ve cesaretli olması gerekiyor.
Onun teknik adamlık kariyeri bakımından bu sezon neyi ifade ediyor bilemeyiz; ama Bursaspor için bu sezon ölüm-kalım mücadelesi olduğunu tüm kesimlerin bilmesi ve ona göre hareket etmesi bir zorunluluktur...